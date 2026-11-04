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▲陳柏霖爆出已和庭瑄（如圖）在近日低調登記結婚的消息。（圖／翻攝自庭瑄IG@hsuan900319）

男星陳柏霖去年爆出閃兵後，傳出原本要在同年底於紐西蘭舉辦夢幻婚禮，迎娶交往14年女友庭瑄的計畫告吹，之後又遭爆在境外成立6年的公司被友人掏空，就連閃兵案50萬元交保金都是籌來的，但當時經紀人回應表示報導不確實。而今（4）日傳出陳柏霖已與庭瑄低調登記結婚的好消息，不過經紀人對此否認，表示：「沒有這件事。」陳柏霖今日傳出與庭瑄登記結婚的好消息，據《鏡週刊》報導，在陳柏霖爆出閃兵案後，原本的夢幻婚禮計畫告吹，小倆口對於婚姻大事轉為低調，並在同居多年後，於近日到戶政事務所登記結婚，正式結為夫妻。但對此，陳柏霖經紀人則出面否認，表示：「沒有這件事。」並透露有好消息會通知大家。事實上，早在去年5月，就傳出陳柏霖與庭瑄在紐西蘭皇后鎮與魔戒村旅遊時，特地安排了搭乘直升機到雪地與峽灣地區向對方求婚，並在之後又傳出將於紐西蘭準備一場預算無上限的夢幻婚禮，甚至連餐廳都已經訂好。不料陳柏霖在同年10月因閃兵被捕，婚禮也只能無限期延後，還傳出相關廠商和機票、住宿都跟著順延，紐西蘭餐廳的訂位也面臨取消。而今年8月時，庭瑄社群透露一段與菜市場老闆互動，對方看她外貌以為她20多歲，得知她36歲後問結婚了沒，庭瑄秒否認，透露了未婚消息。除了婚禮延期消息外，陳柏霖還在去年11月傳出因閃兵案事業跌落谷底，不只要付50萬元交保，還因有多項代言，恐怕要賠償上千萬違約金，因此陳柏霖有意把「無敵影業資產管理股份有限公司」收掉，怎料就在他查看公司帳本要做結算時，才發現公司金流出現問題，疑被信任的友人陸續掏空資產，甚至連50萬的保釋金都湊不出來，只能先跟朋友借。但對於爆料，經紀人僅簡短回應：「謝謝關心，該則報導並不確實。」回顧陳柏霖與庭瑄戀情，兩人在2012年因拍攝黃立成監製的喜劇電影《變身》而結緣並交往。一開始雙方一直都以好朋友相稱，直到2019年才認愛，之後兩人越愛越大方，曾被目擊在女方生日時一起逛街、按摩，庭瑄還跟陳柏霖與他的媽媽一起用餐，還被捕捉穿情侶鞋。接著在庭瑄33歲生日時，小倆口一起到日本富士山旅遊，陳柏霖還按讚女友的生日貼文，低調放閃。據悉交往多年，庭瑄已澈底融入陳家，常與他的家人逛街、吃飯，長輩也都非常認可這位「準媳婦」。