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但最麻煩的是，要依照店家配合的第三方退稅公司創立這些帳號，可以的話在台灣就先創好帳號，但如果你其實沒有買很多的話，也真的不用麻煩退稅

▲日本退稅新制上路，結果引發不少台灣旅客嫌太麻煩，許多人乾脆不退直接搭機回台。（示意圖／翻攝GoogleMaps）

日本退稅新制「一堆人不退了」！退稅平台沒整合大傻眼

要先依照店家採用的退稅平台註冊帳號、綁定信用卡、電子錢包或帳戶，像是J-TaxRefund、PIE VAT、Global Blue等。

像是常見的3COINS、思夢樂這些是「SmartDetax（JPrefund）」；UNIQLO、Bic Camera則是使用「J-TaxRefund」；堂吉訶德等大型連鎖店才是採用自己創建的免稅系統等

▲日本退稅新制上路後，不少民眾發現各個商家配合的退稅平台竟然沒有整合，結帳完之後還要註冊一堆帳號以及綁定資料，麻煩到讓很多人放棄退稅。（圖/Threads）

日本退稅新制三步驟一次看懂！懶人包、退稅手續費連結看這裡

日本從11月1日起實施全新的退稅規定，是近十年來日本對觀光退稅制度最大的改革，現在遊客到日本遊玩只能到機場退稅，而不能直接在商家退，目的就是為了杜絕免稅商品在境內轉賣逃稅。然而最近有許多民眾到日本去玩時，卻發現退稅新制超級麻煩，主要是每間店配合的「退稅APP」完全不相同，去一趟日本至少要註冊三種到五種APP的帳號，讓很多人直接放棄退稅搭機回台，在社群引爆討論。有網友在社群平台「Threads」貼文指出「其實日本全新退稅制度親身體驗之後，發現沒有那麼麻煩，護照放上幾台之後一秒就搞定，，畢竟現在日幣匯率跟物價，加上信用卡本身回饋，還是超級便宜」。貼文曝光後，不少網友紛紛回應、「我老公看到要申請app帳號還一堆就說不用退了，才幾百塊錢搞一堆東西」。然而現在日本退稅新制的流程，是在免稅店出示實體護照或者入境登記的Visit Japan Web（VJW）免稅碼，結帳的時候支付含稅金額，由於每個店家配合的退稅平台完全不同，，有民眾光是要完整退稅，就註冊高達5個退稅平台帳號還要填寫資料，許多遊客感到傻眼，認為這麼重大的新制，目前退稅新制的三大步驟分別為「市區結帳登記」>「抵達機場海關確認」>「稅款取回」，市區結帳登記就是在免稅店購物時告知店員要退稅，需要拿出實體護照或者Visit Japan Web（VJW）免稅碼，結帳支付含稅金額，接著註冊退稅平台帳號設定相關流程，一切都準備好之後抵達機場出境大廳的自助機台（KIOSK）掃描護照、確認購買資訊。最後如果審核是「綠燈」就可以直接去托運行李，款項會由退稅業者或店家依登記管道，透過信用卡刷退、電子支付等方式退還稅款，無需在機場排隊領現金；但如果審核是「紅燈」就要進一步人工檢驗，必須前往海關櫃檯，出示實體免稅商品受檢，通過後才會核准退稅。