日本政府已拍板自2026年11月1日起，將原本結帳即享免稅價的制度全面改為國際通行的「先付後退」模式。等於明（1）日開始實施最新的日本退稅新制，今後到日本消費，必須先支付含稅價格，並在購買日起90天內攜帶商品出境，完成海關持出確認後，才能取得消費稅退款。《NOWNEWS今日新聞》整理日本免稅新制退稅步驟、退稅方式與注意事項等資訊一次看。
🟡2026年11月1日起「日本退稅新制」退稅步驟：
📍步驟一：購物當下
2026年11月1日起遊客購買免稅商品，會被要求先以含有消費稅的價格付款，購物時仍須出示護照，由免稅店建立購買紀錄，並依店家安排提供紙本或電子收據、退稅資訊。
而部分店家也會要求旅客事先登記退款方式，例如信用卡、銀行帳戶或其他電子支付方式，不過實際可使用的退款方式仍以各個店家或退款服務平台公告為準。
📍步驟二：購物完成
完成購物後，依免稅店指示辦理退款相關登記，實際實施方式可能因各店家規定並不完全相同，因此建議旅客購物當下確認退款流程。同時務必保留收據、購買紀錄及退稅相關文件，直到到機場完成海關確認與退款為止。
📍步驟三：出境當天
出境當天，所有需要退稅的商品都必須由「本人」攜帶，並準備護照及相關購買紀錄。海關確認的期限為「購買日起90天內」，且是以同一筆購買紀錄為單位進行確認。
📍步驟四：托運行李前
旅客需要在「行李托運前」完成確認，因此建議提早抵達機場，近日多家台灣旅行社都表示，建議最好在飛機起飛前3.5小時前就抵達機場。辦理主要分有兩大方式，可透過符合資格的「Visit Japan Web（VJW）」或「免稅自助機 KIOSK 」相關功能辦理。但是部分機場的實際動線與設備可能不同，出發前也可先確認機場最新公告。
❗注意事項一：同一張收據中產品必須齊全
新制的海關確認是以「一次購買手續」或是「同一筆購買紀錄」為單位。如果同一筆購買紀錄中有商品遺失、已使用、未攜帶出境或無法出示，該筆交易內的免稅商品全部無法取得海關確認。
❗注意事項二：辦理托運行李前就要辦理完成
若把需要查核的商品直接放入行李並且辦理託運之後，等於如果不幸需要查驗時，就無法再將商品在現場出示給海關。所以旅客一定要在「行李托運前」，就完成所有免稅商品海關確認程序。
❗注意事項三：
2026年11月1日起新制上路後，雖然取消消耗品特殊封袋規定，但並不代表免稅商品可以在日本任意拆開使用。若食品、飲料、化妝品等商品已經消耗，出境時無法完整向海關出示，因而無法通過查核、取得退款。
📍步驟五：退款取得
完成個人資料登錄確認後，若判定符合規定「綠色（GREEN）」，即是完成免稅程序；若確認不符合規定「紅色（RED）」，例如商品未能完整出示或不符合攜帶出境條件，則無法取得該筆交易的免稅退款，表示旅客需前往海關櫃檯，接受退稅商品的實物查驗。
🟡2026年11月1日起「日本退稅新制」2大退稅方式：
📍Visit Japan Web（VJW）：
透過手機網上「 Visit Japan Web（VJW）」辦理免稅商品出境確認的話，目前成田、羽田、關西、中部、新千歲、福岡、那霸共七座機場適用，可透過專用 Wi-Fi ，進行手機辦理。
手續最後結果若顯示「Not Completed」（即是「紅色（RED）」），就需在海關檢查處接受查驗。
📍免稅自助機 KIOSK ：
依照現場指示掃描護照，進行免稅商品出境確認。系統會依照確認結果判斷是否需要進一步查驗，若收到查驗指示，就必須前往指定區域配合海關檢查。
🟡2026年11月1日起「日本退稅新制」退款3管道：
實際可使用的退款管道可能包括信用卡、銀行轉帳、電子支付，以及部分機場提供的現金退款服務。不過，各店家採用的退稅系統、支援的支付方式、退款入帳時間及相關手續費可能有所不同，建議購物時先確認可選擇的方式，再依照自身需求完成登錄。
📍線上/信用卡退款：
若希望減少前往機場辦理退款的額外程序，可優先確認是否能使用線上或信用卡退款。旅客通常須透過收據上的 QR Code 進入指定退稅平台，或登入相關網頁、App，依照指示填寫資料並選擇退款方式。部分系統可能支援 JCB、Visa、Mastercard 等信用卡或指定電子支付工具。
📍機場領現金：
若希望直接在機場領取日圓現金，可先確認離境機場是否提供相應的退稅服務，例如部分櫃台或自助機台（如 Cash JAPAN 或 Self Tax Refund）。部分服務可能收取額外手續費，且退款金額未滿100日圓者將不予退還。
目前可知最新資訊，日本6大機場包含成田、新千歲、中部、關西、神戶、福岡機場，都將設置Cash Japan 自助退稅機，出示護照並完成海關確認，攜帶未使用的購入商品以備查驗，領取日圓現金退稅。
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📍步驟一：購物當下
2026年11月1日起遊客購買免稅商品，會被要求先以含有消費稅的價格付款，購物時仍須出示護照，由免稅店建立購買紀錄，並依店家安排提供紙本或電子收據、退稅資訊。
而部分店家也會要求旅客事先登記退款方式，例如信用卡、銀行帳戶或其他電子支付方式，不過實際可使用的退款方式仍以各個店家或退款服務平台公告為準。
完成購物後，依免稅店指示辦理退款相關登記，實際實施方式可能因各店家規定並不完全相同，因此建議旅客購物當下確認退款流程。同時務必保留收據、購買紀錄及退稅相關文件，直到到機場完成海關確認與退款為止。
📍步驟三：出境當天
出境當天，所有需要退稅的商品都必須由「本人」攜帶，並準備護照及相關購買紀錄。海關確認的期限為「購買日起90天內」，且是以同一筆購買紀錄為單位進行確認。
📍步驟四：托運行李前
旅客需要在「行李托運前」完成確認，因此建議提早抵達機場，近日多家台灣旅行社都表示，建議最好在飛機起飛前3.5小時前就抵達機場。辦理主要分有兩大方式，可透過符合資格的「Visit Japan Web（VJW）」或「免稅自助機 KIOSK 」相關功能辦理。但是部分機場的實際動線與設備可能不同，出發前也可先確認機場最新公告。
❗注意事項一：同一張收據中產品必須齊全
新制的海關確認是以「一次購買手續」或是「同一筆購買紀錄」為單位。如果同一筆購買紀錄中有商品遺失、已使用、未攜帶出境或無法出示，該筆交易內的免稅商品全部無法取得海關確認。
❗注意事項二：辦理托運行李前就要辦理完成
若把需要查核的商品直接放入行李並且辦理託運之後，等於如果不幸需要查驗時，就無法再將商品在現場出示給海關。所以旅客一定要在「行李托運前」，就完成所有免稅商品海關確認程序。
❗注意事項三：
2026年11月1日起新制上路後，雖然取消消耗品特殊封袋規定，但並不代表免稅商品可以在日本任意拆開使用。若食品、飲料、化妝品等商品已經消耗，出境時無法完整向海關出示，因而無法通過查核、取得退款。
📍步驟五：退款取得
完成個人資料登錄確認後，若判定符合規定「綠色（GREEN）」，即是完成免稅程序；若確認不符合規定「紅色（RED）」，例如商品未能完整出示或不符合攜帶出境條件，則無法取得該筆交易的免稅退款，表示旅客需前往海關櫃檯，接受退稅商品的實物查驗。
🟡2026年11月1日起「日本退稅新制」2大退稅方式：
📍Visit Japan Web（VJW）：
透過手機網上「 Visit Japan Web（VJW）」辦理免稅商品出境確認的話，目前成田、羽田、關西、中部、新千歲、福岡、那霸共七座機場適用，可透過專用 Wi-Fi ，進行手機辦理。
手續最後結果若顯示「Not Completed」（即是「紅色（RED）」），就需在海關檢查處接受查驗。
依照現場指示掃描護照，進行免稅商品出境確認。系統會依照確認結果判斷是否需要進一步查驗，若收到查驗指示，就必須前往指定區域配合海關檢查。
🟡2026年11月1日起「日本退稅新制」退款3管道：
實際可使用的退款管道可能包括信用卡、銀行轉帳、電子支付，以及部分機場提供的現金退款服務。不過，各店家採用的退稅系統、支援的支付方式、退款入帳時間及相關手續費可能有所不同，建議購物時先確認可選擇的方式，再依照自身需求完成登錄。
📍線上/信用卡退款：
若希望減少前往機場辦理退款的額外程序，可優先確認是否能使用線上或信用卡退款。旅客通常須透過收據上的 QR Code 進入指定退稅平台，或登入相關網頁、App，依照指示填寫資料並選擇退款方式。部分系統可能支援 JCB、Visa、Mastercard 等信用卡或指定電子支付工具。
📍機場領現金：
若希望直接在機場領取日圓現金，可先確認離境機場是否提供相應的退稅服務，例如部分櫃台或自助機台（如 Cash JAPAN 或 Self Tax Refund）。部分服務可能收取額外手續費，且退款金額未滿100日圓者將不予退還。
目前可知最新資訊，日本6大機場包含成田、新千歲、中部、關西、神戶、福岡機場，都將設置Cash Japan 自助退稅機，出示護照並完成海關確認，攜帶未使用的購入商品以備查驗，領取日圓現金退稅。