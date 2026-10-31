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▲2026年11月1日起遊客購買免稅商品，會被要求先以含有消費稅的價格付款，部分店家也會要求旅客事先登記退款方式，例如信用卡、銀行帳戶等。（圖／翻攝自 SoraNews24 ）

多家台灣旅行社都表示，建議最好在飛機起飛前3.5小時前就抵達機場

▲日本免稅新制將於明日開跑，5大步驟一次看。（圖／翻攝kankocho網站）

▲手續最後結果若顯示「Not Completed」，就需在海關檢查處接受查驗。（圖／翻攝Visit Japan Web）

▲日本6大機場將設有「免稅手續自助機台」，圖為羽田機場第3航廈之現況。（圖／日本自助旅遊中毒者臉書）

日本政府已拍板自2026年11月1日起，將原本結帳即享免稅價的制度全面改為國際通行的「先付後退」模式。等於明（1）日開始實施最新的日本退稅新制，今後到日本消費，必須先支付含稅價格，並在購買日起90天內攜帶商品出境，完成海關持出確認後，才能取得消費稅退款。《NOWNEWS今日新聞》整理日本免稅新制退稅步驟、退稅方式與注意事項等資訊一次看。2026年11月1日起遊客購買免稅商品，會被要求先以含有消費稅的價格付款，購物時仍須出示護照，由免稅店建立購買紀錄，並依店家安排提供紙本或電子收據、退稅資訊。而部分店家也會要求旅客事先登記退款方式，例如信用卡、銀行帳戶或其他電子支付方式，不過實際可使用的退款方式仍以各個店家或退款服務平台公告為準。完成購物後，依免稅店指示辦理退款相關登記，實際實施方式可能因各店家規定並不完全相同，因此建議旅客購物當下確認退款流程。同時務必保留收據、購買紀錄及退稅相關文件，直到到機場完成海關確認與退款為止。出境當天，。海關確認的期限為「購買日起90天內」，且是以同一筆購買紀錄為單位進行確認。旅客需要在「行李托運前」完成確認，因此建議提早抵達機場，可透過符合資格的「Visit Japan Web（VJW）」或「免稅自助機 KIOSK 」相關功能辦理。但是部分機場的實際動線與設備可能不同，出發前也可先確認機場最新公告。：同一張收據中產品必須齊全新制的海關確認是以「一次購買手續」或是「同一筆購買紀錄」為單位。如果同一筆購買紀錄中有商品遺失、已使用、未攜帶出境或無法出示，該筆交易內的免稅商品全部無法取得海關確認。辦理托運行李前就要辦理完成若把需要查核的商品直接放入行李並且辦理託運之後，等於如果不幸需要查驗時，就無法再將商品在現場出示給海關。所以旅客一定要在「行李托運前」，就完成所有免稅商品海關確認程序。2026年11月1日起新制上路後，雖然取消消耗品特殊封袋規定，但並不代表免稅商品可以在日本任意拆開使用。若食品、飲料、化妝品等商品已經消耗，出境時無法完整向海關出示，因而無法通過查核、取得退款。完成個人資料登錄確認後，若判定符合規定「綠色（GREEN）」，即是完成免稅程序；若確認不符合規定「紅色（RED）」，例如商品未能完整出示或不符合攜帶出境條件，則無法取得該筆交易的免稅退款，表示旅客需前往海關櫃檯，接受退稅商品的實物查驗。透過手機網上「 Visit Japan Web（VJW）」辦理免稅商品出境確認的話，目前成田、羽田、關西、中部、新千歲、福岡、那霸共七座機場適用，可透過專用 Wi-Fi ，進行手機辦理。手續最後結果若顯示「Not Completed」（即是「紅色（RED）」），就需在海關檢查處接受查驗。依照現場指示掃描護照，進行免稅商品出境確認。系統會依照確認結果判斷是否需要進一步查驗，若收到查驗指示，就必須前往指定區域配合海關檢查。實際可使用的退款管道可能包括信用卡、銀行轉帳、電子支付，以及部分機場提供的現金退款服務。不過，各店家採用的退稅系統、支援的支付方式、退款入帳時間及相關手續費可能有所不同，建議購物時先確認可選擇的方式，再依照自身需求完成登錄。若希望減少前往機場辦理退款的額外程序，可優先確認是否能使用線上或信用卡退款。旅客通常須透過收據上的 QR Code 進入指定退稅平台，或登入相關網頁、App，依照指示填寫資料並選擇退款方式。部分系統可能支援 JCB、Visa、Mastercard 等信用卡或指定電子支付工具。若希望直接在機場領取日圓現金，可先確認離境機場是否提供相應的退稅服務，例如部分櫃台或自助機台（如 Cash JAPAN 或 Self Tax Refund）。部分服務可能收取額外手續費，且退款金額未滿100日圓者將不予退還。目前可知最新資訊，，出示護照並完成海關確認，攜帶未使用的購入商品以備查驗，領取日圓現金退稅。