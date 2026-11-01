日本免稅新制今（1）日正式上路！過去外國旅客在日本免稅店購物時，可直接以免稅價格結帳，如今改為「先付稅、後退款」，旅客必須先支付含稅價格，離境時再經日本海關確認，才能透過免稅店或指定退稅業者取回消費稅。對此，部落客林氏璧在「日本自助旅遊中毒者」分享新制首日觀察，有朋友中午經過池袋友都八喜的退稅中心，現場竟然完全沒人，讓他忍不住好奇：「這是暴風雨前的寧靜嗎？」他也整理多家連鎖店及百貨公司的退稅手續費懶人包，提醒旅客購物前先確認，避免實際拿回的金額與預期有落差。
池袋友都八喜退稅中心沒人！林氏璧：暴風雨前的寧靜
林氏璧今（1）日在「日本自助旅遊中毒者」發文，表示日本退稅新制正式實施第一天，他已盡量從各家業者的官方網頁整理相關資訊，部分店家已清楚公布退稅手續費，至於尚未公開或仍待確認的部分，也歡迎網友分享現場資訊。
他也透露，有朋友中午經過池袋友都八喜的退稅中心，發現現場完全沒有人，讓他好奇詢問：「這是暴風雨前的寧靜嗎？」新制首日的實際情況，也引發網友關注。
日本退稅新制還能省錢？多間連鎖店手續費懶人包
林氏璧整理的資料顯示，各家退稅業者的手續費計算方式不盡相同，有些按照未稅金額的一定比例收取，有些則採固定金額，部分店家還可能另外收取匯款或信用卡退款手續費，同時也彙整11月新制後的日本各大通路退稅手續費懶人包：
一、J-TaxRefund
多慶屋、BicCamera、唐吉訶德、鶴羽藥妝店：手續費0%。
札幌藥妝店：手續費1%，但會直接降價1%補回。
松本清：疑似僅收取0.33%的匯款手續費，仍待確認。
GU：手續費1%；UNIQLO尚未在網頁公布，林氏璧推測可能也是1%，但仍有待確認。
東武百貨：1%。
二木高爾夫：1.5%。
伊藤洋華堂：1.65%。
松屋銀座百貨：含稅價的2.15%。
二、PIE VAT
三井Outlet Park系列，包括木更津、幕張等，以及LaLaport：手續費1.5%。
澀谷109：1.55%。
Montbell：2%至3%，各分店可能有所不同；若在百貨或商場內購買，也可能依商場集中退稅規則收費，例如東武百貨為1%。
三、Global Blue
大丸、松坂屋：2.3%。
高島屋：1.55%，目前看來似乎沒有調漲。
其他百貨公司：手續費可能從原本約1.5%提高至2.1%左右，實際費率仍須依各店公告為準。
愛電王EDION：每筆定額210日圓。以未稅金額5000日圓為例，消費稅為500日圓，手續費相當於退稅額的4.2%；未稅金額1萬日圓時，手續費比例降至2.1%；若達2萬日圓，則降至1.05%。
SUGI藥局：手續費尚未確認。
四、JPrefund
3COINS：每筆定額320日圓。以未稅金額5000日圓計算，手續費相當於退稅額的6.4%；未稅金額1萬日圓時為3.2%。
Akachan Honpo（阿卡將本舖）：含稅價的1.1%。
GRAND FRONT OSAKA：1.5%。
思夢樂：1%至2.5%，各分店可能有所不同。
MURASAKI SPORTS：2%至3%，各分店可能有所不同。
樂天免稅店：透過DUTY-FREE區域於機場取貨的商品，不受此次新制影響。
五、Global Tax Free-Planet
AEON永旺夢樂城：手續費1.5%。
六、Ocean
Animate安利美特：2.1%，但還可能產生第三方提領手續費。若退回信用卡，最低手續費為180日圓，或按未稅價格的0.5%計算。
各通路退稅手續費差很大！購物前先確認實際退款金額
日本免稅制度自11月1日起改制，外國旅客在日本購物時，將不再直接以免稅價格結帳，而是先支付包含消費稅的金額，離境時再由日本海關確認購買商品及相關資料，完成程序後才能辦理退稅。
新制上路後，旅客除了要留意退稅流程，也得注意不同退稅業者收取的手續費。即使商品本身符合免稅資格，實際能拿回多少錢，仍可能受到退稅業者收費方式影響。
林氏璧也表示，日本退稅新制上路之後，仍部分店家仍未公布完整費率，或有待進一步確認。另外，手續費的計算基準也會影響實際支出。例如固定收取210日圓或320日圓的業者，購物金額越低，手續費占退稅金額的比例就越高；購買金額提高後，比例則會下降。因此，旅客赴日購物時，除了比較商品價格，也建議先確認店家採用哪一家退稅業者、手續費如何計算，以及退款是否另有額外費用，才能掌握最後實際拿回的金額。
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林氏璧今（1）日在「日本自助旅遊中毒者」發文，表示日本退稅新制正式實施第一天，他已盡量從各家業者的官方網頁整理相關資訊，部分店家已清楚公布退稅手續費，至於尚未公開或仍待確認的部分，也歡迎網友分享現場資訊。
他也透露，有朋友中午經過池袋友都八喜的退稅中心，發現現場完全沒有人，讓他好奇詢問：「這是暴風雨前的寧靜嗎？」新制首日的實際情況，也引發網友關注。
林氏璧整理的資料顯示，各家退稅業者的手續費計算方式不盡相同，有些按照未稅金額的一定比例收取，有些則採固定金額，部分店家還可能另外收取匯款或信用卡退款手續費，同時也彙整11月新制後的日本各大通路退稅手續費懶人包：
一、J-TaxRefund
多慶屋、BicCamera、唐吉訶德、鶴羽藥妝店：手續費0%。
札幌藥妝店：手續費1%，但會直接降價1%補回。
松本清：疑似僅收取0.33%的匯款手續費，仍待確認。
GU：手續費1%；UNIQLO尚未在網頁公布，林氏璧推測可能也是1%，但仍有待確認。
東武百貨：1%。
二木高爾夫：1.5%。
伊藤洋華堂：1.65%。
松屋銀座百貨：含稅價的2.15%。
二、PIE VAT
三井Outlet Park系列，包括木更津、幕張等，以及LaLaport：手續費1.5%。
澀谷109：1.55%。
Montbell：2%至3%，各分店可能有所不同；若在百貨或商場內購買，也可能依商場集中退稅規則收費，例如東武百貨為1%。
三、Global Blue
大丸、松坂屋：2.3%。
高島屋：1.55%，目前看來似乎沒有調漲。
其他百貨公司：手續費可能從原本約1.5%提高至2.1%左右，實際費率仍須依各店公告為準。
愛電王EDION：每筆定額210日圓。以未稅金額5000日圓為例，消費稅為500日圓，手續費相當於退稅額的4.2%；未稅金額1萬日圓時，手續費比例降至2.1%；若達2萬日圓，則降至1.05%。
SUGI藥局：手續費尚未確認。
3COINS：每筆定額320日圓。以未稅金額5000日圓計算，手續費相當於退稅額的6.4%；未稅金額1萬日圓時為3.2%。
Akachan Honpo（阿卡將本舖）：含稅價的1.1%。
GRAND FRONT OSAKA：1.5%。
思夢樂：1%至2.5%，各分店可能有所不同。
MURASAKI SPORTS：2%至3%，各分店可能有所不同。
樂天免稅店：透過DUTY-FREE區域於機場取貨的商品，不受此次新制影響。
五、Global Tax Free-Planet
AEON永旺夢樂城：手續費1.5%。
六、Ocean
Animate安利美特：2.1%，但還可能產生第三方提領手續費。若退回信用卡，最低手續費為180日圓，或按未稅價格的0.5%計算。
各通路退稅手續費差很大！購物前先確認實際退款金額
日本免稅制度自11月1日起改制，外國旅客在日本購物時，將不再直接以免稅價格結帳，而是先支付包含消費稅的金額，離境時再由日本海關確認購買商品及相關資料，完成程序後才能辦理退稅。
新制上路後，旅客除了要留意退稅流程，也得注意不同退稅業者收取的手續費。即使商品本身符合免稅資格，實際能拿回多少錢，仍可能受到退稅業者收費方式影響。
林氏璧也表示，日本退稅新制上路之後，仍部分店家仍未公布完整費率，或有待進一步確認。另外，手續費的計算基準也會影響實際支出。例如固定收取210日圓或320日圓的業者，購物金額越低，手續費占退稅金額的比例就越高；購買金額提高後，比例則會下降。因此，旅客赴日購物時，除了比較商品價格，也建議先確認店家採用哪一家退稅業者、手續費如何計算，以及退款是否另有額外費用，才能掌握最後實際拿回的金額。