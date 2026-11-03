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投資人持續關注大型科企對於AI的資本挹注是否過度，科技股拋售潮未止，美股主要指數週一大多收跌，惟道瓊工業指數因受國際油價急跌逾7%、資金轉往傳統產業板塊等利好因素影響，收紅213點。綜合《CNBC》等外媒報導，延續上週市場對於AI支出的擔憂，科技股為主的那斯達克指數、標普500指數，以及費城半導體指數，在11月第一天仍然下滑，投資人紛紛轉向更具防禦性的領域。油價部分，由於市場對美伊重啟和平談判一事仍懷抱希望，加上伊朗總統裴澤斯基安 (Masoud Pezeshkian) 聲稱，最高領袖已授予政府更多權限，通過和平對話解決問題，美國總統川普（Donald Trump）也在接受外媒專訪時表示，不急於決定恢復對伊朗的軍事行動，帶動週一油價下跌，美國西德州中級原油（WTI）期貨下滑7.36%，每桶收在96.46美元；國際基準布蘭特原油（Brent）期貨則下滑7.63%，每桶收在104.77美元。2日收盤，美股道瓊工業指數上漲213.67點或0.41%，報51983.98點；那斯達克指數下跌272.68點或1.07%，報25164.32點；標普500指數下跌38.67點或0.51%，報7541.40點；費城半導體指數下跌360.47點或3.37%，報10328.33點。接下來，市場將目光放在當地時間3日舉行的美國期中選舉，外界普遍預測民主黨將控制眾議院，但參議院的控制權仍不明朗，選舉結果以及後續政策走向，料將牽動市場情緒。