中央氣象署表示，今明兩天（11月4日至11月5日）東北季風減弱，各地氣溫回升，但周四晚間另一波東北季風接力南下，下周一至下周三（11月9日至11月11日）還有更強冷空氣報到，下周二晚間至下周三，受到東北季風及輻射冷卻影響，北台灣氣溫只剩18至20度，提醒民眾持續留意降溫變化。
今天天氣：東北季風減弱 全台高溫30度
11月4日今天的天氣，東北季風減弱，環境轉偏東風、水氣減少，各地大多為多雲到晴的天氣，僅迎風面東半部、恆春半島有零星短暫雨，午後南部山區有零星短暫陣雨；溫度方面，大台北及宜蘭白天氣溫回升，西半部高溫30至31度，東半部27到29度，夜晚清晨各地低溫21至24度。
今天空氣品質
良好：宜蘭、花東
普通：北部、雲嘉南、高屏、馬祖、金門、澎湖
橘色提醒：竹苗、中部
環境部提及，環境風場為東北東風至偏東風，西半部位於背風側，污染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；竹苗、中部空品區為「橘色提醒」等級。
明天天氣：晚上東北季風增強 北東濕涼
11月5日明天的天氣，氣象署說明，白天基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴；入夜東北季風增強桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後南部山區有零星短暫陣雨。
一周天氣：東北季風還有2波 下周明顯降溫
氣象署提到，周五、周六在桃園以北、東半部、恆春半島都會出現局部短暫雨，東半部要留意局部大雨，其他地區多雲到晴，午後南部山區有零星短暫陣雨，北台灣白天高溫降到24至26度。周日東北季風略微減弱，不過降雨、氣溫並沒有太大變化。
下周一至下周三會有更強的一波東北季風抵達台灣，整體環境依舊偏濕，桃園以北、東半部、恆春半島降雨機率比較高，且下周二晚間至下周三，東北季風搭配「輻射冷卻」，將會是近期氣溫最低的時段，北台灣各地出現20度以下氣溫的機率提高，氣象署將持續觀察。
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11月4日今天的天氣，東北季風減弱，環境轉偏東風、水氣減少，各地大多為多雲到晴的天氣，僅迎風面東半部、恆春半島有零星短暫雨，午後南部山區有零星短暫陣雨；溫度方面，大台北及宜蘭白天氣溫回升，西半部高溫30至31度，東半部27到29度，夜晚清晨各地低溫21至24度。
良好：宜蘭、花東
普通：北部、雲嘉南、高屏、馬祖、金門、澎湖
橘色提醒：竹苗、中部
環境部提及，環境風場為東北東風至偏東風，西半部位於背風側，污染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；竹苗、中部空品區為「橘色提醒」等級。
明天天氣：晚上東北季風增強 北東濕涼
11月5日明天的天氣，氣象署說明，白天基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴；入夜東北季風增強桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後南部山區有零星短暫陣雨。
氣象署提到，周五、周六在桃園以北、東半部、恆春半島都會出現局部短暫雨，東半部要留意局部大雨，其他地區多雲到晴，午後南部山區有零星短暫陣雨，北台灣白天高溫降到24至26度。周日東北季風略微減弱，不過降雨、氣溫並沒有太大變化。
下周一至下周三會有更強的一波東北季風抵達台灣，整體環境依舊偏濕，桃園以北、東半部、恆春半島降雨機率比較高，且下周二晚間至下周三，東北季風搭配「輻射冷卻」，將會是近期氣溫最低的時段，北台灣各地出現20度以下氣溫的機率提高，氣象署將持續觀察。