中央氣象署表示，今明兩天（11月4日至11月5日）東北季風減弱，各地氣溫回升，但周四晚間另一波東北季風接力南下，下周一至下周三（11月9日至11月11日）還有更強冷空氣報到，下周二晚間至下周三，受到東北季風及輻射冷卻影響，北台灣氣溫只剩18至20度，提醒民眾持續留意降溫變化。

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今天天氣：東北季風減弱　全台高溫30度

11月4日今天的天氣，東北季風減弱，環境轉偏東風、水氣減少，各地大多為多雲到晴的天氣，僅迎風面東半部、恆春半島有零星短暫雨，午後南部山區有零星短暫陣雨；溫度方面，大台北及宜蘭白天氣溫回升，西半部高溫30至31度，東半部27到29度，夜晚清晨各地低溫21至24度。

▲受東北季風影響，北台灣、東半部本周降雨機率較高，僅周三、周四降雨範圍較小。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
▲受東北季風影響，北台灣、東半部本周降雨機率較高，僅周三、周四降雨範圍較小。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
今天空氣品質

良好：宜蘭、花東
普通：北部、雲嘉南、高屏、馬祖、金門、澎湖
橘色提醒：竹苗、中部

環境部提及，環境風場為東北東風至偏東風，西半部位於背風側，污染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；竹苗、中部空品區為「橘色提醒」等級。

明天天氣：晚上東北季風增強　北東濕涼

11月5日明天的天氣，氣象署說明，白天基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴；入夜東北季風增強桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後南部山區有零星短暫陣雨。

▲未來一周受到東北季風影響，北台灣氣溫起伏較大，早晚低溫偏涼，中南部則是日夜溫差大。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
▲未來一周受到東北季風影響，北台灣氣溫起伏較大，早晚低溫偏涼，中南部則是日夜溫差大。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
一周天氣：東北季風還有2波　下周明顯降溫

氣象署提到，周五、周六在桃園以北、東半部、恆春半島都會出現局部短暫雨，東半部要留意局部大雨，其他地區多雲到晴，午後南部山區有零星短暫陣雨，北台灣白天高溫降到24至26度。周日東北季風略微減弱，不過降雨、氣溫並沒有太大變化。

下周一至下周三會有更強的一波東北季風抵達台灣，整體環境依舊偏濕，桃園以北、東半部、恆春半島降雨機率比較高，且下周二晚間至下周三，東北季風搭配「輻射冷卻」，將會是近期氣溫最低的時段，北台灣各地出現20度以下氣溫的機率提高，氣象署將持續觀察。

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張志浩編輯記者

畢業於中國文化大學新聞系，在《NOWNEWS今日新聞》電玩生活中心擔任記者，文章主題涵蓋家機、手遊、PC等，以生活化、活潑的文字，搭配新聞現場照片，提供讀者即時訊息，協助民眾用最快的時間掌握複雜的議題。