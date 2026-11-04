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▲Cooper（如圖）再被爆出與俐蓁熱戀的消息，還被拍到進同棟大樓。（圖／翻攝自CooperIG@cooper.w9）

職籃臺北戰神啦啦隊「Taishin Wonders」前成員俐蓁，今年3月才被拍到與男隊員Cooper親密互動，甚至一同返家，曖昧關係引發揣測，但工作團隊火速否認，稱只是一起搭車回家。不料今（4）日再爆緋聞，又被捕捉Cooper溫馨接送她回家，不僅貼心拿包包、衣服，還在大街上幫她拍辣照，步行返家時，還被發現偷牽手，拉著彼此的手指頭走進同大樓，散發出濃濃的甜蜜氛圍。俐蓁今日再被爆出與Cooper熱戀的消息，據《CTWANT》報導，俐蓁在9月16日凌晨結束駐唱工作後，搭上一輛停在路邊的共享汽車，駕駛座上的就是Cooper。還完車後，Cooper下車拍完車況，就接過俐蓁的包包、衣服跟手機，在大街幫她拍辣照。只見俐蓁穿著短版平口上衣配上短裙，大方露出小蠻腰與大長腿，Cooper細心幫找角度狂拍，拍完還靠非常近的一起檢查照片。接著他們便步行回家，拍完照的俐蓁也穿上外套，包包則還是由Cooper幫忙拿，兩人還走一走被捕捉短暫偷牽手，互相抓著彼此的手指頭，接著在差不多凌晨1點，便走進了同一棟大樓返家。回顧兩人在今年3月的緋聞，俐蓁與隊友朴恩惠、黑黑及男團員們聚餐，期間她披著Cooper的外套，雙方頻頻互動，聚會結束後，男方不僅貼心替她拉行李，還輕撫她背部，舉止略顯曖昧，最後更一前一後進入住家大樓，關係耐人尋味。但當時俐蓁透過工作團隊向《NOWNEWS今日新聞》否認戀情，「他們沒有交往，只是一起搭車回家喔。」並澄清僅是住同一區，不是回同個家。而這次二度傳出緋聞，俐蓁與Cooper則尚未做出回應。