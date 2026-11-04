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期中選舉後美股必漲？11次歷史紀錄全數收紅

華爾街最愛「分立政府」 選後一年平均漲15%

選舉不是萬靈丹 Fed政策與企業獲利更重要

AI股成最大變數 民主黨全面勝選恐帶來壓力

美國期中選舉結果牽動華爾街神經，不過歷史數據顯示，無論共和黨或民主黨勝出，美股在選後一年往往都有不錯的表現。根據CNBC統計，標普500指數在1982年至2022年的11次期中選舉後，一年內全數上漲，平均漲幅達13.7%。其中，白宮與國會分別由不同政黨掌控的「分立政府」，更是市場相對偏好的政治局面。根據CNBC分析1980年至2024年間，美國總統大選及期中選舉後的標普500指數表現，選後第一個交易日及一週的平均漲幅均約0.2%，一個月後平均上漲1.1%。若將觀察時間拉長至一年，期中選舉後的標普500指數平均上漲13.7%，總統大選後則平均上漲13.8%，整體約91%的案例呈現正報酬。值得注意的是，從1982年至2022年舉行的11次期中選舉，標普500指數在選後一年全數上漲，顯示美股在期中選舉後具有相對強勁的歷史表現。不過，短期走勢並非如此穩定，尤其總統大選結束後，市場在第一個交易日及一週的平均報酬甚至略為負值。Carson Group首席市場策略師德特里克（Ryan Detrick）指出，選舉前市場通常充滿焦慮，但當結果揭曉、不確定性消退後，投資人往往鬆一口氣，股市也較容易出現正面反應。除了選舉結果本身，白宮與國會的權力分配，也是影響市場預期的重要因素。CNBC統計發現，在10次期中選舉及5次總統大選後，若沒有任何單一政黨同時掌控白宮及國會兩院，標普500指數在選後一年平均上漲15%，15次當中有14次呈現正報酬。相較之下，若同一政黨同時控制白宮及參眾兩院，選後一年平均漲幅則為11.5%。德特里克解釋，市場通常不太喜歡共和黨或民主黨出現壓倒性勝利，因為單一政黨掌握過多權力，可能帶來更大規模的財政支出或政策變動。他認為，兩黨相互制衡的政治局面，反而可能讓市場更容易預測政策方向。進一步觀察歷史案例，1986年、1990年及2006年期中選舉後，民主黨同時掌控參眾兩院、共和黨掌握白宮的情況下，標普500指數在選後首個交易日平均下跌0.5%，但一個月後平均上漲3.4%，一年後則上漲10.9%。這也意味著，即使選舉結果短期內引發市場賣壓，也不一定代表後續股市將持續走弱。儘管歷史數據偏向樂觀，但分析師提醒，選舉與股市上漲之間未必存在直接因果關係，其他經濟因素可能才是真正主導市場的力量。例如，2000年美國總統大選後，受到網路泡沫破裂影響，標普500指數在接下來一年重挫22.1%，成為1980年以來最差的選後一年表現。相反地，2020年總統大選後，隨著股市從新冠疫情引發的拋售潮中強勁復甦，標普500指數一年內大漲38.3%，創下同期最佳紀錄。法國興業銀行（Société Générale）指出，相較於選舉結果，聯準會貨幣政策及企業獲利週期，對股市的實際影響往往更大。以2018年期中選舉為例，當時民主黨在川普第一任期內奪回眾議院控制權，但同年聯準會升息4次，導致標普500指數全年下跌6.2%。儘管如此，從期中選舉當天起算的一年後，指數仍上漲11.7%。至於今年的期中選舉，分析師認為，市場真正的關鍵仍在AI投資熱潮能否延續，以及近期科技股修正是否進一步擴大。德特里克指出，只要AI產業持續發展、美國經濟維持成長，目前的美股多頭行情就仍有機會延續。不過，若民主黨同時奪回參眾兩院，可能增加AI基礎設施投資面臨的政策與監管壓力，進一步拖累相關科技股。另一方面，全球債券殖利率攀升、法國債務問題，以及美國與伊朗之間的戰爭風險，也讓市場充滿不確定性。德意志銀行全球總體經濟與主題研究主管里德（Jim Reid）提醒，季節性走勢並不代表股市必然上漲，伊朗局勢、AI投資疑慮及法國債務風險，也不會因為選舉結束就自動消失。歷史經驗顯示，美股在期中選舉後往往有機會迎來年底的「聖誕行情」，甚至延續至隔年。不過，在AI概念股主導市場的環境下，聯準會政策、企業獲利及全球地緣政治發展，仍可能比選舉結果更直接地左右華爾街走勢。