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LINE 11/4起停止支援舊版

▲LINE官方確定11月4日起停止支援iOS、iPadOS未滿14.6.3版本，以及Android未滿14.4.6版本的LINE應用程式，提醒用戶提前更新。（圖／翻攝自LINE官方支援中心）

LINE年底還要刪帳號！符合2條件要小心

LINE電話號碼有沒有綁定？3步驟檢查

▲LINE提醒用戶，2026年12月31日前，僅連結Facebook且未綁定電話號碼的帳號，必須完成設定。民眾可進入LINE「設定」中的「我的帳號」，確認電話號碼是否已綁定（圖／LINE官方部落格）

LINE今（4）日起正式停止支援部分舊版本App，使用舊款iPhone、Android手機的民眾，若無法升級至符合要求的版本，將無法繼續正常使用LINE。不過，LINE今年還有另一項重大變動，官方宣布，2026年12月31日深夜11點59分前，若沒有完成電話號碼綁定，期限一過就會遭系統刪除，聊天紀錄、好友、貼圖都無法恢復。根據LINE支援中心公告，自2026年11月4日起，停止支援iOS、iPadOS未滿14.6.3版本，以及Android未滿14.4.6版本的LINE應用程式。若要繼續使用LINE，iPhone、iPad需升級至iOS、iPadOS 15.0以上，Android手機則需Android 8.0以上，並將LINE App更新至符合要求的版本，如果手機已經無法升級可能會影響到使用。除了舊版停止支援，LINE台灣官方部落格也公告，提醒使用者，如果帳號只連結Facebook、尚未設定電話號碼的LINE帳號，必須在2026年12月31日23時59分前完成設定，否則期限過後，帳號將遭系統刪除。LINE指出，Facebook登入功能早已在2024年1月停止支援。為降低人頭帳號與詐騙風險，現在要求相關用戶設定獨立電話號碼。若遭到刪除，原本購買的貼圖、LINE代幣、購買項目及重要聊天紀錄都將無法恢復。LINE官方提供簡單的檢查方式：LINE也建議一併設定電子郵件、密碼，以及Apple或Google帳號，未來若更換手機或帳號遭盜用，能增加重新登入原帳號的機會。LINE提醒，一組電話號碼只能綁定一個LINE帳號，如果使用已經綁定其他LINE帳號的門號，可能導致原本帳號的電話號碼設定失效，另外，所有綁定操作都應直接在手機LINE App內完成，不需要透過外部網頁驗證，以免落入詐騙陷阱。