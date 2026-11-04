我是廣告 請繼續往下閱讀

搭飛機行李23kg「被貼紅色標籤」！真正用途曝光：不是罰錢

▲有民眾回台前在航空公司櫃檯報到測量行李箱重量，其測得23公斤並被貼上HEAVY標籤。（圖／取自photoAC）

行李箱被貼HEAVY別慌張！地勤解答：用來警告搬運員小心

近年來台灣人瘋出國旅遊，但每當準備搭飛機回國前，最讓人苦惱的就是避免行李超重問題，一不小心就會被收取超重費用。但日前有民眾表示，搭飛機返台前在報到時測量行李重量達23公斤，卻被地勤人員貼上「HEAVY」紅色標籤，讓首次遇到的他驚喊「差點被罰錢」。但過去有地勤、空服員出面解釋，HEAVY標籤真正用途並非罰單，而是在警示搬運人員處理時特別小心，讓一票人長知識。近日有一名網友在Threads發文，表示最近飛往韓國釜山旅遊，並在搭飛機回台前測量行李不到23公斤，不過前往航空公司櫃檯報到時，當下測量行李重達23公斤，當下地勤人員在他的行李箱上掛上寫著「HEAVY」紅色標籤，讓他驚喊「第一次被貼紅紙，差點被罰錢了！」貼文曝光後，隨即釣出不少過來人分享類似經驗，並提到HEAVY標籤用途是拿來警示行李搬運員，「據我所知道貼HEAVY的重點是提醒地勤人員搬運時要小心避免受傷」、「我也有被標示...看著地勤扛的很辛苦我很抱歉我太愛買」、「我也是，第一次才知道滿23公斤會被貼」。事實上，過去有地勤、空服員在社群媒體上解釋，乘客行李被貼上HEAVY標籤，主要是用來提醒行李運送員，該行李箱重量較重，在搬運作業處理是要特別小心，根據不同航空使用的標籤顏色不同，經常可見紅色、橘色等設計。同時，建議民眾使用行李箱時，為了工作人員身體著想，別把行李裝得太重。根據國際航空運輸協會（IATA）標準與勞工安全規範，