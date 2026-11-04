我是廣告 請繼續往下閱讀

吳卓源2024年被拍到跟朱軒洋在河濱公園約會，不過那時候男方有正宮、網紅Cindy，事件鬧大後兩年半，吳卓源近日接受陶晶瑩Podcast《女人心事》專訪，首次聲淚俱下對女方道歉，不過Cindy卻沒有要領情的意思，直接發文開酸：「你那邊還來得及買600的台積電。」Cindy稍早在Threads發文，「你那邊還來得及買600的台積電。」直接被認為在酸吳卓源登上《女人心事》對自己道歉一事，使得留言區瞬間暴動，「永支Cindy」、「女生超噁爛還敢翻出這件事情來講」、「網速再慢一點差點就看不懂了。」Cindy會講出這句話的原因是，朱軒洋和吳卓源爆出外遇時期，台積電股價約落在600元左右，至今都已經超過2000元，可見這個道歉來得非常之遲。有網友笑喊，若是當年不是在公園親親，而是乖乖把錢拿去買台積電，現在早就賺翻，不用在近期股災中喊說沒錢要睡公園了，不過感情的事還是只有當事人才知曉，外人無法多做評論。吳卓源在2024年被爆出介入朱軒洋、Cindy感情，沉寂兩年半後首度卸下心防，接受陶晶瑩主持的Podcast節目《女人心事》專訪，面對昔日重創演藝事業的感情風暴，她首度在鏡頭前聲淚俱下，向朱軒洋前女友Cindy正式致歉，「真的要跟她說對不起，因為我造成她這麼多的痛苦，我感到非常抱歉。」回顧風波爆發之初，吳卓源坦言當下非常震驚與錯亂。「事情一爆開的時候，其實很shock。網路上有網路上的聲音，自己也有自己內心的聲音……那些留言，好的壞的我都接受，我也都看到了。」她坦承這段時間不斷反省與檢視：「我開始去檢視自己，怎麼走到這一步？當然這些都是我自己造成的，我自己犯的錯，我當時的選擇，帶我走到現在這一步。」面對感情三角關係中的傷害，吳卓源並未迴避，再次認錯表示：「整個過程中我傷害到了別人，我要跟Cindy道歉，是真的很抱歉，我傷害了她，帶給她這麼多的痛苦。」她也自責拖延至今才坦白：「抱歉我也拖了這麼久，當時我沒有勇氣去講這些，這也是一直在我心中的一個遺憾，我沒有早一點把道歉說出來。」