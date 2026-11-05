美國期中選舉大致底定，民主黨取得壓倒性勝利，在國會參、眾2院都贏得過半數議席，一舉重奪2院控制權。美國副總統范斯（JD Vance）當地時間4日在社群平台X發文，認為共和黨敗選的真正原因就是伊朗戰爭，被視為他迄今對川普伊朗政策，最明確的公開切割，也讓白宮內部的戰爭路線分歧浮上檯面。
范斯發文直指敗選原因：就是這場戰爭
范斯在貼文中寫道，如果有人認為這場戰爭值得、為此失去未來6年的參議院控制權也值得，那就應該公開提出這樣的論點，無論是否認同這項判斷，至少應該誠實面對戰爭所帶來的政治代價，任何關於美國下一步該如何走的討論，都必須從這個問題開始。
范斯也在貼文中提到，自己先前曾建議結束與伊朗的戰爭，聲稱共和黨必須做4件事才能讓選民回心轉意：結束伊朗戰爭、關注通貨膨脹、美國優先、改變與以色列的關係。
《路透社》報導，民主黨此次取得重大勝利，並在多個長期由共和黨占優勢的選區取得突破，選民對伊朗戰爭的不滿、生活成本居高不下、對川普執政方式的失望，都是重挫共和黨選情的重要因素。
川普承認戰爭影響選情 仍堅稱開戰的決定正確
面對范斯的發言，川普表示，他理解范斯對這件事的看法，甚至認為范斯的說法不錯，但他仍為伊朗軍事行動辯護，強調美國已成功阻止伊朗取得核武。
川普接受《華爾街日報》訪問時也表示，自己當初做了正確的決定，即使重新選擇一次，仍然會採取相同的行動，認為伊朗戰爭只是共和黨敗選的「多項因素之一」，與范斯直接將戰爭視為敗選主因的說法有所不同。
川普考慮重啟對伊朗攻擊 情報評估卻不看好成效
范斯公開質疑戰爭代價之際，川普政府仍在評估，是否恢復對伊朗的大規模軍事行動。
不過，美國情報部門近幾個月的評估顯示，即使重新對伊朗發動空襲，也未必能從根本上改變德黑蘭的談判立場，也不太可能單靠軍事打擊就促成政權更替，這使川普面臨兩難：繼續軍事施壓未必能達成預期目標，但若選擇退讓，也可能被外界視為戰略受挫。
《路透社》引述熟悉白宮決策討論的匿名消息人士指出，川普在期中選舉前，已經知道軍事行動可能帶來的政治風險，卻沒有完全放棄攻擊選項。一名消息人士甚至認為，隨著期中選舉結束，川普在政治上可能更沒有顧忌，反而更傾向對伊朗採取進一步軍事行動。
范斯提前布局2028？共和黨內部路線之爭升溫
除了伊朗戰爭本身，范斯的政治動向，也成為這次事件的另一個焦點。《路透社》指出，范斯被視為2028年共和黨總統大選的主要潛在人選，有熟悉相關情況的人士認為，他這次公開批評伊朗戰爭的發言，不排除是為競選布局的開端。
另一方面，可能在2028年與范斯競爭共和黨提名的國務卿盧比歐（Marco Rubio），在期中選舉後則一直保持沉默。這也讓范斯選擇此時公開表達對戰爭的疑慮，更顯得具有政治意義。
此外，國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）是早期支持對伊朗開戰的重要人物，隨著戰爭陷入僵局、共和黨選舉失利，赫格塞斯也面臨國會議員的強烈批評，相關政治壓力可能進一步升高。
范斯此次發言，已不只是對一場海外戰爭提出質疑，更將伊朗戰爭的軍事成本、經濟衝擊與共和黨選舉失利直接連結。這場伊朗衝突，恐怕不只考驗美國的中東戰略，也將成為共和黨內部下一階段政治競爭的重要分水嶺。
原文連結：Vance repudiates Iran war after US electoral defeat
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范斯在貼文中寫道，如果有人認為這場戰爭值得、為此失去未來6年的參議院控制權也值得，那就應該公開提出這樣的論點，無論是否認同這項判斷，至少應該誠實面對戰爭所帶來的政治代價，任何關於美國下一步該如何走的討論，都必須從這個問題開始。
范斯也在貼文中提到，自己先前曾建議結束與伊朗的戰爭，聲稱共和黨必須做4件事才能讓選民回心轉意：結束伊朗戰爭、關注通貨膨脹、美國優先、改變與以色列的關係。
《路透社》報導，民主黨此次取得重大勝利，並在多個長期由共和黨占優勢的選區取得突破，選民對伊朗戰爭的不滿、生活成本居高不下、對川普執政方式的失望，都是重挫共和黨選情的重要因素。
面對范斯的發言，川普表示，他理解范斯對這件事的看法，甚至認為范斯的說法不錯，但他仍為伊朗軍事行動辯護，強調美國已成功阻止伊朗取得核武。
川普接受《華爾街日報》訪問時也表示，自己當初做了正確的決定，即使重新選擇一次，仍然會採取相同的行動，認為伊朗戰爭只是共和黨敗選的「多項因素之一」，與范斯直接將戰爭視為敗選主因的說法有所不同。
川普考慮重啟對伊朗攻擊 情報評估卻不看好成效
范斯公開質疑戰爭代價之際，川普政府仍在評估，是否恢復對伊朗的大規模軍事行動。
不過，美國情報部門近幾個月的評估顯示，即使重新對伊朗發動空襲，也未必能從根本上改變德黑蘭的談判立場，也不太可能單靠軍事打擊就促成政權更替，這使川普面臨兩難：繼續軍事施壓未必能達成預期目標，但若選擇退讓，也可能被外界視為戰略受挫。
《路透社》引述熟悉白宮決策討論的匿名消息人士指出，川普在期中選舉前，已經知道軍事行動可能帶來的政治風險，卻沒有完全放棄攻擊選項。一名消息人士甚至認為，隨著期中選舉結束，川普在政治上可能更沒有顧忌，反而更傾向對伊朗採取進一步軍事行動。
范斯提前布局2028？共和黨內部路線之爭升溫
除了伊朗戰爭本身，范斯的政治動向，也成為這次事件的另一個焦點。《路透社》指出，范斯被視為2028年共和黨總統大選的主要潛在人選，有熟悉相關情況的人士認為，他這次公開批評伊朗戰爭的發言，不排除是為競選布局的開端。
另一方面，可能在2028年與范斯競爭共和黨提名的國務卿盧比歐（Marco Rubio），在期中選舉後則一直保持沉默。這也讓范斯選擇此時公開表達對戰爭的疑慮，更顯得具有政治意義。
此外，國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）是早期支持對伊朗開戰的重要人物，隨著戰爭陷入僵局、共和黨選舉失利，赫格塞斯也面臨國會議員的強烈批評，相關政治壓力可能進一步升高。
范斯此次發言，已不只是對一場海外戰爭提出質疑，更將伊朗戰爭的軍事成本、經濟衝擊與共和黨選舉失利直接連結。這場伊朗衝突，恐怕不只考驗美國的中東戰略，也將成為共和黨內部下一階段政治競爭的重要分水嶺。
原文連結：Vance repudiates Iran war after US electoral defeat
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