中華職棒聯盟日前正式公布2026年自由球員（FA）資格名單，樂天桃猿隊共有多達7名主力野手達標取得FA資格，成為本屆自由球員市場陣容最為龐大的一方勢力。本次名單除了涵蓋林泓育、梁家榮、林承飛、林智平與余德龍等5名首度累積滿9個球季的冠軍功臣外，符合大學就讀滿4年資格的雙核心林立與陳晨威，也雙雙以A級球員身分順利取得自由球員資格。
球隊當家強打林立在2026年球季因傷勢與出賽受限，整季打擊率落在2成87，個人生涯第二度打擊率跌破3成，去年他剛和樂天簽下為期8年，包含激勵獎金在內，總值高達1.8億台幣的複數年合約。
林立與陳晨威取得A級FA門票 強打林立單季打擊率首見下探2字頭
透過大學修業年限滿4年累計達標的林立與「快腿核彈頭」陳晨威，無疑是本次自由市場最具吸引力的兩大球星。征戰中職第10個賽季的林立，生涯前9個球季中有8個球季打擊率突破3成，已累積796場出賽、989支安打、94發全壘打與473分打點，生涯平均打擊率高達3成37、生涯攻擊指數（OPS）高達0.897。然而受到傷勢困擾，林立在2026年賽季僅出賽49場，在150個打數中擊出43支安打與1轟，整季打擊率為0.287，連年維持在3成以上的頂級打擊火力紀錄正式中斷。
同為A級資格的開路先鋒陳晨威，2026年賽季依舊繳出穩定輸出，整季出賽97場擊出112支安打、跑出23次盜壘成功，繳出0.304打擊率與0.777的OPS。生涯累積9年共敲出926安、跑出222次盜壘成功的陳晨威，正值當打之年且攻守兼備。陳晨威2025年球季前與樂天簽下3年複數年合約，預計明年球季結束後是市場炙手可熱的對象。
5名王朝功勳首度滿9季 林泓育逼近2000安里程碑
在首度累積滿9個完整球季的5位老將方面，38歲精神領袖「小胖」林泓育征戰中職17年，生涯累計出賽1692場、敲出1957支安打、219轟與1150分打點，本季持續出賽87場貢獻80安，距離2000安史詩級里程碑僅差43支安打。
而曾奪下打擊王的梁家榮，今年繳出63安、1轟、32打點、打擊率2成65的成績，他在2024年初與樂天桃猿隊簽下了一紙3年的複數年合約，合約期至2026年底。主力游擊手林承飛在球隊中線依然扮演關鍵角色，他於2025年11月球季結束後決定不行使自由球員FA權利，並與球團達成共識續留。
此外，39歲的資深野手林智平本季出賽75場繳出62安，生涯累積1172安，他2026年1月底與樂天續約，簽下一份2年複數年合約；陣中超級工具人余德龍則完成生涯1011場出賽里程碑。
樂天桃猿2026年取得自由球員（FA）資格球員名單與生涯成績
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林立與陳晨威取得A級FA門票 強打林立單季打擊率首見下探2字頭
透過大學修業年限滿4年累計達標的林立與「快腿核彈頭」陳晨威，無疑是本次自由市場最具吸引力的兩大球星。征戰中職第10個賽季的林立，生涯前9個球季中有8個球季打擊率突破3成，已累積796場出賽、989支安打、94發全壘打與473分打點，生涯平均打擊率高達3成37、生涯攻擊指數（OPS）高達0.897。然而受到傷勢困擾，林立在2026年賽季僅出賽49場，在150個打數中擊出43支安打與1轟，整季打擊率為0.287，連年維持在3成以上的頂級打擊火力紀錄正式中斷。
同為A級資格的開路先鋒陳晨威，2026年賽季依舊繳出穩定輸出，整季出賽97場擊出112支安打、跑出23次盜壘成功，繳出0.304打擊率與0.777的OPS。生涯累積9年共敲出926安、跑出222次盜壘成功的陳晨威，正值當打之年且攻守兼備。陳晨威2025年球季前與樂天簽下3年複數年合約，預計明年球季結束後是市場炙手可熱的對象。
在首度累積滿9個完整球季的5位老將方面，38歲精神領袖「小胖」林泓育征戰中職17年，生涯累計出賽1692場、敲出1957支安打、219轟與1150分打點，本季持續出賽87場貢獻80安，距離2000安史詩級里程碑僅差43支安打。
而曾奪下打擊王的梁家榮，今年繳出63安、1轟、32打點、打擊率2成65的成績，他在2024年初與樂天桃猿隊簽下了一紙3年的複數年合約，合約期至2026年底。主力游擊手林承飛在球隊中線依然扮演關鍵角色，他於2025年11月球季結束後決定不行使自由球員FA權利，並與球團達成共識續留。
此外，39歲的資深野手林智平本季出賽75場繳出62安，生涯累積1172安，他2026年1月底與樂天續約，簽下一份2年複數年合約；陣中超級工具人余德龍則完成生涯1011場出賽里程碑。
|球員姓名
|守備位置
|FA資格累計年資／級別
|2026年出賽成績
|生涯累計出賽與打擊數據總覽
|林泓育
|捕手／指定打擊
|16.105（A級／首度滿9季）
|出賽87場、80安、3轟、46打點、打擊率0.258
|17年：1692場、1957安、219轟、1150打點、打擊率0.320
|梁家榮
|內野手
|11.070（A級／首度滿9季）
|出賽70場、63安、1轟、32打點、打擊率0.265
|14年：822場、718安、34轟、313打點、打擊率0.282
|林承飛
|內野手
|10.108（A級／首度滿9季）
|出賽38場、21安、1轟、4打點、打擊率0.181
|12年：869場、768安、80轟、422打點、打擊率0.269
|林智平
|內野手
|15.124（首度滿9季）
|出賽75場、62安、1轟、17打點、打擊率0.261
|18年：1276場、1172安、19轟、456打點、打擊率0.287
|余德龍
|工具人／外野手
|14.083（首度滿9季）
|出賽36場、14安、2轟、6打點、打擊率0.226
|15年：1011場、682安、15轟、245打點、打擊率0.271
|林立
|內野手／外野手
|8.123（A級／大學就讀滿4年）
|出賽49場、43安、1轟、14打點、打擊率0.287
|10年：796場、989安、94轟、473打點、打擊率0.337
|陳晨威
|外野手
|8.007（A級／大學就讀滿4年）
|出賽97場、112安、6轟、34打點、打擊率0.304
|9年：829場、926安、37轟、301打點、打擊率0.293