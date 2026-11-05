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▲樂天桃猿外野手陳晨威2026年賽季依舊繳出穩定輸出，整季出賽97場擊出112支安打、跑出23次盜壘成功，繳出0.304打擊率與0.777的OPS。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.03.28）

▲38歲精神領袖「小胖」林泓育征戰中職17年，生涯累計出賽1692場、敲出1957支安打、219轟與1150分打點。（圖片提供/樂天桃猿）

球員姓名 守備位置 FA資格累計年資／級別 2026年出賽成績 生涯累計出賽與打擊數據總覽 林泓育 捕手／指定打擊 16.105（A級／首度滿9季） 出賽87場、80安、3轟、46打點、打擊率0.258 17年：1692場、1957安、219轟、1150打點、打擊率0.320 梁家榮 內野手 11.070（A級／首度滿9季） 出賽70場、63安、1轟、32打點、打擊率0.265 14年：822場、718安、34轟、313打點、打擊率0.282 林承飛 內野手 10.108（A級／首度滿9季） 出賽38場、21安、1轟、4打點、打擊率0.181 12年：869場、768安、80轟、422打點、打擊率0.269 林智平 內野手 15.124（首度滿9季） 出賽75場、62安、1轟、17打點、打擊率0.261 18年：1276場、1172安、19轟、456打點、打擊率0.287 余德龍 工具人／外野手 14.083（首度滿9季） 出賽36場、14安、2轟、6打點、打擊率0.226 15年：1011場、682安、15轟、245打點、打擊率0.271 林立 內野手／外野手 8.123（A級／大學就讀滿4年） 出賽49場、43安、1轟、14打點、打擊率0.287 10年：796場、989安、94轟、473打點、打擊率0.337 陳晨威 外野手 8.007（A級／大學就讀滿4年） 出賽97場、112安、6轟、34打點、打擊率0.304 9年：829場、926安、37轟、301打點、打擊率0.293

中華職棒聯盟日前正式公布2026年自由球員（FA）資格名單，樂天桃猿隊共有多達7名主力野手達標取得FA資格，成為本屆自由球員市場陣容最為龐大的一方勢力。本次名單除了涵蓋林泓育、梁家榮、林承飛、林智平與余德龍等5名首度累積滿9個球季的冠軍功臣外，符合大學就讀滿4年資格的雙核心林立與陳晨威，也雙雙以A級球員身分順利取得自由球員資格。球隊當家強打林立在2026年球季因傷勢與出賽受限，整季打擊率落在2成87，個人生涯第二度打擊率跌破3成，去年他剛和樂天簽下為期8年，包含激勵獎金在內，總值高達1.8億台幣的複數年合約。透過大學修業年限滿4年累計達標的林立與「快腿核彈頭」陳晨威，無疑是本次自由市場最具吸引力的兩大球星。征戰中職第10個賽季的林立，生涯前9個球季中有8個球季打擊率突破3成，已累積796場出賽、989支安打、94發全壘打與473分打點，生涯平均打擊率高達3成37、生涯攻擊指數（OPS）高達0.897。然而受到傷勢困擾，林立在2026年賽季僅出賽49場，在150個打數中擊出43支安打與1轟，整季打擊率為0.287，連年維持在3成以上的頂級打擊火力紀錄正式中斷。同為A級資格的開路先鋒陳晨威，2026年賽季依舊繳出穩定輸出，整季出賽97場擊出112支安打、跑出23次盜壘成功，繳出0.304打擊率與0.777的OPS。生涯累積9年共敲出926安、跑出222次盜壘成功的陳晨威，正值當打之年且攻守兼備。陳晨威2025年球季前與樂天簽下3年複數年合約，預計明年球季結束後是市場炙手可熱的對象。在首度累積滿9個完整球季的5位老將方面，38歲精神領袖「小胖」林泓育征戰中職17年，生涯累計出賽1692場、敲出1957支安打、219轟與1150分打點，本季持續出賽87場貢獻80安，距離2000安史詩級里程碑僅差43支安打。而曾奪下打擊王的梁家榮，今年繳出63安、1轟、32打點、打擊率2成65的成績，他在2024年初與樂天桃猿隊簽下了一紙3年的複數年合約，合約期至2026年底。主力游擊手林承飛在球隊中線依然扮演關鍵角色，他於2025年11月球季結束後決定不行使自由球員FA權利，並與球團達成共識續留。此外，39歲的資深野手林智平本季出賽75場繳出62安，生涯累積1172安，他2026年1月底與樂天續約，簽下一份2年複數年合約；陣中超級工具人余德龍則完成生涯1011場出賽里程碑。