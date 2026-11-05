王品集團再度攜手Uber Eats外送平台，無預警推出「指定品項買一送一」優惠活動！旗下石二鍋、青花驕、肉次方等品牌都參戰，《NOWNEWS今日新聞》整理16個品牌菜單優惠價格、活動時間一次掌握，消費滿額加碼折扣80元不需領券也免優惠碼。

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王品集團今年兩次獨家合作外送平台Uber Eats，超狂「買一送一」優惠活動深受歡迎。

沒想到年末還第三度合作，王品集團旗下16大品牌，11月4日至11月17日，悄悄上架「指定品項買一送一」外送激省好康，簡直比雙11購物節還要吸引人。

▲「肉次方」外送餐點買一送一。（圖／王品集團wowprime.com/zh-tw/）
▲「肉次方」外送餐點買一送一。（圖／王品集團wowprime.com/zh-tw/）
王品買一送一！石二鍋、青花驕、肉次方　16品牌菜單速看

王品集團表示，消費者於11月4日至11月17日，活動期間透過Uber Eats外送平台，點購旗下品牌指定品項即享「買一送一」優惠。提醒大家，以有上架至Uber Eats外送平台之門市為主。

王品買一送一Uber Eats外送優惠一覽

◾️王品牛排：比利時巧克力莓果蛋糕「買一送一」158元

◾️西堤牛排：西西里海鮮飯「買一送一」298元

◾️藝奇 日式料理：浮誇海陸雙拼釜飯「買一送一」300元

◾️就饗 鐵板燒：鐵板雪花牛肉片＋蔥蛋「買一送一」316元

◾️品田牧場：大阪燒豚丸拼唐揚雞「買一送一」299元

◾️聚 日式鍋物：和風昆布雪花豬肉鍋「買一送一」258元

◾️青花驕：驕心涼拌酸辣粉套餐「買一送一」249元

◾️和牛涮：極上和牛丼飯（大盛）「買一送一」239元

◾️尬鍋：梅花豬肉石頭即享鍋「買一送一」278元

◾️享鴨：芋香鴨絲米粉個人餐「買一送一」359元

◾️莆田：御饌海南雞餐「買一送一」438元

◾️丰禾：起家雞獨享餐「買一送一」429元、梅汁梅花肉獨享餐「買一送一」429元

◾️原燒：嚴選醬燒豬丼「買一送一」179元

◾️肉次方：義式茄汁醬燒牛肉飯 清爽組（附優酪思果乳）「買一送一」223元

◾️石二鍋：檸檬冬瓜冰沙「買一送一」39元

◾️12mini快煮小火鍋：黃金雞湯雙倍嫩雞鍋豪華套餐（附滷肉飯）「買一送一」319元

11/4~11/17指定品項買一送一

品牌

指定品項內容

折扣金額

王品

比利時巧克力莓果蛋糕

$158

西堤

西西里海鮮飯

$298

藝奇

浮誇海陸雙拼釜飯

$300

就饗

鐵板雪花牛肉片+蔥蛋

$316

品田牧場

大阪燒豚丸拚唐揚雞

$299

聚鍋

和風昆布雪花豬肉鍋

$258

青花驕

驕心涼拌酸辣粉套餐

$249

和牛涮

極上和牛丼飯(大盛)

$239

尬鍋

梅花豬肉石頭即享鍋

$278

享鴨

芋香鴨絲米粉個人餐

$359

莆田

御饌海南雞餐

$438

丰禾

起家雞獨享餐

$429

丰禾

梅汁梅花肉獨享餐

$429

原燒

嚴選醬燒豬丼

$179

肉次方

義式茄汁醬燒牛肉飯 清爽組(附優酪思果乳)

$223

石二鍋

檸檬冬瓜冰沙

$39

12MINI

黃金雞湯雙倍嫩雞鍋豪華套餐(附滷肉飯)

$319
消費滿額加碼折扣
而且活動期間，還有消費滿額折扣，滿499元折50元、滿699元折80元。消費者無需領券、也免優惠碼，訂單達指定滿額門檻即自動折抵。

▲王品集團「買一送一」Uber Eats外送優惠還有滿額折扣，無需領券、也免優惠碼。（圖／王品集團提供）
▲王品集團「買一送一」Uber Eats外送優惠還有滿額折扣，無需領券、也免優惠碼。（圖／王品集團提供）
百吉吉享：全新冷凍鍋底「胡椒雞豚、酸菜白肉」全聯、萬家福開賣

Poki百吉推出全新冷凍鍋底品牌「百吉吉享」，主打精緻健康美味理念，首波推出慢火熬製的濃郁口味，「胡椒雞豚雙拼鍋」與「祕製酸菜白肉鍋」兩款特色冷凍鍋底，搭配紅棗、枸杞及多樣菇類等食材，把「湯＋料」一次備齊，方便消費者解凍、加熱就能飽餐一頓。

即日起，百吉吉享「胡椒雞豚雙拼鍋」與「祕製酸菜白肉鍋」，於全聯、大全聯、萬家福上市。

▲百吉吉享「胡椒雞豚雙拼鍋」與「祕製酸菜白肉鍋」每包299元。（圖／百吉吉享提供）
▲百吉吉享「胡椒雞豚雙拼鍋」與「祕製酸菜白肉鍋」每包299元。（圖／百吉吉享提供）

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蕭涵云編輯記者

畢業於大眾傳播系，先任職雜誌社多年，主要編輯服裝與高端奢華領域；2018年進入《NOWNEWS今日新聞》，帶領《姊妹淘》表現獲「遊戲橘子」2019 GAMA STAR年度MVP肯定。

以時尚流行敏銳度打開眼界，喜歡追求「美...