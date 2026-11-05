王品集團再度攜手Uber Eats外送平台，無預警推出「指定品項買一送一」優惠活動！旗下石二鍋、青花驕、肉次方等品牌都參戰，《NOWNEWS今日新聞》整理16個品牌菜單優惠價格、活動時間一次掌握，消費滿額加碼折扣80元不需領券也免優惠碼。
王品集團今年兩次獨家合作外送平台Uber Eats，超狂「買一送一」優惠活動深受歡迎。
沒想到年末還第三度合作，王品集團旗下16大品牌，11月4日至11月17日，悄悄上架「指定品項買一送一」外送激省好康，簡直比雙11購物節還要吸引人。
王品買一送一！石二鍋、青花驕、肉次方 16品牌菜單速看
王品集團表示，消費者於11月4日至11月17日，活動期間透過Uber Eats外送平台，點購旗下品牌指定品項即享「買一送一」優惠。提醒大家，以有上架至Uber Eats外送平台之門市為主。
王品買一送一Uber Eats外送優惠一覽
◾️王品牛排：比利時巧克力莓果蛋糕「買一送一」158元
◾️西堤牛排：西西里海鮮飯「買一送一」298元
◾️藝奇 日式料理：浮誇海陸雙拼釜飯「買一送一」300元
◾️就饗 鐵板燒：鐵板雪花牛肉片＋蔥蛋「買一送一」316元
◾️品田牧場：大阪燒豚丸拼唐揚雞「買一送一」299元
◾️聚 日式鍋物：和風昆布雪花豬肉鍋「買一送一」258元
◾️青花驕：驕心涼拌酸辣粉套餐「買一送一」249元
◾️和牛涮：極上和牛丼飯（大盛）「買一送一」239元
◾️尬鍋：梅花豬肉石頭即享鍋「買一送一」278元
◾️享鴨：芋香鴨絲米粉個人餐「買一送一」359元
◾️莆田：御饌海南雞餐「買一送一」438元
◾️丰禾：起家雞獨享餐「買一送一」429元、梅汁梅花肉獨享餐「買一送一」429元
◾️原燒：嚴選醬燒豬丼「買一送一」179元
◾️肉次方：義式茄汁醬燒牛肉飯 清爽組（附優酪思果乳）「買一送一」223元
◾️石二鍋：檸檬冬瓜冰沙「買一送一」39元
◾️12mini快煮小火鍋：黃金雞湯雙倍嫩雞鍋豪華套餐（附滷肉飯）「買一送一」319元
11/4~11/17指定品項買一送一
而且活動期間，還有消費滿額折扣，滿499元折50元、滿699元折80元。消費者無需領券、也免優惠碼，訂單達指定滿額門檻即自動折抵。
百吉吉享：全新冷凍鍋底「胡椒雞豚、酸菜白肉」全聯、萬家福開賣
Poki百吉推出全新冷凍鍋底品牌「百吉吉享」，主打精緻健康美味理念，首波推出慢火熬製的濃郁口味，「胡椒雞豚雙拼鍋」與「
祕製酸菜白肉鍋」兩款特色冷凍鍋底，搭配紅棗、枸杞及多樣菇類等食材，把「湯＋料」 一次備齊，方便消費者解凍、加熱就能飽餐一頓。
即日起，百吉吉享「胡椒雞豚雙拼鍋」與「
祕製酸菜白肉鍋」，於全聯、大全聯、萬家福上市。
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沒想到年末還第三度合作，王品集團旗下16大品牌，11月4日至11月17日，悄悄上架「指定品項買一送一」外送激省好康，簡直比雙11購物節還要吸引人。
王品集團表示，消費者於11月4日至11月17日，活動期間透過Uber Eats外送平台，點購旗下品牌指定品項即享「買一送一」優惠。提醒大家，以有上架至Uber Eats外送平台之門市為主。
王品買一送一Uber Eats外送優惠一覽
◾️王品牛排：比利時巧克力莓果蛋糕「買一送一」158元
◾️西堤牛排：西西里海鮮飯「買一送一」298元
◾️藝奇 日式料理：浮誇海陸雙拼釜飯「買一送一」300元
◾️就饗 鐵板燒：鐵板雪花牛肉片＋蔥蛋「買一送一」316元
◾️品田牧場：大阪燒豚丸拼唐揚雞「買一送一」299元
◾️聚 日式鍋物：和風昆布雪花豬肉鍋「買一送一」258元
◾️青花驕：驕心涼拌酸辣粉套餐「買一送一」249元
◾️和牛涮：極上和牛丼飯（大盛）「買一送一」239元
◾️尬鍋：梅花豬肉石頭即享鍋「買一送一」278元
◾️享鴨：芋香鴨絲米粉個人餐「買一送一」359元
◾️莆田：御饌海南雞餐「買一送一」438元
◾️丰禾：起家雞獨享餐「買一送一」429元、梅汁梅花肉獨享餐「買一送一」429元
◾️原燒：嚴選醬燒豬丼「買一送一」179元
◾️肉次方：義式茄汁醬燒牛肉飯 清爽組（附優酪思果乳）「買一送一」223元
◾️石二鍋：檸檬冬瓜冰沙「買一送一」39元
◾️12mini快煮小火鍋：黃金雞湯雙倍嫩雞鍋豪華套餐（附滷肉飯）「買一送一」319元
11/4~11/17指定品項買一送一
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品牌
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指定品項內容
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折扣金額
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王品
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比利時巧克力莓果蛋糕
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$158
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西堤
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西西里海鮮飯
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$298
|
藝奇
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浮誇海陸雙拼釜飯
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$300
|
就饗
|
鐵板雪花牛肉片+蔥蛋
|
$316
|
品田牧場
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大阪燒豚丸拚唐揚雞
|
$299
|
聚鍋
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和風昆布雪花豬肉鍋
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$258
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青花驕
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驕心涼拌酸辣粉套餐
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$249
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和牛涮
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極上和牛丼飯(大盛)
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$239
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尬鍋
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梅花豬肉石頭即享鍋
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$278
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享鴨
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芋香鴨絲米粉個人餐
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$359
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莆田
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御饌海南雞餐
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$438
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丰禾
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起家雞獨享餐
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$429
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丰禾
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梅汁梅花肉獨享餐
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$429
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原燒
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嚴選醬燒豬丼
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$179
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肉次方
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義式茄汁醬燒牛肉飯 清爽組(附優酪思果乳)
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$223
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石二鍋
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檸檬冬瓜冰沙
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$39
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12MINI
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黃金雞湯雙倍嫩雞鍋豪華套餐(附滷肉飯)
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$319
消費滿額加碼折扣
Poki百吉推出全新冷凍鍋底品牌「百吉吉享」，主打精緻健康美味理念，首波推出慢火熬製的濃郁口味，「胡椒雞豚雙拼鍋」與「
即日起，百吉吉享「胡椒雞豚雙拼鍋」與「