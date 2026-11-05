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▲「肉次方」外送餐點買一送一。（圖／王品集團wowprime.com/zh-tw/）

王品買一送一！石二鍋、青花驕、肉次方 16品牌菜單速看

王品買一送一Uber Eats外送優惠一覽

11/4~11/17指定品項買一送一

品牌 指定品項內容 折扣金額 王品 比利時巧克力莓果蛋糕 $158 西堤 西西里海鮮飯 $298 藝奇 浮誇海陸雙拼釜飯 $300 就饗 鐵板雪花牛肉片+蔥蛋 $316 品田牧場 大阪燒豚丸拚唐揚雞 $299 聚鍋 和風昆布雪花豬肉鍋 $258 青花驕 驕心涼拌酸辣粉套餐 $249 和牛涮 極上和牛丼飯(大盛) $239 尬鍋 梅花豬肉石頭即享鍋 $278 享鴨 芋香鴨絲米粉個人餐 $359 莆田 御饌海南雞餐 $438 丰禾 起家雞獨享餐 $429 丰禾 梅汁梅花肉獨享餐 $429 原燒 嚴選醬燒豬丼 $179 肉次方 義式茄汁醬燒牛肉飯 清爽組(附優酪思果乳) $223 石二鍋 檸檬冬瓜冰沙 $39 12MINI 黃金雞湯雙倍嫩雞鍋豪華套餐(附滷肉飯) $319

消費滿額加碼折扣

▲王品集團「買一送一」Uber Eats外送優惠還有滿額折扣，無需領券、也免優惠碼。（圖／王品集團提供）

百吉吉享：全新冷凍鍋底「胡椒雞豚、酸菜白肉」全聯、萬家福開賣

祕製酸菜白肉鍋」兩款特色冷凍鍋底，搭配紅棗、枸杞及多樣菇類等食材，把「湯＋料」 一次備齊，方便消費者解凍、加熱就能飽餐一頓。



即日起，百吉吉享「胡椒雞豚雙拼鍋」與「 祕製酸菜白肉鍋」，於全聯、大全聯、萬家福上市。



▲百吉吉享「胡椒雞豚雙拼鍋」與「祕製酸菜白肉鍋」每包299元。（圖／百吉吉享提供）



王品集團再度攜手Uber Eats外送平台，無預警推出「指定品項買一送一」優惠活動！旗下石二鍋、青花驕、肉次方等品牌都參戰，《NOWNEWS今日新聞》整理16個品牌菜單優惠價格、活動時間一次掌握，消費滿額加碼折扣80元不需領券也免優惠碼。王品集團今年兩次獨家合作外送平台Uber Eats，超狂「買一送一」優惠活動深受歡迎。沒想到年末還第三度合作，，簡直比雙11購物節還要吸引人。王品集團表示，消費者於11月4日至11月17日，活動期間透過Uber Eats外送平台，點購旗下品牌指定品項即享「買一送一」優惠。提醒大家，以有上架至Uber Eats外送平台之門市為主。：比利時巧克力莓果蛋糕「買一送一」158元：西西里海鮮飯「買一送一」298元：浮誇海陸雙拼釜飯「買一送一」300元：鐵板雪花牛肉片＋蔥蛋「買一送一」316元：大阪燒豚丸拼唐揚雞「買一送一」299元：和風昆布雪花豬肉鍋「買一送一」258元：驕心涼拌酸辣粉套餐「買一送一」249元：極上和牛丼飯（大盛）「買一送一」239元：梅花豬肉石頭即享鍋「買一送一」278元：芋香鴨絲米粉個人餐「買一送一」359元：御饌海南雞餐「買一送一」438元：起家雞獨享餐「買一送一」429元、梅汁梅花肉獨享餐「買一送一」429元：嚴選醬燒豬丼「買一送一」179元：義式茄汁醬燒牛肉飯 清爽組（附優酪思果乳）「買一送一」223元：檸檬冬瓜冰沙「買一送一」39元：黃金雞湯雙倍嫩雞鍋豪華套餐（附滷肉飯）「買一送一」319元消費者無需領券、也免優惠碼，訂單達指定滿額門檻即自動折抵。Poki百吉推出全新冷凍鍋底品牌「百吉吉享」，主打精緻健康美味理念，首波推出慢火熬製的濃郁口味，「胡椒雞豚雙拼鍋」與「