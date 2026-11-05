🟡7-ELEVEN

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▲7-11舉辦「7-ELEVEN DAY購物節」，11月4日至11月9日限時優惠，相當多買2送2商品。（圖／業者提供、記者整理）

▲7-11買1送1最推薦八道蛤蜊海帶湯麵40元、康寶濃湯45元。（圖／業者提供、記者整理）

▲御料小館鍋貼買2送1，單包平均30元，冷凍庫常備隨時加熱就能吃。（圖／業者提供、記者整理）

▲7-11門市11月4日至11月9日指定咖啡買2送2。（圖／業者提供、記者整理）

🟡全家便利商店

▲全家「5天5好康」是11月6日至11月10日。（圖／業者提供）

🟡萊爾富

▲萊爾富「限時殺5日」是11月4日至11月8日。（圖／業者提供）

🟡美廉社

▲美廉社APP「週週超瘋價」11月5日上午9時開跑。（圖／業者提供、記者整理）

超商本周優惠更新，雙11前夕好康不斷，7-11舉辦「7-ELEVEN DAY購物節」，11月4日至11月9日限時6天促銷，「買2送2、買1送1、買2送1」排山倒海襲來，不只半價品項多，其中許多熱賣商品久違加入折扣行列。共多達15款商品買2送2，換算成單件特價，，另外我的健康日記、熊津人蔘飲、維生素口嚼錠也都是半價25元起。買1送1也有超多人氣商品，平均特價來看，買2送1部分，，是冷凍庫常備品之一，半夜嘴饞或小孩早餐都能救急上桌；可樂果Mini單包約17元、Airwaves口香糖每袋平均33元。門市現煮咖啡也有買2送2，大杯濃萃美式平均25元、大杯精品美式平均50元、黑糖珍珠撞奶平均30元、梔子花青茶平均23元。全家連續「5天5好康」是每周五六日一二、最低5折起，最新一檔是11月6日至11月10日，換算成單件特價，、安城湯麵25元、味覺糖條糖28元。門市「限時殺5日」是11月4日至11月8日，共有3款半價，辛拉麵雞肉風味袋麵平均30元、阿奇儂鮮乳坊戀乳雪糕（生巧克力／生白巧）20元、辛拉麵袋麵25元。美廉社APP推出「週週超瘋價」線上優惠，11月5日上午9時開賣Simple Life純芥花油1公升99元、抽取式衛生紙150抽平均每包10.5元，此外，；冬天煮火鍋必備的「丸聚總動員」99元。特價商品在美廉社APP「隨買隨取」開賣，會員各限購1組，售完為止。