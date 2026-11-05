🟡7-ELEVEN
超商本周優惠更新，雙11前夕好康不斷，7-11舉辦「7-ELEVEN DAY購物節」，11月4日至11月9日限時6天促銷，「買2送2、買1送1、買2送1」排山倒海襲來，不只半價品項多，其中許多熱賣商品久違加入折扣行列。
共多達15款商品買2送2，換算成單件特價，雪碧18元、立頓檸檬氣泡茶18元、統一純水9元、杜老爺甜筒（太妃糖起司／淇淋巧酥）25元、巧克脆皮大雪糕18元、浪味先15元、泰國魷魚20元，另外我的健康日記、熊津人蔘飲、維生素口嚼錠也都是半價25元起。
買1送1也有超多人氣商品，平均特價來看，八道蛤蜊海帶湯麵40元、辛拉麵／安城杯麵25元、康寶濃湯45元、爭鮮玉米粒29元、好媽媽鮪魚／燒鰻／鯖魚罐頭32元、白蘭氏雞精30元、韓國護手霜50元。
買2送1部分，御料小館鍋貼單包最低30元，是冷凍庫常備品之一，半夜嘴饞或小孩早餐都能救急上桌；可樂果Mini單包約17元、Airwaves口香糖每袋平均33元。
門市現煮咖啡也有買2送2，大杯濃萃美式平均25元、大杯精品美式平均50元、黑糖珍珠撞奶平均30元、梔子花青茶平均23元。
🟡全家便利商店
全家連續「5天5好康」是每周五六日一二、最低5折起，最新一檔是11月6日至11月10日，換算成單件特價， 悅氏鹼性水10元、喬亞無糖黑咖啡15元、雪碧18元、蕃茄糖葫蘆冰棒23元、老楊方塊酥14元、安城湯麵25元、味覺糖條糖28元。
🟡萊爾富
門市「限時殺5日」是11月4日至11月8日，共有3款半價，辛拉麵雞肉風味袋麵平均30元、阿奇儂鮮乳坊戀乳雪糕（生巧克力／生白巧）20元、辛拉麵袋麵25元。
🟡美廉社
美廉社APP推出「週週超瘋價」線上優惠，11月5日上午9時開賣Simple Life純芥花油1公升99元、抽取式衛生紙150抽平均每包10.5元，此外，三商巧福高麗菜豬肉餃子12入55元，平均每顆水餃4.5元；冬天煮火鍋必備的「丸聚總動員」99元。特價商品在美廉社APP「隨買隨取」開賣，會員各限購1組，售完為止。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
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門市「限時殺5日」是11月4日至11月8日，共有3款半價，辛拉麵雞肉風味袋麵平均30元、阿奇儂鮮乳坊戀乳雪糕（生巧克力／生白巧）20元、辛拉麵袋麵25元。
美廉社APP推出「週週超瘋價」線上優惠，11月5日上午9時開賣Simple Life純芥花油1公升99元、抽取式衛生紙150抽平均每包10.5元，此外，三商巧福高麗菜豬肉餃子12入55元，平均每顆水餃4.5元；冬天煮火鍋必備的「丸聚總動員」99元。特價商品在美廉社APP「隨買隨取」開賣，會員各限購1組，售完為止。
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