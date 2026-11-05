任天堂經典神作《薩爾達傳說 時之笛》重製版於今（5）日正式發售，適逢《薩爾達傳說》系列40週年，本作作為新世代主機Nintendo Switch 2的獨占大作，不僅在畫質與背景音樂迎來進化，更針對操作方式進行大規模現代化更新。《NOWNEWS》特別為玩家整理上市前必看背景、玩法特色、官方訪談幕後秘辛以及Google搜尋隱藏彩蛋，讓新舊玩家一篇掌握所有關鍵資訊。
本文重點
《薩爾達傳說 時之笛》遊戲背景
《薩爾達傳說 時之笛》重製版特色與玩法
《薩爾達傳說 時之笛》重製版官方訪談幕後秘辛
《薩爾達傳說 時之笛》重製版小彩蛋
《薩爾達傳說 時之笛》遊戲背景
《薩爾達傳說 時之笛》故事描述在海拉魯王國的科奇里森林中，主角林克是唯一沒有專屬妖精的孩子。某天林克因惡夢醒來，受森林守護神「德庫樹長老」請託的妖精「娜薇」來到身邊，揭示林克背負著拯救海拉魯的重大命運。為了阻止野心勃勃的加儂毀滅世界，林克與娜薇離開森林，踏上貫穿過去與未來的冒險歷程。
《薩爾達傳說 時之笛》重製版特色與玩法
更現代化的操作：重製版不僅是把畫面更新而已，針對遊戲內容做出不少調整，讓重製版更符合現代遊戲，像是現代化操作方式，更簡潔方便的道具快捷清單，自動跳躍改為玩家自己按，為了兼顧兩代玩家操作習慣，支援現代習慣的「先跳後斬」與傳統的「單鍵跳斬」兩種操作模式，可隨時任意切換。
畫面、音樂大提升：遊戲畫面在Switch 2上得到實質提升，順暢度也能維持在1080p、60FPS；背景音樂由真實管弦樂團演奏，過場動畫角色也有配音了。
麥克風與語音吹笛：除了傳統按鍵演奏外，玩家可直接對著Switch 2內建麥克風哼唱或用真實樂器吹奏「時之笛」，遊戲能辨識旋律並觸發效果。
「時之軌跡」進度功能：隨劇情解鎖精美插圖與故事文章，將冒險歷程拼湊成繪本掛畫，方便玩家隨時回顧下一個目標。
「萬魔殿」功能：可陳列已被擊敗的怪物雕像並提供計時賽重新挑戰強敵。
妖精系統改版：初代遊戲經常會被妖精娜薇的提示打擾，重製版部分提示改由玩家觸發，減少被打擾的次數；遊戲中也會有散落各地的妖精秘密，可請娜薇解讀海拉魯世界觀。相關報導：《薩爾達時之笛》妖精提示大改！不用被「Hey, Listen!」瘋狂打擾
手機APP「ZELDA NOTES」連動：可與智慧型手機APP連動，提供「今日記錄」、照片尋寶「傳聞任務」、笛子演奏與收錄超過2000道題目的「時之笛檢定」。
「水之神殿」迷宮優化：針對當年公認極具挑戰性的水之神殿，團隊特別優化了切換道具的繁瑣選單，並在牆壁加上格紋紋理強化空間方向感，有效解決迷路痛點。
《薩爾達傳說 時之笛》重製版官方訪談幕後秘辛
任天堂於發售前夕公開官方開發人員訪談，《薩爾達傳說》系列靈魂人物青沼英二就表示，考慮到現代玩家習慣《曠野之息》的快速傳送，他在開發初期曾主動要求團隊在重製版中加入捷徑傳送點。但實際測試後，青沼發現傳送點破壞了玩家在海拉魯平原上停下腳步、驚嘆「這是什麼？」並進行自主探索的樂趣，因此又把傳送點全部移除了。
青沼英二也回憶1998年原版開發期限逼近時，音效大師近藤浩治交出的最終BOSS加儂戰配樂過於輕快明亮，青沼反映「氣氛似乎不太對」後，近藤淡定表示「那我改一下吧」，隔天就交出了如今充滿威嚴與壓迫感的經典加儂戰樂曲，神速創作能力令人驚嘆。
過場動畫聲優採用隱藏姓名與經歷的「盲選」模式，最終選出的聲優中，竟有一位與28年前N64原版聲優為同一人，展現跨越時空的巧合。美術團隊則以「人偶劇與特攝」為概念，甚至親自從紡線開始試做布料，賦予小孩林克服裝真實的手作編織質感。
相關報導：任天堂公開《薩爾達傳說 時之笛》官方訪談！揭露重製版幕後秘辛
《薩爾達傳說 時之笛》重製版小彩蛋
隨著《薩爾達傳說 時之笛》重製版上市，Google搜尋引擎也推出了專屬互動彩蛋，玩家只要透過 Google 搜尋「薩爾達傳說」、「薩爾達傳說時之笛」、「薩爾達」或「時之笛」等關鍵字，網頁右下角就會出現遊戲中的經典武器「大師之劍」。
點擊「大師之劍」後，畫面會劃過經典的「三角神力」特效，隨後整個Google搜尋頁面將瞬間切換回1998 年的Google歷史介面，向初代《薩爾達傳說 時之笛》發售的1998年致敬，完美呼應林克拔出大師之劍穿梭時空的經典設定。
相關報導：Google藏《薩爾達傳說時之笛》彩蛋！搜尋有大師之劍 秒回1998年
《薩爾達傳說 時之笛》重製版相關資訊
建議售價：2080元
發售日期：即日起（2026年11月5日）發售。
遊戲平台：Nintendo Switch 2
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《薩爾達傳說 時之笛》遊戲背景
《薩爾達傳說 時之笛》重製版特色與玩法
《薩爾達傳說 時之笛》重製版官方訪談幕後秘辛
《薩爾達傳說 時之笛》重製版小彩蛋
《薩爾達傳說 時之笛》遊戲背景
《薩爾達傳說 時之笛》故事描述在海拉魯王國的科奇里森林中，主角林克是唯一沒有專屬妖精的孩子。某天林克因惡夢醒來，受森林守護神「德庫樹長老」請託的妖精「娜薇」來到身邊，揭示林克背負著拯救海拉魯的重大命運。為了阻止野心勃勃的加儂毀滅世界，林克與娜薇離開森林，踏上貫穿過去與未來的冒險歷程。
《薩爾達傳說 時之笛》重製版特色與玩法
更現代化的操作：重製版不僅是把畫面更新而已，針對遊戲內容做出不少調整，讓重製版更符合現代遊戲，像是現代化操作方式，更簡潔方便的道具快捷清單，自動跳躍改為玩家自己按，為了兼顧兩代玩家操作習慣，支援現代習慣的「先跳後斬」與傳統的「單鍵跳斬」兩種操作模式，可隨時任意切換。
「時之軌跡」進度功能：隨劇情解鎖精美插圖與故事文章，將冒險歷程拼湊成繪本掛畫，方便玩家隨時回顧下一個目標。
「萬魔殿」功能：可陳列已被擊敗的怪物雕像並提供計時賽重新挑戰強敵。
手機APP「ZELDA NOTES」連動：可與智慧型手機APP連動，提供「今日記錄」、照片尋寶「傳聞任務」、笛子演奏與收錄超過2000道題目的「時之笛檢定」。
「水之神殿」迷宮優化：針對當年公認極具挑戰性的水之神殿，團隊特別優化了切換道具的繁瑣選單，並在牆壁加上格紋紋理強化空間方向感，有效解決迷路痛點。
《薩爾達傳說 時之笛》重製版官方訪談幕後秘辛
任天堂於發售前夕公開官方開發人員訪談，《薩爾達傳說》系列靈魂人物青沼英二就表示，考慮到現代玩家習慣《曠野之息》的快速傳送，他在開發初期曾主動要求團隊在重製版中加入捷徑傳送點。但實際測試後，青沼發現傳送點破壞了玩家在海拉魯平原上停下腳步、驚嘆「這是什麼？」並進行自主探索的樂趣，因此又把傳送點全部移除了。
青沼英二也回憶1998年原版開發期限逼近時，音效大師近藤浩治交出的最終BOSS加儂戰配樂過於輕快明亮，青沼反映「氣氛似乎不太對」後，近藤淡定表示「那我改一下吧」，隔天就交出了如今充滿威嚴與壓迫感的經典加儂戰樂曲，神速創作能力令人驚嘆。
過場動畫聲優採用隱藏姓名與經歷的「盲選」模式，最終選出的聲優中，竟有一位與28年前N64原版聲優為同一人，展現跨越時空的巧合。美術團隊則以「人偶劇與特攝」為概念，甚至親自從紡線開始試做布料，賦予小孩林克服裝真實的手作編織質感。
相關報導：任天堂公開《薩爾達傳說 時之笛》官方訪談！揭露重製版幕後秘辛
隨著《薩爾達傳說 時之笛》重製版上市，Google搜尋引擎也推出了專屬互動彩蛋，玩家只要透過 Google 搜尋「薩爾達傳說」、「薩爾達傳說時之笛」、「薩爾達」或「時之笛」等關鍵字，網頁右下角就會出現遊戲中的經典武器「大師之劍」。
點擊「大師之劍」後，畫面會劃過經典的「三角神力」特效，隨後整個Google搜尋頁面將瞬間切換回1998 年的Google歷史介面，向初代《薩爾達傳說 時之笛》發售的1998年致敬，完美呼應林克拔出大師之劍穿梭時空的經典設定。
相關報導：Google藏《薩爾達傳說時之笛》彩蛋！搜尋有大師之劍 秒回1998年
建議售價：2080元
發售日期：即日起（2026年11月5日）發售。
遊戲平台：Nintendo Switch 2