任天堂在《薩爾達傳說》系列迎接40週年之際，推出《薩爾達傳說 時之笛》重製版，任天堂也在11月5日遊戲發售前夕，公開開發人員訪談，包括系列靈魂人物青沼英二、《曠野之息》與《王國之淚》的總監藤林秀磨，根據訪談內容，重製版是由青沼英二、藤林秀磨帶領任天堂團隊打造，沒有外包給其他工作室，可以看出任天堂對於《薩爾達傳說 時之笛》重製版的重視。
老將帶領新人 激盪出在新舊取捨之間的火花
本次開發團隊由《薩爾達傳說》之父青沼英二擔任製作人，聯合製作人則是從《ゼルダの伝説 ふしぎの木の実》開始負責開發的藤林秀磨，他曾在《禦天之劍》、《曠野之息》、《王國之淚》擔任總監，兩位資深老將帶領由總監伍學偉、美術總監信太文、程式總監田口弘貴，以及音效總監大橋征人組成的年輕一代開發團隊，目標是將28年前的作品結構與設計哲學，完美傳承給世代新血。
在遊戲體驗調整的過程中，青沼英二表示，考慮到現代玩家習慣《曠野之息》與《王國之淚》中極其便利的快速傳送機制，而且回想起當年玩家都會為了在海拉魯平原上趕路，讓林克一路「翻滾」的經歷，因此在開發初期曾主動要求團隊在重製版中加入捷徑傳送點。
但是當傳送點實際裝入遊戲測試後，青沼與團隊發現，傳送點可能會破壞玩家在路途中停下腳步、驚嘆「這是什麼？」並進行自主探索的樂趣，而且探索與發現正是《薩爾達傳說》系列自初代以來不可或缺的靈魂，因此青沼笑說，「所以，雖然傳送點這個構思本來是由我提出的，但最後我還是覺得行不通，於是又請大家把它們全部移除了」。
根據操作習慣更新 連地圖縫隙間距都重新計算
團隊也針對現代操作習慣進行全方位更新，包括取消自動跳躍，改成按鍵自由跳躍，團隊還針對大人與小孩林克不同躍動幅度，重新計算了全地形間隙；跳斬雙操作模式兼顧兩代玩家，支援配合現代習慣的「先跳後斬」與保留原版傳統的「單鍵跳斬」兩種操作模式，可依玩家操作習慣任意切換。
1998年《薩爾達傳說 時之笛》超困難的「水之神殿」，青沼英二特別請團隊優化切換道具的繁瑣選單，並在牆壁加上格紋紋理以強化空間方向感，解決當年容易迷路的缺點。青沼英二在訪談中強調，重製的本質絕非單純將畫面變漂亮，而是要讓新生代團隊在深入理解《時之笛》原始結構後，將其內化並打造出屬於這個世代的全新體驗。團隊確立了「即使外觀改變，體驗仍然不變」的核心Rebuild方針，在運用最高規格現代技術重塑世界觀的同時，徹底保留了箱庭式關卡設計最純粹的魅力。
「Z注目」系統解決3D戰鬥難題 加儂戰配樂改版超快速
訪談中，青沼英二與藤林秀磨回顧了1998年N64原版開發時的回憶，當時作為任天堂首次挑戰大型3D遊戲的試金石，如何讓玩家在只有一支類比搖桿的控制器上進行順暢的3D劍鬥對戰，成為全球遊戲界共同的難題。
當時由宮本茂與小泉歡晃領軍的核心團隊，設計出按下控制器後方的Z按鈕即可將鏡頭鎖定在林克正後方或特定敵人身上的「Z注目（Z-Targeting）」系統，這項革命性的視角鎖定技術解決了3D戰鬥的大難題。
遊戲背景音樂也是重點，青沼英二回憶最終BOSS加儂戰的樂曲誕生過程，在開發期限逼近的最後關頭，音效大師近藤浩治交出了一首節奏輕快、極其明亮的BOSS戰配樂。青沼當時懷著無比緊張的心情向近藤反映「樂曲很棒，但氣氛似乎不太對」，沒想到近藤浩治僅淡定地表示「那我改一下吧」，隔天便交出了如今大眾所熟知、充滿威嚴與壓迫感的經典加儂戰樂曲，神速的創作能力至今仍被團隊津津樂道。
收錄超過150首管弦樂合奏 美術設計更真實
Switch 2完全重製版在影音表現上達到了前所未有的頂峰，音效總監大橋透露，本作收錄了超過150首由全管弦樂團現場演奏的樂曲，並配合大量全新過場動畫進行重製。為了避免純管弦樂過於現代而失去懷舊感，團隊特別將N64原版的晶片音源精準還原並混入現代管弦樂中，打造出獨一無二的音色表現。
在過場動畫上，角色首次採用全語音方式，為了不破壞玩家對角色的既有印象，日文聲優評選採取隱藏姓名與經歷的「盲選」模式，令人驚訝的是，最終選出的聲優中，竟有一位與28年前N64原版的聲優是同一人，展現出跨越時空的宿命巧合。
青沼英二也提出利用Switch 2內建麥克風，讓玩家不僅能透過按鍵，還能直接對著主機「哼唱旋律」或使用「真實樂器」吹奏時之笛，讓玩家可更沉浸其中。美術總監信太以「人偶劇與特攝」為關鍵字，讓富有人情味的角色自然融入真實光影的大自然中，團隊甚至親自從紡線開始試做布料，賦予小孩林克服裝真實的手作質感。
「時之軌跡」連結現在與過去 《薩爾達傳說 時之笛》重製版明上市
為了讓當年遊玩N64原版的資深玩家能與自己的下一代共同分享冒險，重製版特別新增了「時之軌跡」功能，該功能將隨遊戲進度解鎖精美插圖與故事文章，玩家可以在推進劇情的同時，將冒險歷程逐漸拼湊成一幅極具收藏價值的繪本掛畫，成為連結兩代玩家情感的最佳橋梁。
《薩爾達傳說 時之笛》重製版將於明（5）日發售，這部睽違28年的重製作品，吸引大批玩家關注，不僅有想要回味童年的玩家，還有從《曠野之息》、《王國之淚》加入的新玩家，期盼大家都能盡情享受《薩爾達傳說》系列的樂趣。
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本次開發團隊由《薩爾達傳說》之父青沼英二擔任製作人，聯合製作人則是從《ゼルダの伝説 ふしぎの木の実》開始負責開發的藤林秀磨，他曾在《禦天之劍》、《曠野之息》、《王國之淚》擔任總監，兩位資深老將帶領由總監伍學偉、美術總監信太文、程式總監田口弘貴，以及音效總監大橋征人組成的年輕一代開發團隊，目標是將28年前的作品結構與設計哲學，完美傳承給世代新血。
在遊戲體驗調整的過程中，青沼英二表示，考慮到現代玩家習慣《曠野之息》與《王國之淚》中極其便利的快速傳送機制，而且回想起當年玩家都會為了在海拉魯平原上趕路，讓林克一路「翻滾」的經歷，因此在開發初期曾主動要求團隊在重製版中加入捷徑傳送點。
但是當傳送點實際裝入遊戲測試後，青沼與團隊發現，傳送點可能會破壞玩家在路途中停下腳步、驚嘆「這是什麼？」並進行自主探索的樂趣，而且探索與發現正是《薩爾達傳說》系列自初代以來不可或缺的靈魂，因此青沼笑說，「所以，雖然傳送點這個構思本來是由我提出的，但最後我還是覺得行不通，於是又請大家把它們全部移除了」。
團隊也針對現代操作習慣進行全方位更新，包括取消自動跳躍，改成按鍵自由跳躍，團隊還針對大人與小孩林克不同躍動幅度，重新計算了全地形間隙；跳斬雙操作模式兼顧兩代玩家，支援配合現代習慣的「先跳後斬」與保留原版傳統的「單鍵跳斬」兩種操作模式，可依玩家操作習慣任意切換。
1998年《薩爾達傳說 時之笛》超困難的「水之神殿」，青沼英二特別請團隊優化切換道具的繁瑣選單，並在牆壁加上格紋紋理以強化空間方向感，解決當年容易迷路的缺點。青沼英二在訪談中強調，重製的本質絕非單純將畫面變漂亮，而是要讓新生代團隊在深入理解《時之笛》原始結構後，將其內化並打造出屬於這個世代的全新體驗。團隊確立了「即使外觀改變，體驗仍然不變」的核心Rebuild方針，在運用最高規格現代技術重塑世界觀的同時，徹底保留了箱庭式關卡設計最純粹的魅力。
訪談中，青沼英二與藤林秀磨回顧了1998年N64原版開發時的回憶，當時作為任天堂首次挑戰大型3D遊戲的試金石，如何讓玩家在只有一支類比搖桿的控制器上進行順暢的3D劍鬥對戰，成為全球遊戲界共同的難題。
當時由宮本茂與小泉歡晃領軍的核心團隊，設計出按下控制器後方的Z按鈕即可將鏡頭鎖定在林克正後方或特定敵人身上的「Z注目（Z-Targeting）」系統，這項革命性的視角鎖定技術解決了3D戰鬥的大難題。
遊戲背景音樂也是重點，青沼英二回憶最終BOSS加儂戰的樂曲誕生過程，在開發期限逼近的最後關頭，音效大師近藤浩治交出了一首節奏輕快、極其明亮的BOSS戰配樂。青沼當時懷著無比緊張的心情向近藤反映「樂曲很棒，但氣氛似乎不太對」，沒想到近藤浩治僅淡定地表示「那我改一下吧」，隔天便交出了如今大眾所熟知、充滿威嚴與壓迫感的經典加儂戰樂曲，神速的創作能力至今仍被團隊津津樂道。
Switch 2完全重製版在影音表現上達到了前所未有的頂峰，音效總監大橋透露，本作收錄了超過150首由全管弦樂團現場演奏的樂曲，並配合大量全新過場動畫進行重製。為了避免純管弦樂過於現代而失去懷舊感，團隊特別將N64原版的晶片音源精準還原並混入現代管弦樂中，打造出獨一無二的音色表現。
在過場動畫上，角色首次採用全語音方式，為了不破壞玩家對角色的既有印象，日文聲優評選採取隱藏姓名與經歷的「盲選」模式，令人驚訝的是，最終選出的聲優中，竟有一位與28年前N64原版的聲優是同一人，展現出跨越時空的宿命巧合。
青沼英二也提出利用Switch 2內建麥克風，讓玩家不僅能透過按鍵，還能直接對著主機「哼唱旋律」或使用「真實樂器」吹奏時之笛，讓玩家可更沉浸其中。美術總監信太以「人偶劇與特攝」為關鍵字，讓富有人情味的角色自然融入真實光影的大自然中，團隊甚至親自從紡線開始試做布料，賦予小孩林克服裝真實的手作質感。
為了讓當年遊玩N64原版的資深玩家能與自己的下一代共同分享冒險，重製版特別新增了「時之軌跡」功能，該功能將隨遊戲進度解鎖精美插圖與故事文章，玩家可以在推進劇情的同時，將冒險歷程逐漸拼湊成一幅極具收藏價值的繪本掛畫，成為連結兩代玩家情感的最佳橋梁。
《薩爾達傳說 時之笛》重製版將於明（5）日發售，這部睽違28年的重製作品，吸引大批玩家關注，不僅有想要回味童年的玩家，還有從《曠野之息》、《王國之淚》加入的新玩家，期盼大家都能盡情享受《薩爾達傳說》系列的樂趣。