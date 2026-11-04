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▲科爾賽後對貝西的表現讚不絕口。（圖／美聯社／達志影像）

金州勇士隊在昨（3）日對陣鳳凰城太陽隊的比賽中上演驚心動魄的逆轉勝，當家防守核心格林（Draymond Green）在第3節因拉倒對手中鋒並與布魯克斯（Dillon Brooks）爆發衝突連吞兩次技術犯規遭到驅逐出場，然而失去最佳防守球員的勇士隊不僅沒有崩盤，反而在防守端全面升級，靠著替補球員貝西（Charles Bassey）的好表現，在第4節將太陽隊壓制到僅得20分，最終以116：113逆轉奪下5連勝。目睹球隊在失去防守中樞後反而繳出全場最強悍的防守表現，總教練科爾（Steve Kerr）賽後也忍不住驚呼：「這真的很罕見！」格林的退場發生在第3節還剩10分鐘、勇士以57：67落後之際，布克（Devin Booker）隨後的技術犯規罰球更將差距拉開到11分。然而這起意外衝突卻徹底打亂了太陽隊的禁區調度。原本全場6投6中高效砍下14分的太陽中鋒伊戈達羅（Oso Ighodaro）隨後被換下，太陽主帥改由身高6呎8吋的前鋒鄧恩（Ryan Dunn）頂替中鋒打小球陣容，這套缺乏護框高度的矮小陣容整整打了約12分鐘，正好給了勇士替補長人貝西大肆肆虐的機會。接替禁區重任的貝西此役7投6中，替補出賽狂轟生涯新高的19分與8籃板，在攻防兩端展現驚人的禁區破壞力。科爾賽後對貝西的表現讚不絕口：「貝西今晚太棒了！他在籃板與得分上的貢獻巨大，而且他與新秀倫德伯格（Yaxel Lendeborg）在擋拆配合上有著極佳的默契。倫德伯格身高夠高、視野極為開闊，總能在對手防線身後精準找到貝西完成空接暴扣。」倫德伯格本場也繳出16分、5籃板與5助攻的全能發揮，兩人組成的擋拆連線徹底打穿太陽防線。比賽進入第4節更加白熱化，貝西在一次爭搶籃板中與太陽後衛格林（Jalen Green）爆發肢體推擠，隨後布里奇斯（Miles Bridges）也上前激化衝突。面對對手的挑釁，貝西展現出色的情緒控管，並在賽後受訪時直言開嗆太陽球員只會展現「假強硬（Fake Toughness）」：「有時候那只是假裝出來的強硬，我必須確保自己專注在比賽中，保持冷靜並投入下一個回合。那些挑釁都是假的，因為他們在場外根本不敢做出同樣的事情。」這場逆轉勝不僅讓開季遭遇3連敗的勇士強勢反彈拉出5連勝，更讓教練團驚喜收穫了貝西這名堪用的替補輪換。若格林後續因惡意犯規面臨聯盟禁賽處分，打出生涯代表作的貝西具備暫時頂上先發內線的實力。