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▲林煒國語講得非常流利又毫無口音，才會讓許多觀眾一直誤以為他是台灣人。（圖／林煒臉書）

「花系列第一小生」林煒近期因為網友考古舊作而再度翻紅，獲得「上古許光漢」封號，且不少人因而發現，林煒原來不是土生土長的台灣人，而是天津出生、國籍為香港、目前擁有中華民國永久居留權的身分，有網友震驚大呼：「活了40年才解開誤會...」林煒在1969年出生於中國天津，父親為印尼華裔，母親則是滿族人、清朝皇族愛新覺羅家族後代，其外祖父與溥儀是堂兄弟，後來他轉籍香港，並在20歲時被知名製作人周遊相中，才來台灣發展拍戲，並憑著演出多部經典「花系列」電視劇走紅，目前已取得中華民國永久居留權。由於林煒在台灣深耕多年，國語講得非常流利又毫無口音，才會讓許多觀眾一直誤以為他是台灣人，據了解，林煒當年剛到台灣拍戲時完全不會說國語，台詞都講粵語，因此早期在台灣的戲劇作品都是由他人後期配音，後來國語程度變好才以原音演出。今年57歲的林煒目前重心已經不在演藝圈，早在大約6年前跨足科技產業，與交往多年的女友Cora共同創業，擔任公司執行長，專注於開發虛擬實境（VR）與人工智慧（AI）長照及健康護理教育訓練系統。對於相隔近30年，昔日作品再次成為網路熱門話題，林煒親自回應《NOWNEWS今日新聞》記者：「我的感想是，當然非常開心過去的作品被大家重新追劇，產生了大家之間的討論話題，可見這樣的戲劇題材，還是符合現代人的生活節奏和情緒出口！」至於被指「撞臉許光漢」一事，林煒也表示現在比較少關注影視圈，沒有看過許光漢的作品，兩人不認識，也沒有碰過面。