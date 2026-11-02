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告別頻繁打斷！妖精娜薇提示機制迎來重大變革

▲娜薇將會陪伴林克，在《薩爾達傳說 時之笛》中進行冒險。（圖／任天堂提供）

全新畫質與操作體驗 重溫科奇里森林與神殿冒險

任天堂經典大作《薩爾達傳說 時之笛》，將在11月5日（周四）推出重製版，本款遊戲將是Nintendo Switch 2獨占作品。根據近期陸續公開的遊戲試玩報導指出，本作除了全面提升現代化畫面與操作體驗外，更針對老玩家多年來討論度極高的「妖精導航提示系統」進行了大規模改動，有效解決了原版遊戲中最困擾玩家的探索被打斷問題。1998年於Nintendo 64平台發行的原版《薩爾達傳說 時之笛》以及2011年推出的Nintendo 3DS重製版中，主角林克靈魂陪伴角色妖精娜薇，在遊戲過程中會突然喊出「Hey, Listen!」提供提示，雖然能夠協助指引冒險方向，但過於頻繁的打斷也讓許多玩家感到非常困擾，甚至演變成遊戲圈廣為流傳的經典迷因。不過根據媒體試玩內容，這次Nintendo Switch 2《薩爾達傳說 時之笛》重製版的提示系統，採用更自然的互動機制，避免玩家在遊玩過程被過度打擾。遊戲世界中特別加入可供互動的環境妖精，娜薇能夠與這些妖精進行交流，為林克提供關鍵線索與冒險提示。新系統也大幅減少娜薇主動插話提醒的次數，讓玩家能更沉浸於遊戲體驗之中。提示系統設計改為玩家有需要時，再由玩家主動請娜薇提供提示，既保留了娜薇在故事劇情中的重要夥伴地位，又大幅提升了探索的流暢度，但目前不確定是否所有提示都由玩家觸發。《薩爾達傳說 時之笛》重製版還原了原作經典的故事脈絡與冒險流程，加上新主機的效能提升，讓遊戲體驗獲得了全面的現代化調整。根據《NOWNEWS》記者搶先試玩體驗，玩家可回到多個經典地點，包括科奇里森林、海拉魯城邑、森之神殿，遊戲操作也變得更加現代化。玩家會從林克居住地「科奇里森林」展開冒險，遊戲中有細緻的植物樣貌、水流、光影細節，畫質呈現跟過往《薩爾達傳說》系列截然不同，有顯著提升。《薩爾達傳說》系列最讓人津津樂道的迷宮設計，也非常讓玩家期待，記者實際試玩「森之神殿」，的確有讓人回到解謎的「惡趣味」。