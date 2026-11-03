任天堂經典神作《薩爾達傳說 時之笛》重製版將在11月5日發售，Google也悄悄在搜尋引擎藏彩蛋！玩家只要透過Google搜尋「薩爾達傳說」、「薩爾達傳說時之笛」、「薩爾達」、「時之笛」等，網頁右下角就會出現「大師之劍」！點擊大師之劍網頁就會帶著玩家，回到1998年的Google頁面。
點擊大師之劍 回到Google 1998年
《薩爾達傳說 時之笛》重製版即將在周四（5日）發售，Google也推出遊戲彩蛋，玩家以Google搜尋引擎搜尋「薩爾達傳說」系列關鍵字，包括「薩爾達傳說」、「薩爾達傳說時之笛」、「薩爾達」、「時之笛」等，網頁右下角就會出現遊戲中的「大師之劍」互動彩蛋。
《薩爾達傳說 時之笛》的遊戲設定中，林克依靠「大師之劍」穿梭時空，往返林克少年和成年時代，Google也呼應這項設定，玩家只要點擊大師之劍，就會出現「三角神力」的畫面，然後整個Google頁面就會回到1998年，也是初代《薩爾達傳說 時之笛》發售的1998年。
《薩爾達傳說 時之笛》重製版帶來現代化感動
1998年於Nintendo 64平台發售的《薩爾達傳說 時之笛》，是《薩爾達傳說》系列首款採用3D畫面的作品，任天堂也在《薩爾達傳說》系列40週年之際，於11月5日推出《薩爾達傳說 時之笛》重製版，將遊戲畫面大幅提升，遊戲操作也更符合現代化。
《NOWNEWS》記者在先前的媒體試玩中，感受到全新的《薩爾達傳說》系列作品，不僅畫面超細緻，遊戲背景音樂以管弦樂樂團實際演出，角色劇情也有全語音呈現，讓人可以更沉浸在海拉魯世界。
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《薩爾達傳說 時之笛》重製版即將在周四（5日）發售，Google也推出遊戲彩蛋，玩家以Google搜尋引擎搜尋「薩爾達傳說」系列關鍵字，包括「薩爾達傳說」、「薩爾達傳說時之笛」、「薩爾達」、「時之笛」等，網頁右下角就會出現遊戲中的「大師之劍」互動彩蛋。
《薩爾達傳說 時之笛》的遊戲設定中，林克依靠「大師之劍」穿梭時空，往返林克少年和成年時代，Google也呼應這項設定，玩家只要點擊大師之劍，就會出現「三角神力」的畫面，然後整個Google頁面就會回到1998年，也是初代《薩爾達傳說 時之笛》發售的1998年。
1998年於Nintendo 64平台發售的《薩爾達傳說 時之笛》，是《薩爾達傳說》系列首款採用3D畫面的作品，任天堂也在《薩爾達傳說》系列40週年之際，於11月5日推出《薩爾達傳說 時之笛》重製版，將遊戲畫面大幅提升，遊戲操作也更符合現代化。
《NOWNEWS》記者在先前的媒體試玩中，感受到全新的《薩爾達傳說》系列作品，不僅畫面超細緻，遊戲背景音樂以管弦樂樂團實際演出，角色劇情也有全語音呈現，讓人可以更沉浸在海拉魯世界。