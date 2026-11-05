我是廣告 請繼續往下閱讀

許允樂今（5）日宣布懷孕，正式與老公李玉璽升格準爸媽。這份喜訊對她別具意義，因為她過去與前夫張兆志離婚主因，正是因為雙方對生育沒有共識，在2023年宣布離婚。歷經離婚、再婚及失去第一個孩子的傷痛後，如今她終於離期盼多年的「媽媽夢」越來越近。許允樂與張兆志2017年結婚，兩人相愛10年、維持6年婚姻，最終於2023年底宣布離婚。許允樂當時坦言，自己的人生藍圖一直渴望擁有孩子，張兆志卻沒有生育規劃；她等著丈夫改變心意，對方也等待她或許有一天不再想生，這項無法妥協的選擇，最終成為兩人分開的原因。張兆志透露他早在35歲時接受永久結紮，始終找不到當父親的動力。雖然從未想過與許允樂離婚，也仍深愛著對方，但考量女性生育年齡有限，他最終選擇放手，讓許允樂追求自己想要的人生。許允樂則早在2022年、35歲時完成凍卵，為未來成為媽媽保留機會。許允樂離婚後與小6歲的李玉璽相戀，兩人於2025年12月登記結婚。李玉璽婚後曾公開表示，夫妻倆對生育已有共同目標，希望能擁有兩個孩子，甚至開始存下育兒及教育基金，積極調養身體準備迎接新生命。許允樂此次也首度透露，夫妻倆婚後曾經懷孕，卻在滿心期待聽見心跳時，被醫師告知寶寶已停止心跳。兩人抱頭痛哭、一起走過手術與低潮，經過半年休養後再度迎來孩子。如今聽見寶寶強而有力的心跳，許允樂感動表示：「我們要當爸爸媽媽了！」更向孩子喊話，希望寶寶安穩住好住滿、平安健康長大。