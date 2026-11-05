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▲成潤（右）和女星裴琳（左）一起拍過《戲說台灣》。（圖／翻攝自成潤﻿臉書）

八點檔男星成潤（本名陳伯偉）演過《新兵日記》、《大時代》、《天之驕女》等熱門作品，觀眾對他並不陌生。他曾因捲入泰國房地產吸金案，2020年遭到起訴，最終被判有期徒刑4年6個月。據悉，成潤去年提起上訴遭駁回，去年底已在台東入獄服刑，至今約1年時間，臉書最後一篇貼文也停留在去年11月。成潤雖然是實力派演員，但拍戲工作不穩定，讓他經常為了收入苦惱，因此他在2017年受邀擔任泰國房地產投資說明會講師，所以才捲入瑞傑國際地產吸金案。成潤2020年被起訴後，2023年一審遭判有期徒刑5年，並沒收287萬元犯罪所得；去年2月二審時，法官考量犯罪分工，認為他涉案比重較輕，因此減刑至有期徒刑4年6個月。49歲的成潤過去演過多部電視劇，除了《新兵日記》的陳浩南、《天之驕女》的宋金剛外，最知名的代表作之一是在《大時代》中飾演甘草人物楊大業，徹底扭轉過去的反派形象。他也曾參演電影《大尾鱸鰻》，飾演開場時出現的黑幫老大，並拍過《戲說台灣》「虎爺公傳奇」、「河伯娶親」等10多個單元劇。而他臉書貼文停留在去年11月，當時成潤似乎對找不到工作的處境頗為無奈，11月6日發文寫下：「」如今傳出他已入獄服刑約1年，也讓這篇貼文格外令人唏噓。