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▲艾德曼（Tommy Edman）近年持續受到腳踝傷勢影響，本季僅出賽84場，限制道奇二壘的穩定性。（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯道奇的宇宙打線休賽季可能再迎重磅升級！美媒《FanSided》日前撰文深入剖析道奇陣容，直言藍帽軍團看似星光熠熠的衛冕陣容中，唯一的戰力破口正是「二壘防區」；隨著艾德曼（Tommy Edman）長年飽受腳踝傷病所苦且本季僅出賽84場，美媒極力建議道奇在自由市場出手網羅匹茲堡海盜35轟明星二壘手洛威（Brandon Lowe），藉此打造史詩級左打部隊，但這也可能讓冠軍功臣艾德曼退居工具人，甚至被取代。道奇在2026年賽季雖然依舊強大，但先發二壘位置的輸出卻顯得蒼白無力。工具人名將艾德曼近年屢遭下肢傷勢侵擾，今年更因右腳踝動刀直到6月中旬才倉促復出，整季僅出賽84場，繳出打擊率.247、8轟、42打點及.714 OPS的平庸成績。美媒分析，艾德曼健康時的攻守價值極高，但球團若持續將整條二壘防線孤注一擲於他的出勤率上，風險過於巨大；最理想的建隊策略，正是引進一名具備全職實力的重砲二壘手，讓艾德曼回歸最擅長的中外野、三壘與內野超級工具人定位。相較於艾德曼的火力斷層，海盜二壘砲手洛威本季打出生涯代表作。整季出賽150場狂敲35發全壘打、灌進96分打點，繳出.824 OPS與高達5.4 bWAR的明星級產出，不僅連續4季敲出至少20轟，更連兩年跨越30轟大關。若洛威進駐道奇，將能與大谷翔平、弗里曼（Freddie Freeman）甚至貝茲（Mookie Betts）組成大聯盟最凶猛的左打部隊，讓所有對手後援投手在面對道奇打線時毫無喘息空間。然而，這項看似完美的升級案背後卻埋藏著高昂成本。首先是年齡與揮空率硬傷：洛威明年即將邁入33歲，並不符合道奇長期追求的陣容年輕化方向；更致命的是他本季狂吞189次三振，對於在十月季後賽常因攻勢斷層慘遭封鎖的道奇而言，過高的揮空率恐成為短期決戰的巨大未爆彈。其次是沉重的資產懲罰。海盜球團日前已正式向洛威提出1年2315萬美元的合格報價（Qualifying Offer），一旦洛威拒絕並轉投道奇，身處最高級距豪華稅名單的道奇隊，不僅必須奉上一張昂貴的長約，還將被迫扣除未來的「高順位選秀籤」以及「國際業餘球員簽約金配額」。