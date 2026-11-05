千呼萬喚！王品集團證實，旗下石二鍋寶可夢「新鮮尋寶趣」11月6日正式開賣，點金沙南瓜鍋、芋頭牛奶鍋就有寶可夢菜盤吃卡比獸等2款魚板，免費送皮卡丘等4款貼紙、夢幻等2款小碟，還推出3款飲料杯套、1款餐具組、深圓碗加價購周邊商品，《NOWNEWS今日新聞》整理全台100家寶可夢主題店一次掌握。
石二鍋寶可夢11/6開賣！點鍋免費送周邊 加價購商品一覽
訓練家快衝了，總算等到石二鍋寶可夢開賣！王品集團表示，11月6日至12月31日主題活動正式登場。
2款主題鍋物
◾️「金沙南瓜鍋」＋79元
◾️「芋頭牛奶鍋」＋79元
◾️「寶可夢魚板」加購價49元（每份3顆，原價89元）
主題鍋物皆附「寶可夢菜盤」，隨餐附贈「寶可夢魚板」卡比獸／可達鴨（隨機1款，共2款）」。
只要點主題鍋物就免費送「小碟」皮卡丘／夢幻（隨機1款，共2款）、「寶可夢貼紙」（隨機1款，共4款）。
3款周邊商品
石二鍋內用消費任一鍋物，即可加購寶可夢周邊商品。
◾️「寶可夢飲料杯套」＋149元：皮卡丘、伊布、耿鬼（共3款，隨機不挑款）
◾️「寶可夢餐具組」＋199元（內含湯匙、筷子各一個）
◾️「寶可夢深圓碗」＋299元
提醒大家，周邊商品售、贈完為止，依各門市實際狀況為主，且不得私自轉售；加價購商品需符合指定消費門檻或條件，且不得單獨購買；產品圖片僅供參考，以實際商品為準；活動商品（含加價購、贈品）恕不適用於退換貨，除非商品本身有瑕疵；如遇不可抗力因素，或因特殊情況需調整，主辦方保留變更活動內容最終解釋權，如有任何變更，恕不另行通知，請以官方公告為準。
全台91家寶可夢主題店！名單一次整理
9家主題概念店
台北士林中正店、台中美村南店、桂林萬家福店、永和永利店、竹北光明六店、中壢榮民店、楊梅中山店、高雄三多三店、高雄華夏店。
91家主題特色店
太平中山店、豐原源豐店、中和德光店、台北民權龍江店、台北天母店、高雄鳳山店、台北興隆店、台北信義店、台北安居店、台北後山埤店、台南中華東店、三重龍門店、三重重新萬家福店、清水中山店、台中文心萬家福店、仁德中山v店、蘆洲萬家福店、鳳山五甲v店、中壢中美店、南投萬家福店、板橋捷運新埔店、新竹林森店、中壢萬家福店、林口萬家福店、大里大買家店、八德萬家福店、屏東萬家福店、樹林萬家福店、嘉義大全聯店、安平萬家福店、基隆仁二店、員林大全聯店、淡水中山v店、彰化萬家福店、南雅愛買店、宜蘭萬家福店、埔里萬家福店、永康中正萬家福店、高雄鼎山萬家福店、基隆愛買店、桃園愛買店、楠梓新楠萬家福店、仁德新仁萬家福店、台中文心崇德店、台中青海萬家福店、斗六萬家福店、苗栗萬家福店、美術南三店、楠梓萬家福店、土城萬家福店、高雄成功家樂福v店、新竹忠孝店、台中東海Jmall店、頭份大全聯店、台北中崙大全聯店、台北北投店、鳳山五甲萬家福店、台北延平南店、台中水湳樂家康店、永康中華店、草屯中興店、嘉義民族店、台南新營三民店、桃園平鎮大全聯店、台南大全聯店、新竹湖口中山店、龍潭北龍店、中和景平店、北港萬家福店、嘉義萬家福店、潮州新生店、羅東民生店、新店碧潭大全聯店、中壢中原萬家福店、高雄明誠二店、蘆洲長榮店、仁武仁雄店、虎尾公安店、新竹遠雄店、台北光復南店、台中忠明大全聯店、高雄漢民店、桃園經國萬家福店、汐止大同店、花蓮中山店、沙鹿中山店、南崁特力家居店、新市中正店、新莊建國一店、汐止遠雄店、豐原愛買店。
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訓練家快衝了，總算等到石二鍋寶可夢開賣！王品集團表示，11月6日至12月31日主題活動正式登場。
2款主題鍋物
◾️「金沙南瓜鍋」＋79元
◾️「芋頭牛奶鍋」＋79元
◾️「寶可夢魚板」加購價49元（每份3顆，原價89元）
主題鍋物皆附「寶可夢菜盤」，隨餐附贈「寶可夢魚板」卡比獸／可達鴨（隨機1款，共2款）」。
只要點主題鍋物就免費送「小碟」皮卡丘／夢幻（隨機1款，共2款）、「寶可夢貼紙」（隨機1款，共4款）。
石二鍋內用消費任一鍋物，即可加購寶可夢周邊商品。
◾️「寶可夢飲料杯套」＋149元：皮卡丘、伊布、耿鬼（共3款，隨機不挑款）
◾️「寶可夢餐具組」＋199元（內含湯匙、筷子各一個）
◾️「寶可夢深圓碗」＋299元
提醒大家，周邊商品售、贈完為止，依各門市實際狀況為主，且不得私自轉售；加價購商品需符合指定消費門檻或條件，且不得單獨購買；產品圖片僅供參考，以實際商品為準；活動商品（含加價購、贈品）恕不適用於退換貨，除非商品本身有瑕疵；如遇不可抗力因素，或因特殊情況需調整，主辦方保留變更活動內容最終解釋權，如有任何變更，恕不另行通知，請以官方公告為準。
9家主題概念店
台北士林中正店、台中美村南店、桂林萬家福店、永和永利店、竹北光明六店、中壢榮民店、楊梅中山店、高雄三多三店、高雄華夏店。
91家主題特色店
太平中山店、豐原源豐店、中和德光店、台北民權龍江店、台北天母店、高雄鳳山店、台北興隆店、台北信義店、台北安居店、台北後山埤店、台南中華東店、三重龍門店、三重重新萬家福店、清水中山店、台中文心萬家福店、仁德中山v店、蘆洲萬家福店、鳳山五甲v店、中壢中美店、南投萬家福店、板橋捷運新埔店、新竹林森店、中壢萬家福店、林口萬家福店、大里大買家店、八德萬家福店、屏東萬家福店、樹林萬家福店、嘉義大全聯店、安平萬家福店、基隆仁二店、員林大全聯店、淡水中山v店、彰化萬家福店、南雅愛買店、宜蘭萬家福店、埔里萬家福店、永康中正萬家福店、高雄鼎山萬家福店、基隆愛買店、桃園愛買店、楠梓新楠萬家福店、仁德新仁萬家福店、台中文心崇德店、台中青海萬家福店、斗六萬家福店、苗栗萬家福店、美術南三店、楠梓萬家福店、土城萬家福店、高雄成功家樂福v店、新竹忠孝店、台中東海Jmall店、頭份大全聯店、台北中崙大全聯店、台北北投店、鳳山五甲萬家福店、台北延平南店、台中水湳樂家康店、永康中華店、草屯中興店、嘉義民族店、台南新營三民店、桃園平鎮大全聯店、台南大全聯店、新竹湖口中山店、龍潭北龍店、中和景平店、北港萬家福店、嘉義萬家福店、潮州新生店、羅東民生店、新店碧潭大全聯店、中壢中原萬家福店、高雄明誠二店、蘆洲長榮店、仁武仁雄店、虎尾公安店、新竹遠雄店、台北光復南店、台中忠明大全聯店、高雄漢民店、桃園經國萬家福店、汐止大同店、花蓮中山店、沙鹿中山店、南崁特力家居店、新市中正店、新莊建國一店、汐止遠雄店、豐原愛買店。