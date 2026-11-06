秋冬換季衣櫃大掃除，舊衣服先別急著丟！新竹市政府「回收行動ㄅㄨㄅㄨ車」年終壓軸場將於 11 月 7 日下午快閃新竹 SOGO 百貨，限時 2 小時登場。民眾只要攜帶指定件數乾淨舊衣，就能免費兌換大罐環保洗衣精，捐滿 40 件再送 100 元百貨抵用券。《NOWNEWS》整理活動時間、兌換門檻與不可回收品項一次看。
🟡11月7日限時兩小時，捐舊衣換百元抵用券
新竹市環保局「回收行動ㄅㄨㄅㄨ車」年終壓軸第二場活動，將於 11 月 7 日（週六）下午 2 點至 4 點前進新竹 SOGO 百貨一樓地球廣場（中央路 239 號）快閃登場。
為鼓勵市民淘汰換季閒置衣物，現場祭出門檻回饋：捐滿 20 件舊衣送 1800g 清淨海環保補充洗衣精 1 份；捐滿 30 件加碼送「綠綠好日衣物去漬噴霧」1 份；若捐滿 40 件，再加碼贈送新竹 SOGO 百貨 100 元抵用券 1 份。三項實用好禮各限量 300 份，每人限兌換 1 份，換完為止。
🟡回收規則看仔細，內衣鞋包與髒污破損全不收
許多民眾常誤以為「只要是布料」就能丟回收，環保局特別提醒，現場受理品項有明確限制。「可回收」衣物僅限外著類且乾淨無破損的上衣、褲子、裙子、外套及洋裝；至於個人貼身內衣褲、泛黃發霉或髒污破損衣物、鞋子、玩偶布偶、各類包包、棉被、枕頭與床單等，均屬「不可回收」項目，現場工作人員絕不受理。民眾若有淘汰上述物品需求，應直接裝袋歸類為「一般垃圾」交由垃圾車清運，切勿白跑一趟。
🟡募集物資全數轉贈社福，平時還能送四處據點
新竹市長高虹安表示，市府推動舊衣回收累計已回收逾 8.4 萬件，成果斐然。本次募集的所有合格衣物將全數交由「社團法人新竹市脊髓損傷者協會」進行專業整理與分類媒合，妥善保存作為急難救助物資，提供身心障礙者與弱勢家庭應急使用。民眾平時若逢換季大整理，除了每週資源回收日交由環保局資收車清運外，亦可直接捐贈至社會處核准立案的 4 處社福單位，讓舊物持續發揮愛心價值。
📍【活動資訊與兌換清單速查】
活動名稱：新竹市回收行動ㄅㄨㄅㄨ車－「環保衣起來舊衣回收」
活動時間：2026 年 11 月 7 日（六）14:00～16:00（限時 2 小時）
活動地點：新竹 SOGO 百貨一樓地球廣場（新竹市東區中央路 239 號）
兌換規則：
滿 20 件：換清淨海環保補充洗衣精 1800g 乙份（限量 300 份）
滿 30 件：加贈「綠綠好日衣物去漬噴霧」乙份（限量 300 份）
滿 40 件：再加贈「新竹 SOGO 百貨 100 元抵用券」乙份（限量 300 份）
注意事項：每人限換 1 份，送完為止；不可回收物（內衣褲、鞋包、被單枕頭、髒污破損衣物）請直接丟一般垃圾。
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新竹市環保局「回收行動ㄅㄨㄅㄨ車」年終壓軸第二場活動，將於 11 月 7 日（週六）下午 2 點至 4 點前進新竹 SOGO 百貨一樓地球廣場（中央路 239 號）快閃登場。
為鼓勵市民淘汰換季閒置衣物，現場祭出門檻回饋：捐滿 20 件舊衣送 1800g 清淨海環保補充洗衣精 1 份；捐滿 30 件加碼送「綠綠好日衣物去漬噴霧」1 份；若捐滿 40 件，再加碼贈送新竹 SOGO 百貨 100 元抵用券 1 份。三項實用好禮各限量 300 份，每人限兌換 1 份，換完為止。
許多民眾常誤以為「只要是布料」就能丟回收，環保局特別提醒，現場受理品項有明確限制。「可回收」衣物僅限外著類且乾淨無破損的上衣、褲子、裙子、外套及洋裝；至於個人貼身內衣褲、泛黃發霉或髒污破損衣物、鞋子、玩偶布偶、各類包包、棉被、枕頭與床單等，均屬「不可回收」項目，現場工作人員絕不受理。民眾若有淘汰上述物品需求，應直接裝袋歸類為「一般垃圾」交由垃圾車清運，切勿白跑一趟。
新竹市長高虹安表示，市府推動舊衣回收累計已回收逾 8.4 萬件，成果斐然。本次募集的所有合格衣物將全數交由「社團法人新竹市脊髓損傷者協會」進行專業整理與分類媒合，妥善保存作為急難救助物資，提供身心障礙者與弱勢家庭應急使用。民眾平時若逢換季大整理，除了每週資源回收日交由環保局資收車清運外，亦可直接捐贈至社會處核准立案的 4 處社福單位，讓舊物持續發揮愛心價值。
📍【活動資訊與兌換清單速查】
活動名稱：新竹市回收行動ㄅㄨㄅㄨ車－「環保衣起來舊衣回收」
活動時間：2026 年 11 月 7 日（六）14:00～16:00（限時 2 小時）
活動地點：新竹 SOGO 百貨一樓地球廣場（新竹市東區中央路 239 號）
兌換規則：
滿 20 件：換清淨海環保補充洗衣精 1800g 乙份（限量 300 份）
滿 30 件：加贈「綠綠好日衣物去漬噴霧」乙份（限量 300 份）
滿 40 件：再加贈「新竹 SOGO 百貨 100 元抵用券」乙份（限量 300 份）
注意事項：每人限換 1 份，送完為止；不可回收物（內衣褲、鞋包、被單枕頭、髒污破損衣物）請直接丟一般垃圾。