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▲ Stuart Fairchild 費仔這次再度回來臺灣，把家人們也都一起帶來了。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.11.05）

今年初代表台灣出戰世界棒球經典賽（WBC）的混血好手「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild），今（5）日迎來正式的訪台記者會。不同於上回備戰經典賽時短暫且匆忙的行程，這次他帶著家人一同抵台，深刻體驗台灣文化與人文風情。費爾柴德說，經典賽後一切發生了巨大的變化，甚至有台灣球迷在美國甘願開車8小時只為到球場為他加油，讓他備感溫馨。訪談最後，費仔用一句話總結他想對台灣講的一句話，他說：「台灣現在是我第二個家，台灣球迷也都是我的家人。」回顧今年3月代表台灣出戰WBC的經歷，費爾柴德笑說上次來台就只是來工作的。當時他只停留一天，還在克服嚴重的時差問題，整個人迷迷糊糊地完成行程後，隔天就立刻隨隊飛往日本備戰，未能好好感受這座島嶼。這次再度造訪台灣，費爾柴德特別帶著家人同行，「能帶著家人一起回來真的太棒了。」他興奮地表示，這次終於有充裕的時間能與在地民眾互動，並深度體驗台灣的在地文化。費爾柴德這一趟來台灣，去了媽媽的家鄉台中，最印象深刻的是歌劇院和教堂，晚上也去了高美濕地走一走。被問及披上台灣隊戰袍後，與台灣球迷之間的關係有何改變時，費爾柴德直言：「改變真的非常大。」他坦言在參加WBC之前，自己對台灣以及這裡的棒球狂熱程度了解並不多。直到賽事期間，即使在東京巨蛋面對強敵日本隊，現場依然湧入鋪天蓋地的台灣球迷為球隊應援，熱烈程度絲毫不輸主場，那一刻讓他深刻震撼，意識到「台灣人真的超級熱愛棒球。」這份來自台灣的熱情，更一路延續到了美國賽場。費爾柴德透露，在經典賽結束返回美國後，甚至有台灣球迷專程開車5、6甚至是8個小時的車程，只為了前往春訓基地或美國各個城市的球場看他比賽。面對球迷如此跨越萬里的狂熱支持，費爾柴德深受感動地表示：「這真的讓我感到非常特別，看到大家持續為我加油，這種感覺真的太酷了。」他也期待透過這次的台灣行，能與支持他的球迷有更多互動，繼續深化這份美好的棒球情誼。