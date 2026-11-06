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▲蔡阿嘎（中）當時看到蘿拉（左）家中滿屋的精品，忍不住開玩笑嗆「比老闆揮霍一定要大力譴責起來啊」。（圖／蔡阿嘎Life YouTube）

百萬YouTuber蔡阿嘎前員工「蘿拉」（本名林沛蓁）2年前因為被發現偽造AB合約私吞公司鉅款遭開除並吃上官司，今（6）日檢方偵查終結，正式依背信罪、洗錢防制法、商業會計法（填製不實憑證罪）等3罪起訴林女，怎料，追查2236萬8192元不法金流後居然發現，蘿拉家中疑似以贓款拿來購買的CHANEL名牌包、LV行李箱居然都是假貨，只有3罐香水是真品。去年4月21日，警方前往蘿拉住家對林女和同居吳姓友人執行搜索，查扣手機及CHANEL、Dior、COACH等包款和Hermès手鐲，送交鑑定後發現4件品牌商品均為仿製品，另有8個香氛蠟燭也是假貨，同年4月7日又追查林女的黃姓親戚，由對方交付的GUCCI手提行李袋、Cartier皮夾和名片夾、BVLGARI包、Mont Blanc皮夾，以及Rimowa、LV行李箱等，經鑑定也全是仿製品。雖然名牌包、行李箱等都是假貨，但經鑑定確認還是有正品，不過僅有兩罐Penhaligon's香水及一罐Un Jardin Sur Le Toit香水是真貨。蔡阿嘎2023年4月曾經開箱蘿拉住處，驚覺屋內擺滿價值數百萬元的名牌精品，尤其是大量的Hermès包包和鞋子，甚至連床底下都堆放著滿滿的Hermès紙盒，蔡阿嘎進門看到宛如名牌倉庫的奢華景象時相當驚訝，忍不住笑虧蘿拉「比老闆還揮霍」，然而，檢警查扣與蘿拉案件相關的名牌商品，無法確定與當初影片開箱的精品是同一批。檢方認定蘿拉於2018年12月至2024年5月任職期間，以AB合約詐取「大頭佛娛樂」與「蘿蔔糕娛樂公司」共2236萬8192元，並透過買精品、轉帳等方式洗錢1762萬6998元，正式依背信罪、商業會計法（填製不實憑證罪）及洗錢防制法等3罪將林女起訴，另考量她自首，建請法院減輕其刑，同時聲請沒收或追徵犯罪所得。