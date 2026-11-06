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台股今（6）日一度暴跌逾3700點，摜破4萬點大關，最低下探37837點，目前跌幅收斂至2000點以內，在39640點盤整，市場也關注國安基金是否會啟動護盤？對此，國安基金執行秘書、操盤手、同時也是財政部次長阮清華也出面信心喊話，這幾天的確跌得非常多，已密切關注國際金融情勢，如果市場出現信心崩潰的情況，國安基金不排除召開臨時委員會議進場護盤。阮清華說，國安基金一直都在密切關注市場，不只台灣下跌，韓國、日本、美國也跌滿多的，雖然台股今日開盤一度崩跌，但目前跌勢已有收斂。當然，如果市場出現信心崩潰的情況，國安基金不排除召開臨時委員會。受到美股科技股及半導體族群重挫影響，台股早盤崩跌逾3700點，盤中一度下探37837.05點，創下史上最大盤中跌點紀錄，但隨後買盤進場，指數逐步拉回，一度站回4萬點，來到40435點，下跌1139點，目前跌1900多點，39640點附近。