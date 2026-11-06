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台股數日重挫，今（6）日盤中更遇歷史性重挫，一度大跌逼近4000點，最低觸及37,837點。對此，行政院長卓榮泰上午受訪時表示，金管會在歷次面臨到股市震盪比較有異常的狀況，都會有相關的因應措施，他也指示金管會要密切關切股市、隨時機動。卓榮泰上午赴立法院施政報告並備詢，對於股市再度重挫，卓榮泰受訪時表示，近日來因為受到國際局勢影響，包括中東局勢尚未明朗，因此世界主要國家的股市，都發生比較明顯的震盪，我國在過去幾天也是同樣情形。卓榮泰提到，國人對國家的經濟體質的健全有充分的了解，且各個產業的獲利能力、潛力也都相當雄厚，金管會在歷次面臨到股市震盪比較有異常的狀況，都會有相關的因應措施。卓榮泰指出，早上他已經指示金管會要密切關切到國際股市，以及國內股市的變化情形，隨時要機動性的來決定，如何像過去穩定股市的相同作為，讓國內的股市能在國人信心跟金管會相關穩定作用之下，趨於正常。卓榮泰強調，股市的交易是交由市場來決定，相信國家的經濟體質，應可以讓大家在這時對國家、對經濟發展，都能更具信心。