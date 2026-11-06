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美股科技股賣壓持續擴大，市場恐慌情緒也急速升溫，過去習慣「逢低買進」的散戶投資人，這次不僅沒有進場撿便宜，反而大舉拋售手中持股，單日淨賣出個股金額創下新冠疫情以來最高紀錄；與此同時，華爾街恐慌指數VIX盤中一度衝破28，美股市場面臨賣壓與買盤退縮的雙重壓力。根據市場研究機構Vanda Research統計，美國散戶投資人5日單天淨賣出個股約3.38億美元，創下2020年3月新冠疫情股災以來，最大的單日淨流出紀錄。值得注意的是，散戶過去向來是美股「逢低買進」的重要力量，市場一旦出現修正，往往會趁機進場撿便宜。不過，Vanda Research指出，這次情況明顯不同，當天個股市場幾乎看不到散戶買盤，過去熟悉的「逢低買進」力量已經消失。Vanda Research形容，當天市場出現罕見的「買盤罷工」（Buyers' Strike），同時又碰上被迫賣出的資金，讓市場賣壓進一步加劇。雖然散戶並未完全停止買進，但剩餘資金主要集中在槓桿型ETF，包括追蹤那斯達克100指數三倍日報酬的ProShares UltraPro QQQ（TQQQ），以及追蹤半導體類股三倍日報酬的Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares（SOXL），顯示部分投資人仍試圖透過高槓桿工具押注市場反彈，而非廣泛承接下跌個股。除了散戶大舉賣股，華爾街恐慌情緒也同步升高。根據Cboe數據，衡量市場預期波動程度的VIX指數，週四開盤約90分鐘後一度大漲5.7點，突破28，創下3月31日以來最高水準。VIX當天盤中低點至高點的波動幅度更超過11點，創4月9日以來最大單日變動。對於這波賣壓的來源，交易員諾爾史密斯（Noel Smith）表示，數據告訴他應該要降低風險部位，但直覺又認為，這次市場大幅拋售可能反而創造逢低買進的機會。他指出，這波跌勢看起來不像是油價或利率等總體經濟因素突然惡化引發的，從市場交易狀況來看，更像是資金遭到集中清算，而他從避險基金相關消息來源聽到的情況，也符合這種判斷。整體而言，這波美股震盪不只有科技股遭到拋售，過去支撐美股的重要散戶買盤開始退縮，當逢低買進的力量減弱，又遇上部分資金被迫降低風險部位，市場短期波動恐怕仍難以平息，後續買盤能否重新回流，將成為美股能否穩住的重要觀察指標。原文連結：