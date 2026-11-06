美國期中選舉結果出爐，民主黨取得重大勝利，AI產業卻可能面臨新的政策挑戰。隨著多名民主黨政治人物，將矛頭指向大型科技公司的資料中心擴建計畫，從地方公投到州政府政策，反對資料中心無限制發展的聲浪持續升高，甚至有國會議員直接喊出「立即暫停全美資料中心建設」，讓市場開始擔憂，美國AI基礎建設的擴張腳步恐將受限。
根據美國財經媒體《CNBC》報導，佛蒙特州資深獨立聯邦參議員、與民主黨關係密切的桑德斯（Bernie Sanders），其中選舉後於社群平台X發文指出，美國多個地方在此次選舉中，透過公投支持限制資料中心建設，政治人物應該正視選民傳達的訊息，他更主張應立即實施全國性資料中心暫停措施，並批評大型科技企業破壞環境、侵蝕工作機會，甚至威脅人類未來。
聯邦眾議員安薩里（Yassamin Ansari）也表示，暫停AI發展應成為民主黨取得國會多數席次後，上任第一天就優先處理的議題。同黨眾議員、國會進步派核心小組主席卡薩爾（Greg Casar）也公開表態，顯示部分民主黨人士已將AI發展與資料中心監管，視為選後的重要政治議程。
從《CNBC》的民調來看，56%的受訪選民認為，AI與資料中心是此次投票時的重要或關鍵考量因素；在這群選民當中，有65%將選票投給民主黨國會候選人。這反映出資料中心議題已逐漸超越科技產業範疇，成為影響地方社區與選舉結果的政治議題。
地方反彈升高！德州成AI資料中心擴建關鍵戰場
事實上，民主黨此次選舉勝利，不少候選人都曾將大型科技公司與資料中心建設，列為競選攻防焦點。
南卡羅萊納州民主黨籍候選人安德魯斯（Annie Andrews）成功翻轉參議院席次，競選期間甚至設立網站，將對手冠上「資料中心達琳」的稱號。她在勝選演說中強調，地方社區的未來應由當地居民決定，而不是由億萬富豪或大型資料中心企業主導。
俄亥俄州民主黨籍參議員布朗（Sherrod Brown）擊敗共和黨現任參議員赫斯特（Jon Husted）後，也在勝選演說中表明：「我不是為資料中心工作。」
賓州州長夏皮羅（Josh Shapiro）則早在8月簽署行政命令，要求放緩資料中心開發。他在勝選演說中指出，大型科技企業不應決定居民的未來，地方社區才應擁有最終決定權。
在這波政策風向中，德州更是市場關注的焦點。根據富國銀行（Wells Fargo）估計，德州占美國規劃中資料中心容量約27%，是美國AI基礎建設的重要發展基地。
此次勝選、成功擊敗共和黨現任州長艾伯特（Greg Abbott）的民主黨籍州長當選人希諾霍薩（Gina Hinojosa），雖然沒有在勝選演說中，直接談及資料中心，但她在競選期間已多次表態，反對無限制擴建。
AI概念股遭拋售...市場憂心建設進度受阻
政治風向轉變，也迅速牽動金融市場對AI產業的預期。選舉結果出爐後，與AI基礎建設相關的股票一度走弱，隨著投資人開始評估民主黨勝選，可能對資料中心建設造成的實質影響，賣壓進一步擴大，半導體類股成為下跌重心。
對科技產業而言，資料中心是AI運算能力的重要基礎，從GPU、伺服器到電力與冷卻設備，都仰賴持續增加的資料中心投資。一旦地方政府提高審查門檻，甚至暫停新建案核准，可能使部分AI基礎建設計畫延後，也讓投資人開始擔憂，相關設備需求與企業營收成長會受到影響。
不過，目前民主黨人士提出的全國性暫停建設主張，仍屬於政治訴求，尚不能視為美國已經實施全國性禁令。後續政策能否落實，以及德州等重要資料中心市場，是否真的收緊建設審批，將是影響AI產業發展的重要觀察指標。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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地方反彈升高！德州成AI資料中心擴建關鍵戰場
事實上，民主黨此次選舉勝利，不少候選人都曾將大型科技公司與資料中心建設，列為競選攻防焦點。
南卡羅萊納州民主黨籍候選人安德魯斯（Annie Andrews）成功翻轉參議院席次，競選期間甚至設立網站，將對手冠上「資料中心達琳」的稱號。她在勝選演說中強調，地方社區的未來應由當地居民決定，而不是由億萬富豪或大型資料中心企業主導。
俄亥俄州民主黨籍參議員布朗（Sherrod Brown）擊敗共和黨現任參議員赫斯特（Jon Husted）後，也在勝選演說中表明：「我不是為資料中心工作。」
賓州州長夏皮羅（Josh Shapiro）則早在8月簽署行政命令，要求放緩資料中心開發。他在勝選演說中指出，大型科技企業不應決定居民的未來，地方社區才應擁有最終決定權。
在這波政策風向中，德州更是市場關注的焦點。根據富國銀行（Wells Fargo）估計，德州占美國規劃中資料中心容量約27%，是美國AI基礎建設的重要發展基地。
此次勝選、成功擊敗共和黨現任州長艾伯特（Greg Abbott）的民主黨籍州長當選人希諾霍薩（Gina Hinojosa），雖然沒有在勝選演說中，直接談及資料中心，但她在競選期間已多次表態，反對無限制擴建。
政治風向轉變，也迅速牽動金融市場對AI產業的預期。選舉結果出爐後，與AI基礎建設相關的股票一度走弱，隨著投資人開始評估民主黨勝選，可能對資料中心建設造成的實質影響，賣壓進一步擴大，半導體類股成為下跌重心。
對科技產業而言，資料中心是AI運算能力的重要基礎，從GPU、伺服器到電力與冷卻設備，都仰賴持續增加的資料中心投資。一旦地方政府提高審查門檻，甚至暫停新建案核准，可能使部分AI基礎建設計畫延後，也讓投資人開始擔憂，相關設備需求與企業營收成長會受到影響。
不過，目前民主黨人士提出的全國性暫停建設主張，仍屬於政治訴求，尚不能視為美國已經實施全國性禁令。後續政策能否落實，以及德州等重要資料中心市場，是否真的收緊建設審批，將是影響AI產業發展的重要觀察指標。
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