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▲張惠妹男友Sam的FB狀態突然變單身，他曬出該頁面截圖，直呼是詐騙。（圖／翻攝自姚善鏞FB）

53歲華語樂壇天后張惠妹（阿妹）與小6歲調酒師男友Sam（姚善鏞）在2011年開始交往後，至今已熱戀15年，不料近日卻驚傳張惠妹分手消息，只見「Sam」的FB狀態突變單身，火速引發熱議。而Sam也於昨（5）日親自揭開真相，控訴那位「Sam」的FB頁面是詐騙，無辜狂喊：「別害我啊！」讓大家笑翻。近日有網友發現「Sam」的FB個人詳細資料欄位中，竟顯示單身，火速引發是否跟張惠妹分手的猜測。對此，Sam本人也親自出面闢謠，截圖該FB頁面的圖片，轉發到自己的FB限時動態後，無辜狂喊：「這位詐騙別害我啊！『單身』…我要跪算盤耶。」搞笑反應讓大家笑翻，也澄清了小倆口分手的烏龍傳聞。而在Sam發出的頁面截圖中，只見上面的封面跟大頭貼照都與Sam的一模一樣，名字也是取自Sam的英文名字「Sam Yao」，看起來就像是Sam本人的FB。不過這個詐騙頁面的朋友名單只有兩人，動態也只有更新封面與大頭貼，看似是為模仿Sam而剛辦的帳號。張惠妹與Sam愛情長跑已15年，雖然常常傳出婚訊，但兩人都否認。然而，就算尚未走到下一階段，也絲毫不影響小倆口的甜蜜，只要張惠妹公開演出，Sam幾乎都會發文幫女友宣傳，成為阿妹背後最堅強的後盾，兩人也每年都會回台東參加聯合豐年祭，Sam也經常跟著女友跑世界巡演，張惠妹亦以各種形式支持男友在家鄉台東新開的酒吧「希拉海」，雙方互相支持各自的事業。