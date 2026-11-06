中央氣象署表示，受到東北季風影響，今（6）日、明（7）日迎風面北部、東半部降雨機率增加，宜蘭、花蓮有局部較大雨勢發生可能，高溫略為下降。下周一（9日）晚間到下周三（11日）東北季風變得更強，降雨範圍擴大，局部地區低溫有機會下探17度。目前位於關島東南東方海面上的熱帶擾動，預計最快會在周末形成颱風查帕卡。
今天天氣：北部高溫下降 中南部日夜溫差大
11月6日今天的天氣，東北季風影響，宜蘭及花蓮地區有局部短暫陣雨，並有局部大雨發生的機率，桃園以北、台東地區及恆春半島有局部短暫雨，新竹以南地區為多雲到晴，午後南部山區有零星短暫陣雨；溫度方面，北部及宜蘭天氣較涼，桃園以北、宜蘭及花蓮白天高溫約24至26度，竹苗及台東27至29度，至於中南部地區仍可來到29至31度，夜晚及清晨各地低溫普遍在21至25度，中南部需留意日夜溫差稍大，建議適時調整衣物。
另外，目前關島東南東方海面上的熱帶擾動，如果發展快速，有機會在周末或下周一（9日）發展成熱帶性低氣壓或是颱風「查帕卡」，不過這個低氣壓未來會在比較遠的海面北轉，對台灣的天氣沒有影響。
今天空氣品質
良好：宜蘭、花東
普通：北部、竹苗、中部、雲嘉南、馬祖、金門、澎湖
橘色提醒：高屏
環境部提及，東北季風影響，環境風場為東北風，東北風可能挾帶微量境外污染物移入影響，中南部位於下風處，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。
明天天氣：北部、東半部濕涼 高溫略為下降
11月7日明天的天氣，氣象署說明，東北季風影響，北部及東北部天氣較涼；東北部及東部地區有局部短暫陣雨，並有局部大雨發生的機率，桃園以北、東南部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後南部山區有零星短暫陣雨。
桃園以北、宜蘭及花蓮高溫約23到26度，竹苗及台東高溫28到30度，中南部29到32度，澎湖28度，金門26度，馬祖23度；台灣各地及澎湖、金門、馬祖低溫約21到25度。
一周天氣：下周東北季風更強 低溫下探17度
氣象署表示，下周一（9日）、下周二（10日）北部、宜蘭高溫約21到24度，花蓮高溫約24到25度，中部以北、宜蘭、花蓮低溫僅約19到22度，局部地區還可能下探17到18度；中南部、台東高溫約26到31度，低溫則在21到25度左右。
東北季風影響之下，下周一（9日）、下周二（10日）北部、宜蘭有局部短暫陣雨和較大雨勢發生可能，花蓮、台東有局部短暫雨。要等到下周三（11日）、下周四（12日）東北季風才會減弱，水氣減少，僅有大台北、東半部有零星短暫雨；溫度也會隨著東北季風減弱回升，北部、宜蘭高溫回到24到27度，其他地區約在28到31度。
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11月6日今天的天氣，東北季風影響，宜蘭及花蓮地區有局部短暫陣雨，並有局部大雨發生的機率，桃園以北、台東地區及恆春半島有局部短暫雨，新竹以南地區為多雲到晴，午後南部山區有零星短暫陣雨；溫度方面，北部及宜蘭天氣較涼，桃園以北、宜蘭及花蓮白天高溫約24至26度，竹苗及台東27至29度，至於中南部地區仍可來到29至31度，夜晚及清晨各地低溫普遍在21至25度，中南部需留意日夜溫差稍大，建議適時調整衣物。
另外，目前關島東南東方海面上的熱帶擾動，如果發展快速，有機會在周末或下周一（9日）發展成熱帶性低氣壓或是颱風「查帕卡」，不過這個低氣壓未來會在比較遠的海面北轉，對台灣的天氣沒有影響。
良好：宜蘭、花東
普通：北部、竹苗、中部、雲嘉南、馬祖、金門、澎湖
橘色提醒：高屏
環境部提及，東北季風影響，環境風場為東北風，東北風可能挾帶微量境外污染物移入影響，中南部位於下風處，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。
明天天氣：北部、東半部濕涼 高溫略為下降
11月7日明天的天氣，氣象署說明，東北季風影響，北部及東北部天氣較涼；東北部及東部地區有局部短暫陣雨，並有局部大雨發生的機率，桃園以北、東南部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後南部山區有零星短暫陣雨。
桃園以北、宜蘭及花蓮高溫約23到26度，竹苗及台東高溫28到30度，中南部29到32度，澎湖28度，金門26度，馬祖23度；台灣各地及澎湖、金門、馬祖低溫約21到25度。
氣象署表示，下周一（9日）、下周二（10日）北部、宜蘭高溫約21到24度，花蓮高溫約24到25度，中部以北、宜蘭、花蓮低溫僅約19到22度，局部地區還可能下探17到18度；中南部、台東高溫約26到31度，低溫則在21到25度左右。
東北季風影響之下，下周一（9日）、下周二（10日）北部、宜蘭有局部短暫陣雨和較大雨勢發生可能，花蓮、台東有局部短暫雨。要等到下周三（11日）、下周四（12日）東北季風才會減弱，水氣減少，僅有大台北、東半部有零星短暫雨；溫度也會隨著東北季風減弱回升，北部、宜蘭高溫回到24到27度，其他地區約在28到31度。