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選戰倒數23天，身兼台北市長蔣萬安執行競選總幹事的立院外交國防委員會召委徐巧芯再度出手，安排11月11日審查「軍人年改」相關法案，搶攻軍人票態勢明顯。年金改革是前總統蔡英文上任後推出政策，從2018年開始實施迄今7年，在所得替代率，年資滿15年為45%，分10年降到30%；年資滿35年為75%，分10年降到60%；而退休公教年金最低保障金額為3萬2160元。不過退休公教人員不滿所得替代率遞減，拜託國民黨團修法，最終在去年底藍白聯手三讀通過。根據三讀條文，從修正公布前或後退休生效者，一律以2023年1月1日至12月31日的退休所得替代率上限認定，不適用2024年1月1日後，逐年下降的所得替代率部分。而在公教年金停砍後，退休軍人團體也持續遊說國民黨，希望能夠一併修法。此次賴士葆、陳永康、張智倫、羅庭瑋、陳玉珍、徐欣瑩、徐巧芯、王鴻薇、林倩綺、林思銘、馬文君等人都提案修法《陸海空軍軍官士官服役條例》第39條修正草案。不過此次修法內容部分，和去年修法停砍公教所得替代率不同，並未調整軍人的年資俸率，而是針對消費者物價指數累計成長率「多少%」進行調整，並要求「幾年」應予檢討。