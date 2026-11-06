我是廣告 請繼續往下閱讀

民主黨贏得美國國會控制權後，市場擔憂對於人工智慧（AI）的監管將更加嚴格，科技股遭到加速拋售，週四美股暴跌程度，抹去了期中選舉後的所有漲幅，3大指數均創下自2025年4月以來最糟糕的單日表現，不只道瓊工業指數收盤重挫1833點，那斯達克指數也墮入修正區間，狂洩5.52%。綜合《CNBC》、《路透社》報導，與AI交易相關的股票，尤其是與晶片產業、資料中心相關的股票，連續第2天下跌，投資人擔心民主黨橫掃國會兩院，並在關鍵的州長選舉中獲勝，可能會減緩資料中心的建設速度，而AI基礎設施建設，曾推動股市在今年創下歷史新高。SimCorp全球投資決策研究主管布朗（Melissa Brown）表示，投資人似乎已經意識到，一些新當選的國會議員和州長，正在尋求放慢AI基礎設施發展的步伐，雖然他們似乎不太可能完全阻止AI的發展，但任何放緩都會引發擔憂，因為AI的成長，很大程度依賴於配套基礎設施的快速建設。Truist Wealth首席投資長勒納（Keith Lerner）也指出，與前一天不同的是，科技股的拋售規模正在波及更廣泛的市場，形容「橡皮筋正被拉的越來越長」。5日收盤，美股道瓊工業指數重摔1833.06點或3.44%，收在51523.06點；標普500指數下滑334.89點或4.36%，收在7353.73點；那斯達克指數重挫1421.52點或5.52%，收24315點；費城半導體指數也大幅下跌1257.52點或12.25%，收在9011.14點。以那斯達克指數為例，不只錄得自川普總統2025年4月宣布「解放日」關稅以來，最大的單日跌幅，比起10月6日創下的歷史新高，跌幅更超過10%，落入技術性回檔。焦點個股部分，輝達（Nvidia）股價收盤急滑近9.3%，博通（Broadcom）跌10.43%，美光（Micron Technology）重挫17.46%；馬斯克（Elon Musk）旗下特斯拉（Tesla）及SpaceX股價分別再瀉約10.8%及9.1%。原文連結：