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美國期中選舉結果揭曉，民主黨取得壓倒性勝利，掀起被形容為「藍色海嘯」的政治浪潮。財信傳媒董事長謝金河指出，美國雲端大廠近年積極布局資料中心，投資重心集中在德州、俄亥俄州及喬治亞州，但這次3州都選出民主黨籍女性州長當選人，且政見均涉及暫停開發、興建資料中心。他警告，若3人聯手阻擋資料中心建置，台灣AI供應鏈恐怕首當其衝。謝金河在臉書以「三個女州長掐住AI的咽喉！台灣要戒慎恐懼」為題發文指出，美國期中選舉揭曉後的首個交易日，道瓊工業指數大漲1569.4點，漲幅3.03%，但費城半導體指數卻逆勢下跌331.75點，跌幅3.13%。其中，美光、SanDisk、Seagate等記憶體及儲存相關個股跌幅均超過7%，矽光子概念股表現更為疲弱。謝金河分析，這波AI供應鏈修正，背後源頭與德州、俄亥俄州及喬治亞州的選舉結果有關。這3州此次都由民主黨女性州長當選人勝出，且政見均主張暫停資料中心開發與興建，其中又以工運律師出身的德州州長當選人Gina Hinojosa立場最為強硬。謝金河指出，若德州政策轉向，首當其衝的恐怕是馬斯克。他這次將SpaceX總部設在德州，也將TeraFab計畫布局當地，面對新任州長的政策立場，馬斯克甚至自我解嘲表示，未來可能把相關計畫搬到太空。謝金河認為，德州此次州長及參議員選舉都出現由紅轉藍的結果，恐打亂馬斯克原有布局，也可能影響台積電赴德州設廠的計畫。由於台商近年也將德州視為新的投資聚落，未來當地投資環境是否出現變數，值得持續觀察。他進一步表示，過去兩年，美國大型雲端業者陸續將資料中心設在德州、俄亥俄州及喬治亞州，相關電力建設也集中於這些地區。若3名民主黨女性州長聯手阻擋資料中心興建，不僅將牽動美國AI基礎建設，也可能對台灣產業造成直接衝擊。除了資料中心政策變數，謝金河也點出，這波修正另一個原因是「川普溢價」消退。他指出，川普要求晶片在美國生產，Intel將美國政府補貼轉換為股權，孫正義及輝達執行長黃仁勳也相繼加碼投資Intel，帶動Intel股價大幅上漲。不過，Intel股價最高曾來到142.35美元，如今已跌回56.77美元，較高點下跌超過6成。謝金河認為，市場對美國半導體政策及相關投資題材的重新評價，也成為這波科技股修正的因素之一。謝金河表示，這次市場修正的重心落在記憶體族群，SK海力士股價跌破前波低點，在香港掛牌、追蹤海力士的2倍槓桿商品更重挫9成；三星相關2倍槓桿商品也下跌8成，甚至連3倍槓桿的SOXL、KORU都遭遇沉重賣壓。謝金河最後警告，若德州、俄亥俄州及喬治亞州3名女性州長聯手限制資料中心建置，對台灣產業的衝擊恐怕不容小覷。他認為，近期費半指數以及日本、南韓股市大幅下跌，反映的正是市場對這項政策變數的憂慮。