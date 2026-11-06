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不滿民進黨台北市長候選人沈伯洋受訪時稱台北市兒虐不當案件高居六都第一「用猜的」說法，台北市議員楊植斗今（6）日前往北檢按鈴提告沈伯洋涉嫌違反公職人員選舉罷免法，意圖使人不當選。對此，沈伯洋諷刺說，「我覺得這個不叫做報案，這叫自首，歡迎他去自首，讓大家知道他們是怎麼造謠的」。楊植斗在告發狀上寫道，沈伯洋在選舉期間接受媒體專訪，在影片中斷言「它是六都居首」，表示台北市兒虐不當事件居六都之首；同一段又自承「我們手上沒有數據／所以我們只能用猜的」。上述行為涉嫌以錄影、演講或他法，散布不實之事，意圖使候選人不當選，足以生損害於公眾或他人，核與公職人員選舉罷免法第104條第1項的構成要件相當。爰依刑事訴訟法第240條提出告發，請鈞署依法偵辦。沈伯洋上午赴安居市場掃街，並於會前受訪時直呼，太好了！像他們這樣子的造謠，還自己去報案，『我覺得這個不叫做報案，這叫自首」；他笑稱，「歡迎他去自首，讓大家知道他們是怎麼造謠的，歡迎！讚！聰明！」並反問，「他不是要選？」另外，國民黨北市黨部主委、議長戴錫欽稱，沈伯洋捏造北市兒虐六都之冠數字，誠心不正，老議長若知道一定不認同，營造破圈，就是為了選舉操作。沈伯洋回應，他從昨天就已經說明過了，捏造事實的是他們，首先，他們是在講「家外兒虐」，結果他們問A答B，拿出來的數據是在講不適任父母在家裡虐待小孩的數據。沈伯洋強調，他們講的是送到幼兒園，8起重大兒虐、百件小孩受害，共600多件的不當管教，他在訪談裡，在問要怎麼解決？他說這是系統性問題，但他們不是市政府、沒有數據，只能用推論、可能是在這層面出問題，因此只能提出全盤的解決方案。沈伯洋感嘆，他們就把他兩個完全不同的段落合在一起移花接木，「我們講的是幼兒園虐待，他講的是家裡面的；我們沒有在講致死，他在講致死」，從頭到尾都在捏造事實，而且是側翼在做。他認為，當政治人物把側翼的造謠拿來當作主攻，且兒虐還是一直在發生，他覺得有點過分。沈伯洋喊話說，戴錫欽不要隨便上車，戴要選舉，這不是開玩笑的，「不要跟著蔣市長在同一台車上，這對他有害，幫我轉告他一下，我沒有他的LINE」。