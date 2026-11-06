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「一套人馬、兩塊招牌」運作 檢追查1.7億流向

依中共指示在國會出招 反軍購、刪預算都列入調查

企圖打造「第五縱隊」 高金求刑14年、張俊傑15年

無黨籍立委高金素梅涉犯國安法等案件，高等檢察署今（6）日偵查終結，依國家安全法、貪污治罪條例等罪嫌，起訴高金素梅及其辦公室前後任主任張俊傑、陳智葟與助理林怡君共4人。檢方指控，4人涉嫌引進中共約新台幣1億7000萬餘元資金發展組織，甚至配合指示在立法院杯葛預算、反對軍購及影響議事運作，對高金素梅求處14年、張俊傑求處15年。檢方調查指出，高金素梅等人將原本負責部落事務的工作隊，以及國會問政團隊整合為「祖靈之邦團隊」，由張俊傑、陳智葟負責競選、問政及原鄉部落聯繫等事務，林怡君則擔任高金與張俊傑的代理人，負責在兩岸之間聯繫，並接受中共官員指示後轉達相關訊息。檢調進一步追查資金來源，發現張俊傑涉嫌透過檯面上的捐款，接受中共資助原鄉部落建設，藉此挹注高金素梅競選連任所需資源；另一方面，則利用親友帳戶等管道，將總額高達1.7億餘元的資金匯入台灣，替中共在國內發展組織。除了資金往來，檢方也指控高金素梅明知張俊傑長期提供資金，或中共直接捐款作為原鄉部落建設經費，卻涉嫌將相關資源與配合中共指示的國會行動連結，透過張、陳、林等人傳達中共官員及派遣人員的要求，在立法院採取特定行動。檢方列出的具體行為，包括組團赴聯合國召開反日記者會、針對日本代表處提出質詢並要求刪除相關預算、質詢反對軍購案，以及利用程序委員會委員身分影響法案審議；此外，也涉及針對課綱微調在委員會發聲支持，並就兩岸、外交等重要議題進行抗議及表態。檢方認為，相關行為已對國會議事運作造成影響，並可能危害我國主權完整、國家安全及社會安定，因此認定高金涉嫌收受巨額資金，供國會辦公室及「祖靈之邦團隊」運作，另涉及對於職務上行為收受賄賂及發展組織等罪嫌。高檢署指出，高金素梅與張俊傑等人涉嫌合謀收受境外敵對勢力資源，企圖影響民心向背，並利用立委監督職權，在國會配合中共指示發聲、干預議事進行，屬於內外勾連，對國家安全造成重大危害。檢方另認為，高金犯後推諉卸責，未見悔意，因此具體求處有期徒刑14年。至於張俊傑，檢方指控其與高金等人合謀收受境外勢力巨額資金發展組織，安排相關人員赴中國接受統戰訓練，企圖作為「第五縱隊」使用，並依照指示在國會影響議事運作。檢方認為其對國安造成嚴重危害，事後還為規避查緝而棄保潛逃，犯行情節重大，因此求處有期徒刑15年。另外2名被告陳智葟、林怡君，檢方考量兩人於偵查期間坦承犯行，並繳回犯罪所得，也對其他共犯的犯罪情節提供明確供述，不過，相關案件涉及國家安全，整體犯行危害重大，因此建請法院量處適當刑度。高檢署最後表示，對於任何危害國家安全的案件，都將秉持縝密蒐證、向上溯源及向下刨根的原則，追查不法行為並依法嚴懲，以維護國家安全。