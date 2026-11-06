台股狂瀉、指標 ETF 元大台灣 50（0050）摜破底！摩爾投顧分析師郭哲榮今（6）日稍早拋出震撼彈，宣布「再加碼 5000 萬」，累積重押正式衝破 2 億元大關。他首度自曝動用「理財型房貸」買到沒錢了，更霸氣狂言「有現金就全壓、以後會後悔」，並堅守年底 5 萬點誓約。
🟡郭哲榮曝理財房貸沒錢了，再砸5000萬湊兩億
台股連續重挫，指標 ETF 元大台灣 50（0050）今日跌破 88 元關卡，盤中一度重摔至 87.55 元低點。先前已豪砸 1.5 億元、帳面蒸發逾千萬元遭套牢的郭哲榮在 Threads 發文表示，他今日再砸 5,000 萬元加碼 0050，累計重押達 2 億元。面對外界好奇銀彈來源，郭哲榮自曝是透過「理財型房貸」借貸增資，如今資金部位已全數打滿「買到沒錢了」，展現破釜沉舟與空頭對決的決心。
除了用真金白銀逆勢加碼，郭哲榮更在訊息中對空手觀望的投資人下達狂言指令：「所有研究顯示你有錢就 All-in！現在還有現金的人，以後會後悔！」他疾呼有資金的投資人「有現金就全壓」。針對全網熱議的雞排豪賭，他再次強調誓約絕對算數，若年底台股未登上 5 萬點，1 萬份雞排加珍奶必定全台照發；儘管他也坦言若 11 月底前未回彈至 45,000 點，年底達標難度將大增，但他依然堅信「有超過一半機率年底會到 5 萬點」。
🟡傳國安基金將開會護盤，郭哲榮笑稱選舉真好
特別引人關注的是，郭哲榮透露在發訊當下，新聞正好傳出政府可能召開會議討論國安基金進場的消息。他直言這項發展完全符合自己昨天的預告，更因當前時空背景鄰近地方選舉，讓他語帶玄機地笑稱：「因為要選舉了，突然覺得有選舉真好！」他認為政策面在選前有絕對的護盤動機，絕不會放任市場非理性崩跌，呼籲手握現貨的投資人撐下去、切勿恐慌賤賣。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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台股連續重挫，指標 ETF 元大台灣 50（0050）今日跌破 88 元關卡，盤中一度重摔至 87.55 元低點。先前已豪砸 1.5 億元、帳面蒸發逾千萬元遭套牢的郭哲榮在 Threads 發文表示，他今日再砸 5,000 萬元加碼 0050，累計重押達 2 億元。面對外界好奇銀彈來源，郭哲榮自曝是透過「理財型房貸」借貸增資，如今資金部位已全數打滿「買到沒錢了」，展現破釜沉舟與空頭對決的決心。
除了用真金白銀逆勢加碼，郭哲榮更在訊息中對空手觀望的投資人下達狂言指令：「所有研究顯示你有錢就 All-in！現在還有現金的人，以後會後悔！」他疾呼有資金的投資人「有現金就全壓」。針對全網熱議的雞排豪賭，他再次強調誓約絕對算數，若年底台股未登上 5 萬點，1 萬份雞排加珍奶必定全台照發；儘管他也坦言若 11 月底前未回彈至 45,000 點，年底達標難度將大增，但他依然堅信「有超過一半機率年底會到 5 萬點」。
🟡傳國安基金將開會護盤，郭哲榮笑稱選舉真好
特別引人關注的是，郭哲榮透露在發訊當下，新聞正好傳出政府可能召開會議討論國安基金進場的消息。他直言這項發展完全符合自己昨天的預告，更因當前時空背景鄰近地方選舉，讓他語帶玄機地笑稱：「因為要選舉了，突然覺得有選舉真好！」他認為政策面在選前有絕對的護盤動機，絕不會放任市場非理性崩跌，呼籲手握現貨的投資人撐下去、切勿恐慌賤賣。
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