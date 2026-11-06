五六日咖啡優惠來了，全家便利商店每月6號「會員好咖日」登場，單品咖啡限時1天買16送16，中杯大杯通通有；7-11迎接購物節，行動隨時取寄杯買11送11，有特大杯美式、厚乳拿鐵，還有門市濃萃美式買2送2、濃萃拿鐵買2送1。
🟡全家便利商店
📍APP｜限11月6日
◾中杯單品美式買16送16，5折（原價80元、特價40元）
◾中杯單品拿鐵買16送16，5折（原價90元、特價45元）
◾大杯單品美式買16送16，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯單品拿鐵買16送16，5折（原價110元、特價55元）
◾大杯美式買6送3，6.7折（原價45元、特價30元）
◾大杯厚奶拿鐵買6送3，6.7折（原價65元、特價43元）
📍門市｜11月6日至11月10日
◾特大經典美式任兩杯95元，79折（原價60元、特價47元）
◾特大經典拿鐵任兩杯95元，68折（原價70元、特價47元）
◾中杯單品美式任兩杯95元，59折（原價80元、特價47元）
◾中杯單品拿鐵任兩杯95元，53折（原價90元、特價47元）
◾特大杯芭C檸檬綠／柳丁橙柚綠任兩杯75元，58折（原價65元、特價47元）
◾霜淇淋2支55元，約56折（原價49元、特價28元）
📍門市｜即日起至12月8日
◾2顆茶葉蛋＋小杯熱美式39元，7.6折（原價51元）
◾2顆茶葉蛋＋小杯熱拿鐵49元，8折（原價61元）
🟡7-ELEVEN
📍門市｜11月4日起至11月9日
◾濃萃美式買2送2，5折（原價50元、特價25元）
◾濃萃拿鐵買2送1，6.7折（原價60元、特價40元）
◾厚乳拿鐵買2送1，6.7折（原價65元、特價43元）
◾精品美式買2送2，5折（原價100元、特價50元）
◾精品馥芮白買2送2，5折（原價120元、特價60元）
◾黑糖珍珠撞奶買2送2，5折（原價60元、特價30元）
◾梔子花青茶買2送2，5折（原價45元、特價23元）
📍APP｜即起至11月12日
◾指定純茶買11送11，5折（原價45元、特價23元）
◾特大杯美式買11送11，5折（原價60元、特價30元）
◾厚乳拿鐵買11送11，5折（原價85元、特價43元）
◾大杯卡布奇諾19杯711元，6.8折（原價55元、特價約38元）
◾中杯精品馥芮白／精品拿鐵11杯711元，6.5折（原價100元、特價65元）
◾CITY風味指定冰飲14杯711元，6.8折（原價75元、特價51元）
◾西西里風檸檬系列咖啡13杯711元，6.9折（原價80元、特價55元）
◾琥珀小葉奶茶／梔子花青茶18杯711元，6.7折（原價60元、特價40元）
📍APP｜11月7日起至11月11日
◾蕎麥奶茶6杯280元，6.7折（原價70元、特價47元）
◾咖啡珍珠歐蕾6杯300元，6.7折（原價75元、特價50元）
◾青梅冰茶／一顆檸檬紅茶／一顆檸檬青茶6杯240元，6.7折（原價60元、特價40元）
◾香鑽水果茶6杯280元，6.7折（原價70元、特價47元）
◾黑糖珍珠撞奶買10送10，5折（原價60元、特價30元）
◾黃金蕎麥茶買10送10，5折（原價60元、特價30元）
🟡萊爾富
📍門市｜10月14日至11月10日
◾抹茶歐蕾買1送1，5折（原價70元、特價35元）
◾特大杯美式買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾特大杯特濃美式買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾特大杯重乳拿鐵買1送1，5折（原價85元、特價43元）
◾大杯燕麥拿鐵買1送1，5折（原價75元、特價38元）
📍APP｜11月11日至12月8日
◾大杯美式38杯搭配茶葉蛋38顆，特價1111元，5.3折（每組原價55元、特價30元）
◾大杯拿鐵30杯搭配茶葉蛋30顆，特價1111元，5.7折（每組原價65元、特價38元）
📍APP｜11月10日起至11月12日
◾大杯重乳拿鐵買11送11，5折（原價65元、特價33元）
◾特大杯美式買11送11，5折（原價60元、特價30元）
◾特大杯拿鐵買11送11，5折（原價70元、特價35元）
◾特大杯四季春／紅玉紅茶買11送11，5折（原價45元、特價23元）
📍APP｜即日起至11月10日
◾大杯特濃美式買30送30，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯特濃拿鐵買30送30，5折（原價65元、特價33元）
🟡OK超商
📍門市｜即起至11月11日
括弧內「特價」為2杯優惠平均單杯最低價格
◾特大杯冰淇淋紅茶39元、2杯69元，5.3折（原價65元、特價35元）
◾大杯西西里咖啡39元、2杯69元，5.3折（原價65元、特價35元）
◾大杯楊枝甘露冰沙39元、2杯69元，4.1折（原價85元、特價35元）
◾中杯經典阿華田39元、2杯69元，6.9折（原價50元、特價35元）
◾大杯阿華田摩卡拿鐵39元、2杯69元，5.3折（原價65元、特價35元）
◾大杯茶敬茶-奶香烏龍39元、2杯69元，7.7折（原價45元、特價35元）
◾大杯茶敬茶-桂花抹茶39元、2杯69元，6.3折（原價55元、特價35元）
◾中杯黑糖道-黑糖薑茶39元、2杯69元，7.7折（原價45元、特價35元）
◾大杯黑糖道-黑糖桂圓紅棗茶39元、2杯69元，5.3折（原價65元、特價35元）
◾大杯草莓戀乳雪露39元、2杯69元，4.1折（原價85元、特價35元）
◾大杯黃金蕎麥茶39元、2杯69元，7.7折（原價45元、特價35元）
🟡美廉社
📍APP｜10月28日至11月24日
◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
◾特大杯美式買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）
🟡全聯福利中心
📍分批取｜10月16日至12月31日
◾精品美式14杯369元，5.9折（原價45元、特價26元）
◾小農拿鐵10杯369元，6.7折（原價55元、特價37元）
我是廣告 請繼續往下閱讀
📍APP｜限11月6日
◾中杯單品美式買16送16，5折（原價80元、特價40元）
◾中杯單品拿鐵買16送16，5折（原價90元、特價45元）
◾大杯單品美式買16送16，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯單品拿鐵買16送16，5折（原價110元、特價55元）
◾大杯美式買6送3，6.7折（原價45元、特價30元）
◾大杯厚奶拿鐵買6送3，6.7折（原價65元、特價43元）
◾特大經典美式任兩杯95元，79折（原價60元、特價47元）
◾特大經典拿鐵任兩杯95元，68折（原價70元、特價47元）
◾中杯單品美式任兩杯95元，59折（原價80元、特價47元）
◾中杯單品拿鐵任兩杯95元，53折（原價90元、特價47元）
◾特大杯芭C檸檬綠／柳丁橙柚綠任兩杯75元，58折（原價65元、特價47元）
◾霜淇淋2支55元，約56折（原價49元、特價28元）
◾2顆茶葉蛋＋小杯熱美式39元，7.6折（原價51元）
◾2顆茶葉蛋＋小杯熱拿鐵49元，8折（原價61元）
📍門市｜11月4日起至11月9日
◾濃萃美式買2送2，5折（原價50元、特價25元）
◾濃萃拿鐵買2送1，6.7折（原價60元、特價40元）
◾厚乳拿鐵買2送1，6.7折（原價65元、特價43元）
◾精品美式買2送2，5折（原價100元、特價50元）
◾精品馥芮白買2送2，5折（原價120元、特價60元）
◾黑糖珍珠撞奶買2送2，5折（原價60元、特價30元）
◾梔子花青茶買2送2，5折（原價45元、特價23元）
◾指定純茶買11送11，5折（原價45元、特價23元）
◾特大杯美式買11送11，5折（原價60元、特價30元）
◾厚乳拿鐵買11送11，5折（原價85元、特價43元）
◾大杯卡布奇諾19杯711元，6.8折（原價55元、特價約38元）
◾中杯精品馥芮白／精品拿鐵11杯711元，6.5折（原價100元、特價65元）
◾CITY風味指定冰飲14杯711元，6.8折（原價75元、特價51元）
◾西西里風檸檬系列咖啡13杯711元，6.9折（原價80元、特價55元）
◾琥珀小葉奶茶／梔子花青茶18杯711元，6.7折（原價60元、特價40元）
◾蕎麥奶茶6杯280元，6.7折（原價70元、特價47元）
◾咖啡珍珠歐蕾6杯300元，6.7折（原價75元、特價50元）
◾青梅冰茶／一顆檸檬紅茶／一顆檸檬青茶6杯240元，6.7折（原價60元、特價40元）
◾香鑽水果茶6杯280元，6.7折（原價70元、特價47元）
◾黑糖珍珠撞奶買10送10，5折（原價60元、特價30元）
◾黃金蕎麥茶買10送10，5折（原價60元、特價30元）
📍門市｜10月14日至11月10日
◾抹茶歐蕾買1送1，5折（原價70元、特價35元）
◾特大杯美式買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾特大杯特濃美式買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾特大杯重乳拿鐵買1送1，5折（原價85元、特價43元）
◾大杯燕麥拿鐵買1送1，5折（原價75元、特價38元）
◾大杯美式38杯搭配茶葉蛋38顆，特價1111元，5.3折（每組原價55元、特價30元）
◾大杯拿鐵30杯搭配茶葉蛋30顆，特價1111元，5.7折（每組原價65元、特價38元）
◾大杯重乳拿鐵買11送11，5折（原價65元、特價33元）
◾特大杯美式買11送11，5折（原價60元、特價30元）
◾特大杯拿鐵買11送11，5折（原價70元、特價35元）
◾特大杯四季春／紅玉紅茶買11送11，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯特濃美式買30送30，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯特濃拿鐵買30送30，5折（原價65元、特價33元）
📍門市｜即起至11月11日
括弧內「特價」為2杯優惠平均單杯最低價格
◾特大杯冰淇淋紅茶39元、2杯69元，5.3折（原價65元、特價35元）
◾大杯西西里咖啡39元、2杯69元，5.3折（原價65元、特價35元）
◾大杯楊枝甘露冰沙39元、2杯69元，4.1折（原價85元、特價35元）
◾中杯經典阿華田39元、2杯69元，6.9折（原價50元、特價35元）
◾大杯阿華田摩卡拿鐵39元、2杯69元，5.3折（原價65元、特價35元）
◾大杯茶敬茶-奶香烏龍39元、2杯69元，7.7折（原價45元、特價35元）
◾大杯茶敬茶-桂花抹茶39元、2杯69元，6.3折（原價55元、特價35元）
◾中杯黑糖道-黑糖薑茶39元、2杯69元，7.7折（原價45元、特價35元）
◾大杯黑糖道-黑糖桂圓紅棗茶39元、2杯69元，5.3折（原價65元、特價35元）
◾大杯草莓戀乳雪露39元、2杯69元，4.1折（原價85元、特價35元）
◾大杯黃金蕎麥茶39元、2杯69元，7.7折（原價45元、特價35元）
📍APP｜10月28日至11月24日
◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
◾特大杯美式買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）
🟡全聯福利中心
📍分批取｜10月16日至12月31日
◾精品美式14杯369元，5.9折（原價45元、特價26元）
◾小農拿鐵10杯369元，6.7折（原價55元、特價37元）