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立冬是什麼？要拜拜嗎？

立冬和「立春、立夏、立秋」合稱「四立」，是在古代就非常重要的日子，在這天天皇帝會率領文武百官設壇祭祀，就像如今大家也會一起圍爐取暖。

更多人選擇以「補冬」聚餐代替正式祭拜，因此拜拜與否主要依各家庭習慣而定，並非統一流傳習俗。

▲立冬和「立春、立夏、立秋」合稱「四立」，是在古代就非常重要的日子，在這天天皇帝會率領文武百官設壇祭祀。（圖/AI/記者黃韻文監製）

立冬是要吃湯圓嗎？

其實立冬也是可以吃湯圓的，可以象徵團圓、圓滿，但在傳統習俗上是以「補冬」為主，也就是進補的概念

▲立冬也可以吃湯圓象徵團圓、圓滿，不過仍然以「進補食物」為最主要習俗，像是薑母鴨、羊肉爐等。（圖／記者賴禹妡攝）

立冬開運法！接財水教學：旺到年底

接著杯子一裝入陰陽水並放入8枚硬幣（要金銀色互相搭配），這代表的是財；另一個杯子裝入白米，並放入9枚硬幣藏在米底蓋著，這代表的是福氣跟貴人