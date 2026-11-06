2026年立冬將在11月7日（六）登場！許多人都只知道立冬要進補，但卻也有許多疑問，像是立冬是不是要吃湯圓、是不是要拜拜等，《NOWNEWS》也特別整理立冬相關進補重點、要拜拜嗎、可以吃湯圓嗎以及當日接財水的開運法，讓民眾一文掌握資訊，過好立冬準備一路旺到年底啦！
立冬是什麼？要拜拜嗎？
立冬和「立春、立夏、立秋」合稱「四立」，是在古代就非常重要的日子，在這天天皇帝會率領文武百官設壇祭祀，就像如今大家也會一起圍爐取暖。然而顧名思義「立冬」就是「開始寒冷」的意思，也就是說在這天過後，比較寒冷的季節也即將到來，秋天也即將告一段落囉！
很多人也會問，那立冬需要拜拜嗎？命理專家柯柏成表示，在台灣的習俗裡，立冬不是普遍性的祭拜日，不像清明節、中元節，在過去的農業社會，部分家庭會準備豐盛菜餚或補品「拜祖先」，感謝祖先保佑並祈求家人冬季身體健康，這屬於家祭的範疇。在現代社會中，更多人選擇以「補冬」聚餐代替正式祭拜，因此拜拜與否主要依各家庭習慣而定，並非統一流傳習俗。
立冬是要吃湯圓嗎？
其實立冬也是可以吃湯圓的，可以象徵團圓、圓滿，但在傳統習俗上是以「補冬」為主，也就是進補的概念，所以在立冬這天，許多人就會去吃薑母鴨、羊肉爐、麻油雞或藥燉排骨這類的食物。
不過要特別注意的是，進補也千萬不要補過頭，因為補冬料理通常比較燥熱也比較多辛香料，湯類也比較高油脂，如果是有三高、口乾舌燥、怕熱或有皮膚敏感問題者，就要適當的食用，千萬不要暴飲暴食，不要身體補到負擔太重。
立冬開運法！接財水教學：旺到年底
塔羅牌專家小孟老師也教學立冬這天接財水的步驟，透露這是簡易「原神宮」居家轉運法，民眾如果要接財水開運，必須要在立冬交節氣當天（下午5點起）開始跟著步驟做。
首先要準備「兩個透明玻璃杯、裝陰陽水（熱水加冷水）、裝白米」；接著杯子一裝入陰陽水並放入8枚硬幣（要金銀色互相搭配），這代表的是財；另一個杯子裝入白米，並放入9枚硬幣藏在米底蓋著，這代表的是福氣跟貴人；接著放在客廳靜置三天，三天後將硬幣取出放在紅包袋，放在保險箱或者存摺抽屜旁就完成囉！2026最後開好運，一路旺到年底！
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立冬和「立春、立夏、立秋」合稱「四立」，是在古代就非常重要的日子，在這天天皇帝會率領文武百官設壇祭祀，就像如今大家也會一起圍爐取暖。然而顧名思義「立冬」就是「開始寒冷」的意思，也就是說在這天過後，比較寒冷的季節也即將到來，秋天也即將告一段落囉！
很多人也會問，那立冬需要拜拜嗎？命理專家柯柏成表示，在台灣的習俗裡，立冬不是普遍性的祭拜日，不像清明節、中元節，在過去的農業社會，部分家庭會準備豐盛菜餚或補品「拜祖先」，感謝祖先保佑並祈求家人冬季身體健康，這屬於家祭的範疇。在現代社會中，更多人選擇以「補冬」聚餐代替正式祭拜，因此拜拜與否主要依各家庭習慣而定，並非統一流傳習俗。
其實立冬也是可以吃湯圓的，可以象徵團圓、圓滿，但在傳統習俗上是以「補冬」為主，也就是進補的概念，所以在立冬這天，許多人就會去吃薑母鴨、羊肉爐、麻油雞或藥燉排骨這類的食物。
不過要特別注意的是，進補也千萬不要補過頭，因為補冬料理通常比較燥熱也比較多辛香料，湯類也比較高油脂，如果是有三高、口乾舌燥、怕熱或有皮膚敏感問題者，就要適當的食用，千萬不要暴飲暴食，不要身體補到負擔太重。
塔羅牌專家小孟老師也教學立冬這天接財水的步驟，透露這是簡易「原神宮」居家轉運法，民眾如果要接財水開運，必須要在立冬交節氣當天（下午5點起）開始跟著步驟做。
首先要準備「兩個透明玻璃杯、裝陰陽水（熱水加冷水）、裝白米」；接著杯子一裝入陰陽水並放入8枚硬幣（要金銀色互相搭配），這代表的是財；另一個杯子裝入白米，並放入9枚硬幣藏在米底蓋著，這代表的是福氣跟貴人；接著放在客廳靜置三天，三天後將硬幣取出放在紅包袋，放在保險箱或者存摺抽屜旁就完成囉！2026最後開好運，一路旺到年底！