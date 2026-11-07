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▲Joeman私訊阿滴（下）的內容意外被公開，再度引發網友砲轟。（圖／翻攝自阿滴IG@rayduenglish）

百萬YTR「Joeman」九妹日前因被前女友蕭伊爆料私生活混亂，而引發大量批評，不料他的網紅好友阿滴昨（6）日在IG曬出一則做臉部雕塑等按摩項目的限時動態，躺在床上讓一名女性美容師按摩，沒想到Joeman似乎誤以為留言是私訊，直接開美容師黃腔說：「是不是有碰到奶奶？」內容全曝光，讓網友轉發後怒批：「有夠噁。」阿滴在昨日於IG限時動態曬出一則躺在床上、由美容師站在一旁幫他做臉部雕塑、淋巴引流按摩的服務，並大讚美容師非常專業細心。不料影片底部卻跳出Joeman的留言，「是不是有碰到奶奶？」似乎誤以為留言會是私訊狀態，所以跟好友開美容師黃腔，沒想到會被大家都看到。Joeman的留言曝光後，也再度引發批評，「以為是私訊，結果全部的人都看得到，才剛道歉，人品真的不會變，有夠噁」、「阿滴是不是後悔po這張圖了，還是不要養成做什麼都要放限動比較好」、「男生私底下多少都會講這樣的幹話，可是身為公眾人物這樣做真的很不妥…」、「阿滴真的要謹慎擇友，跟人品不好的人混久了會讓人感覺是狼狽為奸。」讓阿滴意外也被牽連。不過也有網友出面緩頰，認為朋友之間多少都會說這種沒營養的話，只是Joeman是公眾人物才會被放大檢視，無奈表示：「其實很多男生私底下普遍都這樣哈哈哈，錯就錯在他是公眾人物」、「男生間很多垃圾話的，差別是九妹不知道垃圾話被公開了。」掀起兩派爭論。