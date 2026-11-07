中央氣象署表示，未來一周受兩波東北季風影響，首波昨（6）日抵達，持續到今（7）日，東半部慎防局部大雨；下周一（9日）第二波接力南下且明顯轉涼，北台灣及中部低溫有機會來到18到20度。另外，關島附近熱帶性低氣壓最快今（7）日增強為輕度颱風，預計朝日本南方海面前進，對台無直接影響。
今天天氣：北部、東半部轉濕涼 其他地區多雲到晴
11月7日今天的天氣，東北季風影響，北部及東北部天氣較涼；台灣東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，東半部地區並有局部大雨發生的機率，大台北地區及馬祖有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門為多雲到晴，午後屏東地區及嘉義以南山區有零星短暫陣雨。
溫度方面，桃園以北、宜蘭及花蓮高溫約23到26度，竹苗及台東28到30度，中南部29到32度，澎湖28度，金門26度，馬祖23度；台灣各地及澎湖、金門、馬祖低溫約21到25度。
目前位於關島東北東方海面上的熱帶性低氣壓TD35，預估最快今（7）日有機會發展成輕度颱風，未來路徑預計會往西轉西北西方向前進，朝日本南方海面前進，下周一（9日）、下周二（10日）有機會增強為中度颱風，不過後續會有減弱、轉向趨勢，距離台灣最近的時候還有約1500公里，對台灣天氣沒有直接影響，不過下周三（11日）到下周四（12日）東半部、恆春半島沿海、基隆北海岸可能會有長浪發生機率。
今天空氣品質
良好：宜蘭、花東
普通：北部、竹苗、高屏、馬祖、金門、澎湖
橘色提醒：中部、雲嘉南
環境部提及，東北季風影響，環境風場為東北東風，中南部位於下風處，污染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，高屏零星地區短時間可能達橘色提醒等級；中部、雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級。
明天天氣：氣溫短暫回升 晚上東北季風又報到
11月8日明天的天氣，氣象署說明，東北季風減弱，北部及東北部氣溫回升；各地為晴到多雲，僅東半部地區有零星短暫雨；不過晚上開始，東北季風又增強，桃園以北地區轉為有零星短暫雨。
一周天氣：入秋最強東北季風 北台灣氣溫剩1字頭
氣象署表示，下周一（9日）、下周二（10日）有另一波東北季風影響，這波東北季風會有明顯轉涼的情形，部分北台灣地區低溫有可能降到18到20度，中部、花蓮地區也可能出現20度以下的低溫，南部地區低溫約21、22度。
周一、下周二降雨情況也會比較明顯，北部、東半部地區水氣較多，尤其是大台北、宜蘭地區有較大雨勢出現的狀況，下周三（11日）開始降雨逐漸趨緩，剩下桃園以北、東半部還有局部降雨，預計下周四（12日）東北季風減弱，氣溫也會逐漸回升，各地轉為比較穩定的天氣。
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11月7日今天的天氣，東北季風影響，北部及東北部天氣較涼；台灣東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，東半部地區並有局部大雨發生的機率，大台北地區及馬祖有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門為多雲到晴，午後屏東地區及嘉義以南山區有零星短暫陣雨。
溫度方面，桃園以北、宜蘭及花蓮高溫約23到26度，竹苗及台東28到30度，中南部29到32度，澎湖28度，金門26度，馬祖23度；台灣各地及澎湖、金門、馬祖低溫約21到25度。
目前位於關島東北東方海面上的熱帶性低氣壓TD35，預估最快今（7）日有機會發展成輕度颱風，未來路徑預計會往西轉西北西方向前進，朝日本南方海面前進，下周一（9日）、下周二（10日）有機會增強為中度颱風，不過後續會有減弱、轉向趨勢，距離台灣最近的時候還有約1500公里，對台灣天氣沒有直接影響，不過下周三（11日）到下周四（12日）東半部、恆春半島沿海、基隆北海岸可能會有長浪發生機率。
良好：宜蘭、花東
普通：北部、竹苗、高屏、馬祖、金門、澎湖
橘色提醒：中部、雲嘉南
環境部提及，東北季風影響，環境風場為東北東風，中南部位於下風處，污染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，高屏零星地區短時間可能達橘色提醒等級；中部、雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級。
明天天氣：氣溫短暫回升 晚上東北季風又報到
11月8日明天的天氣，氣象署說明，東北季風減弱，北部及東北部氣溫回升；各地為晴到多雲，僅東半部地區有零星短暫雨；不過晚上開始，東北季風又增強，桃園以北地區轉為有零星短暫雨。
氣象署表示，下周一（9日）、下周二（10日）有另一波東北季風影響，這波東北季風會有明顯轉涼的情形，部分北台灣地區低溫有可能降到18到20度，中部、花蓮地區也可能出現20度以下的低溫，南部地區低溫約21、22度。
周一、下周二降雨情況也會比較明顯，北部、東半部地區水氣較多，尤其是大台北、宜蘭地區有較大雨勢出現的狀況，下周三（11日）開始降雨逐漸趨緩，剩下桃園以北、東半部還有局部降雨，預計下周四（12日）東北季風減弱，氣溫也會逐漸回升，各地轉為比較穩定的天氣。