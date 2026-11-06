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▲萬家福自11月1日起推出「自助沙拉吧吃到飽」，目前僅重慶店試營運，每日開放兩個場次。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲第一場次中午12點才開放入場，但上午11點就已經有民眾提前到場買票、搶位置。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲萬家福推出自助吧吃到飽，成人只要288元、兒童149元。（圖／記者鍾怡婷攝）

萬家福推出成人288元、兒童149元的自助吧吃到飽方案，還附贈一碗任選泡麵，吸引不少民眾前往嚐鮮。不過，目前全台僅萬家福重慶店提供服務，每日分為兩個場次，名額共約60位。《NOWNEWS》記者實際直擊，第一場次中午12點開放入場，上午11點就有民眾提前到場排隊，約11點30分，現場20個名額就已售完。至於其他分店是否有機會跟進，業者表示，將萬家福自11月1日起推出「自助沙拉吧吃到飽」，目前僅重慶店試營運，每日開放兩個場次，分別為中午12點至下午1點30分、下午2點至3點30分，每場次限時90分鐘，每場前20位可直接結帳，若名額已滿，其他民眾仍可視現場座位狀況，待有空位後就可購票入座。至於吃到飽服務是否會擴大至其他分店，，待確定後才會進一步公布。記者實際觀察，第一場次中午12點才開放入場，但上午11點就已經有民眾提前到場買票、搶位置，現場約20個名額在上午11點30分左右就已完售。不過，若現場有顧客用餐完畢、釋出座位，民眾仍可找到座位後再結帳購買，並非完全沒有機會入場。現場顧客許先生受訪表示，自己中午12點抵達時，現場已經全數客滿，不過等待約5分鐘後，看到有座位區空出來，就能再補買票入場。他認為，以288元的價格來說，整體CP值很高，不過現場動線有些混亂，菜色選擇也偏少，除非有朋友也想來嚐鮮，否則自己回訪意願不高。◾單點牛排／鮭魚，可+188元吃自助吧◾自助沙拉吧成人單點288元（附贈一碗現煮泡麵）◾自助沙拉吧兒童單點149元