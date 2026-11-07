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▲王淑娟（如圖）演出《女人花》、《太陽花》等代表作，在當紅之際突然淡出演藝圈，事後她坦言當時父親罹癌，讓她決定回家照顧家人，結果一息影就是13年。（圖／翻攝自中天戲劇臉書）

▲張庭（如圖）與林瑞陽結婚後轉往中國經商，外傳累積約新台幣1200億身家，然而兩人在上海成立的「達爾威貿易有限公司」2021年涉嫌違法傳銷遭到調查。（圖／張庭微博）

資深女星席曼寧和林煒主演的《我永遠愛你》近日在Threads上爆紅，讓「花系列」掀起一波討論，除了席曼寧還捧紅許多實力派女演員，包括王淑娟、涂善妮、張庭等人。其中，席曼寧淡出演藝圈多年並過著財富自由的日子；而王淑娟則在事業如日中天之際突然消失13年，直到2015年才重回螢光幕，近年陸續演出《百味人生》、《阿榮與阿玉》等劇；張庭與老公林瑞陽結婚後，兩人創立的公司於2021年捲入涉嫌違法傳銷爭議，名下高達88億元資產以及96套房產遭中國官方凍結，2023年被判無嫌疑後才解封，張庭也復出直播帶貨。經典單元劇「花系列」捧紅了許多演技派美女，展開知名度後戲約不斷，累積不少財富。像是近日因《我永遠愛你》被封為「上古許瑋甯」的席曼寧，3年前出席記者會時脫口自己早已「財富自由」，即使7年沒拍戲生活依舊過得很好。而演出《女人花》、《太陽花》等代表作的王淑娟，在當紅之際突然淡出演藝圈，事後她坦言當時父親罹癌，讓她決定回家照顧家人，結果一息影就是13年，除了照顧父母，期間她還發展了個人事業，沒想到卻因投資失利慘賠台幣6000萬，對此王淑娟當作是買一個經驗，直到2015年才復出再拍八點檔。主演《姻緣花》、《君子蘭花》等經典作品的涂善妮，有著亮眼外型的她戲約不斷，不過長期熬夜、不正常的工作型態也讓她產生厭倦感，一度離開演藝圈10多年，期間投身室內設計，還專研保養品與手工皂等工作。2015年回歸電視劇《軍官·情人》，偶有作品的她也透過節目澄清拒演媽媽、太太角色的傳聞，強調：「不是不演，是因為男女主角通常都需要外型不錯的人來演媽媽，那種角色我一點興趣都沒有。」至於張庭，她與林瑞陽結婚後轉往中國經商，外傳累積約新台幣1200億身家，然而兩人在上海成立的「達爾威貿易有限公司」2021年涉嫌違法傳銷遭到調查，公司名下88億資產與96套房產被凍結，就連微博、抖音帳號也全遭封鎖，消息一度鬧得沸沸揚揚。張庭、林瑞陽2023年被判無嫌疑後才解封，資產解封後她也回歸直播帶貨，開播7小時銷售額高達267萬人民幣（約新台幣1196萬元），相當驚人！而網友也換算即使經過抽成，她7小時的收入還是超過大部分中國家庭1年的總額。另外，與林瑞陽結婚16年的張庭，近日卻在小紅書透露，有過無數次「想離婚」的念頭，原因是對方講話太難聽，常常在無形之中對自己造成傷害，雖夫妻相處過程有衝突，但張庭認為最重要的是即時止損，「在準備爆發時先暫停，冷靜後再溝通」，成為了張庭與林瑞陽的婚姻相處之道。