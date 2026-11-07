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美國期中選舉結果，加深AI投資疑慮，台股昨（6）日一度崩跌逾3700點，創下盤中史上最大跌點，也失守4萬點大關。而不只台股，日韓股開盤也大跌。財信傳媒董事長謝金河提到，經過這場肅殺，殺過頭的股價會修正，「美國在AI的賽道上沒有回頭路」，股價修正後仍會走回原本的軌道。「這場驚嚇，給大家上了一堂課！」謝金河昨日晚間在臉書發文提到，美國期中選舉落幕，民主黨大勝後，帶給世界的第一堂課是「反AI」。當先前要求暫緩資料中心建置的候選人當選，美股即在選後第二個交易日暴跌。這場參與AI賽局的國家更是無人倖免。謝金河指出，台股再度重演去年4月17日戲碼，台積電開出2020元的跌停價，滿地更是跌停的個股，韓國股市跌幅近10%、日經指數盤中暴跌。謝金河說，美國民主黨席捲參眾兩院，也出現許多「怪異」的言行。但他認為，民主機制下每個人都可以大鳴大放，但社會會有調整機制，會調整到對大家都有利的方向。如先前反對資料中心的德州州長當選人，也表達自己不討厭資料中心，但新申請要加強監管。謝金河直指，經過這場肅殺，殺過頭的股價會修正回來，「美國在AI賽道上沒有回頭路」，股價修正後仍會走回原來的軌道。