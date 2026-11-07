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🟡立冬意思、習俗是什麼、立冬要幹嘛？衣櫃準備換季

▲11月7日立冬當天北部涼爽有感，下周再一波東北季風，氣溫將明顯下降。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

🟡立冬吃什麼？薑母鴨、羊肉爐、麻油雞、四物雞最應景

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🟡立冬祝福語怎麼寫？10句立冬快樂、立冬安康賀詞立刻用

今天立冬！2026年立冬落在11月7日（星期六），下午5時52分正式交節氣，象徵冬季開始。每逢立冬除了進補，也別忘了傳早安圖祝福親友「立冬快樂」。《NOWNEWS今日新聞》整理2026立冬圖片、LINE免費貼圖下載、立冬祝福語及進補習俗一文掌握。2026年立冬落在11月7日（星期六），在台灣時間下午5時52分正式交節氣，立冬是二十四節氣中的第19個節氣，太陽到達黃經225度，代表秋季結束、冬季開始。立冬最具代表性的習俗就是「補冬」，民間俗諺「立冬補冬，補嘴空」，意思是趁著入冬時進補，吃點好的抵禦寒冷冬天。立冬當天也可以安排一些簡單活動，增添節氣儀式感。和家人、朋友一起吃薑母鴨、麻油雞或羊肉爐，迎接冬季。準備一張立冬快樂圖片，傳給長輩、親友及同事。可以先趁假日簡單換季，整理出一些薄長袖、外套。立冬過後東北季風來襲，將有一波有感降溫，若衣櫃還只有短袖衣物，下周外出可能沒什麼衣服穿。立冬吃什麼？台灣習俗最常見就是吃麻油雞、薑母鴨、羊肉爐及藥膳湯品，不過補冬並不是吃越多越好，若是三高、痛風及腎臟疾病患者，應留意湯品的油脂、鹽分及普林含量，以免補過頭。以老薑、鴨肉及麻油烹煮，搭配高麗菜、豆皮、凍豆腐等食材，立冬當天薑母鴨店往往座無虛席。羊肉搭配藥膳湯底燉煮，加入蔬菜及火鍋料，像是小孩若不能吃薑母鴨，不加酒的羊肉爐也適合全家共享。以麻油、薑片及雞肉煮成，香氣濃郁，也是傳統補冬料理，不用多人約吃鍋，買碗麻油雞自己就能進補。加入米酒及中藥材燉煮，適合喜歡酒香湯頭的民眾，但要注意，兒科醫師提醒，未成年小孩最好盡量別吃含酒精料理。傳統藥膳料理，食用前仍應考量個人體質及健康狀況。《NOWNEWS》精選含有「早安」圖案的免費貼圖，搭配一句「立冬快樂」，就能輕鬆傳送立冬祝福。下載期限：2026/12/03使用效期：90天取得條件：加入好友下載期限：2026/11/20使用效期：180天取得條件：下載期限：2026/11/26使用效期：180天取得條件：下載期限：2026/11/26使用效期：180天取得條件：加入好友下載期限：2026/11/08使用效期：90天取得條件：加入好友下載期限：2026/11/26使用效期：180天取得條件：加入好友下載期限：2026/11/12使用效期：90天取得條件：加入好友下載期限：2026/11/05使用效期：180天取得條件：加入好友◾立冬安康，願您身體健康、平安喜樂！◾立冬快樂，願冬日有暖陽、生活有溫暖！◾冬日安暖，闔家平安、幸福美滿！◾立冬補冬，健康順心、福氣滿滿！◾寒冬將至，願您日日安好、事事順心！◾天冷記得添衣，願您健康久久、平安常伴！◾一杯熱茶暖心，祝福您冬日安康！◾立冬到了，願您吃得好、睡得飽、身體勇健！◾冬日有暖陽，家中有笑聲，祝您平安幸福！◾立冬安康，願福氣常在、好運連連！