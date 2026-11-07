今（7）日迎來「立冬」，許多人好奇低溫驟降的急凍天氣何時報到？氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」特別統計氣象署臺北測站歷史數據，發現讓氣溫跌破 12 度的「首波強烈大陸冷氣團」，近 30 年平均報到時間竟然落在 12 月 25 日聖誕節，比起長期平均足足晚了 11.3 天，引發熱烈討論！
🟡入冬何時急凍？強烈冷氣團定義為12度以下
在氣象定義上，東北季風南下的冷空氣依強度有所劃分，其中當中央氣象署臺北測站的逐日最低氣溫降至 12.0 度（含）以下時，便達到「強烈大陸冷氣團」標準。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」特別爬梳氣象署臺北測站歷史資料，從每年 9 月一路追蹤至隔年 5 月，詳細記錄各個冷季首度降至 12 度以下的確切日期。
🟡近30年數據曝光，首波強烈冷氣團晚11天
統計結果顯示，若從 1950 年至 2025 年的長期觀測來看，首波強烈大陸冷氣團報到的平均日期與中位數均為 12 月 14 日，中間一半的年份集中在 12 月 1 日至 12 月 26 日之間。
然而，若聚焦觀察近 30 年（1996 年至 2025 年，排除 1992 至 1996 年因辦公大樓改建未列入統計期間），首波報到的平均日期大幅推遲至 12 月 25 日，中位數落在 12 月 21 日，中間 50% 的時間更延後到 12 月 17 日至隔年 1 月 2 日。相較之下，近 30 年首波 12 度強冷空氣報到的時機，整整比長期平均「晚了 11.3 天」！
🟡歷史平均落在聖誕節，何時報到仍看大氣環流
「台灣颱風論壇」提醒，雖然近 30 年的歷史統計平均落在 12 月 25 日聖誕節前後，但各年度的實際狀況差異極大，過去有些年份早在 12 月中旬前就報到，有的甚至要拖到跨年之後。歷史平均僅為氣候統計參考，今年首波強烈大陸冷氣團究竟何時降臨，仍須持續觀察後續整體大氣環流配置與強冷空氣南下的進展。
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在氣象定義上，東北季風南下的冷空氣依強度有所劃分，其中當中央氣象署臺北測站的逐日最低氣溫降至 12.0 度（含）以下時，便達到「強烈大陸冷氣團」標準。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」特別爬梳氣象署臺北測站歷史資料，從每年 9 月一路追蹤至隔年 5 月，詳細記錄各個冷季首度降至 12 度以下的確切日期。
🟡近30年數據曝光，首波強烈冷氣團晚11天
統計結果顯示，若從 1950 年至 2025 年的長期觀測來看，首波強烈大陸冷氣團報到的平均日期與中位數均為 12 月 14 日，中間一半的年份集中在 12 月 1 日至 12 月 26 日之間。
然而，若聚焦觀察近 30 年（1996 年至 2025 年，排除 1992 至 1996 年因辦公大樓改建未列入統計期間），首波報到的平均日期大幅推遲至 12 月 25 日，中位數落在 12 月 21 日，中間 50% 的時間更延後到 12 月 17 日至隔年 1 月 2 日。相較之下，近 30 年首波 12 度強冷空氣報到的時機，整整比長期平均「晚了 11.3 天」！
🟡歷史平均落在聖誕節，何時報到仍看大氣環流
「台灣颱風論壇」提醒，雖然近 30 年的歷史統計平均落在 12 月 25 日聖誕節前後，但各年度的實際狀況差異極大，過去有些年份早在 12 月中旬前就報到，有的甚至要拖到跨年之後。歷史平均僅為氣候統計參考，今年首波強烈大陸冷氣團究竟何時降臨，仍須持續觀察後續整體大氣環流配置與強冷空氣南下的進展。