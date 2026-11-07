澳洲布里斯本，近日發生一樁驚險又溫馨的動物救援事件，一名女子外出遛狗時，意外撞見一隻小無尾熊，被蟒蛇緊緊纏住，無尾熊媽媽則在一旁急得團團轉。女子見狀上前救援，設法將小無尾熊解救出來，最後成功讓母子團聚，溫馨畫面也感動不少人。
根據《澳洲廣播公司》（ABC）報導，事情發生在布里斯本的惠特山自然保護區（Whites Hill Reserve），事件主角奈爾（Nell）當時正帶著愛犬散步，突然聽見林間傳來大量鳥叫聲，察覺情況有異，便循著聲音前往查看，看到一條蟒蛇正纏住一隻小無尾熊，無尾熊媽媽則在旁焦急地抓咬蛇身，想盡辦法營救孩子。
眼看小無尾熊命在旦夕，奈爾沒有多想，立刻衝上前抱起小無尾熊，徒手解開蟒蛇的纏繞。她事後回憶，當下根本來不及思考，只擔心小無尾熊是否還有呼吸、有沒有因為蛇身擠壓而造成肋骨受傷。
救援當下，場面十分混亂，奈爾形容，自己一隻手抓著蟒蛇，另一邊的肩膀則被驚恐的小無尾熊緊緊抱住。當時一名路過的男子見狀，也停下腳步想幫忙，不過當奈爾詢問對方能否接手抓住蟒蛇時，男子立刻婉拒，改成幫忙牽住她的狗。
好不容易救出小無尾熊後，奈爾趕緊查看牠是否還能正常呼吸，四肢活動是否正常，確認沒有明顯異狀後，便將牠帶回媽媽所在的樹旁。小無尾熊一看到媽媽，立刻爬回樹上，母子終於重新團聚。
至於被解開的小蟒蛇，奈爾也沒有傷害牠，而是將牠帶離原本的位置，避免牠再次回頭攻擊無尾熊母子。奈爾強調，自己並不認為蟒蛇是壞人，只是野生動物在自然環境中尋找食物的本能，她只希望透過分享這段救援影片，讓更多人關注無尾熊面臨的生存危機，包括棲地破壞、道路車禍、疾病、食物來源減少等問題。
不過，這樣驚險的徒手救援，其實並不鼓勵一般民眾跟著仿效。澳洲昆士蘭省政府提醒，野生動物即使看起來溫馴，在受到驚嚇或威脅時，仍可能發動攻擊，建議若發現受傷或受困的野生動物，應保持安全距離，並儘速通報專業救援單位，交由受過訓練的人員處理。
我是廣告 請繼續往下閱讀
眼看小無尾熊命在旦夕，奈爾沒有多想，立刻衝上前抱起小無尾熊，徒手解開蟒蛇的纏繞。她事後回憶，當下根本來不及思考，只擔心小無尾熊是否還有呼吸、有沒有因為蛇身擠壓而造成肋骨受傷。
好不容易救出小無尾熊後，奈爾趕緊查看牠是否還能正常呼吸，四肢活動是否正常，確認沒有明顯異狀後，便將牠帶回媽媽所在的樹旁。小無尾熊一看到媽媽，立刻爬回樹上，母子終於重新團聚。
至於被解開的小蟒蛇，奈爾也沒有傷害牠，而是將牠帶離原本的位置，避免牠再次回頭攻擊無尾熊母子。奈爾強調，自己並不認為蟒蛇是壞人，只是野生動物在自然環境中尋找食物的本能，她只希望透過分享這段救援影片，讓更多人關注無尾熊面臨的生存危機，包括棲地破壞、道路車禍、疾病、食物來源減少等問題。
不過，這樣驚險的徒手救援，其實並不鼓勵一般民眾跟著仿效。澳洲昆士蘭省政府提醒，野生動物即使看起來溫馴，在受到驚嚇或威脅時，仍可能發動攻擊，建議若發現受傷或受困的野生動物，應保持安全距離，並儘速通報專業救援單位，交由受過訓練的人員處理。